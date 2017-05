Akaalaiselle kulttuuripariskunnalle 12 000 euron apuraha

Ensi viikonloppuna on mahdollisuus tutustua Valkeakoski-opiston Toijalan lasten- ja nuortenteatteriryhmä Näyttiksen toimintaan. Ryhmissä on tällä hetkellä yhteensä 33 iältään 10–16-vuotiasta lasta ja nuorta, joista suuri osa on tuttuja jo vuoden takaisesta Hölmöläiset-esityksestä.

Tänä vuonna ryhmäläiset ovat jo aloittaneet Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi tehtävän Akaa100-kansalaismusikaalin harjoittelemiseen, joka saa ensi-iltansa marraskuussa. Siksi varsinaista kevätnäytelmää ei tänä vuonna valmistettu.

– Ajattelimme, että ihmisistä voisi olla mielenkiintoista nähdä, mitä me oikein täällä tehdään. Niinpä koostimme demon, jonka sisältö rakentuu monipuolisesti erilaisista kontakti- ja läsnäoloharjoitteista aina hauskoihin improvisaatioihin. Nähdäänpä koosteessa kohtaus tulevasta Akaa100-kansalaismusikaalistakin. Pidän tärkeänä, että jokaisella lapsella ja nuorella on hetkensä kohdata yleisö ja tulla nähdyksi, kertoo ryhmää ohjaava Minna Kangas.

Minä olen minä -kevätnäytöstä esitetään Toijalan Sampolassa lauantaina 22.4. kello 11 ja sunnuntaina 23.4. kello 19. Esityksen kesto on 45 minuutta ja viiden euron hintaisia lippuja saa ovelta.

Viimekeväinen Hölmöläiset-esitys on mahdollista nähdä äitienpäivänä Sampolassa kello 14. Esitys lämmitetään nyt uudelleen, koska se on kutsuttu Kuulas lasten- ja nuortenteatteritapahtumaan Kouvolaan.