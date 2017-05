Lasse Majurin mukaan Viitasaari uhkasi potkuilla

Akaan kaupungin silloinen kaavasuunnittelija Lasse Majuri kertoo, että kaupunginjohtaja Aki Viitasaari uhkasi vuonna 2009 aivan yllättäen irtisanoa hänet tai kaavoituspäällikkö Johanna Karelahden.

– Aki otti koko kaavoitusyksikön siihen ja sanoi, että jos hommat eivät rupea toimimaan, teidät irtisanotaan. Se oli suullinen varoitus, eikä hän olisi sitä suostunut kirjallisena antamaankaan, Majuri kertoo.

Majuri itse ja hänen mukaansa myös Karelahti olivat tyrmistyneitä potku-uhkauksesta. Tarkoitus oli ollut keskustella kaavoitusyksikön ajankohtaisesta tilanteesta.

– Sanoin että miten vain, mutta ensin jään sairauslomalle. Aki totesi siihen, että ai tiedät jo etukäteen, että ne antaa sulle sairauslomaa.

Majuri muistelee olleensa sairauslomalla pari viikkoa ja sanoo, ettei hän irtisanomisuhkauksen jälkeen suhtautunut Aki Viitasaareen niin, että tällä olisi mitään annettavaa tai että tämä pystyisi johtamaan kaavoitusta.

– Ne taidot tulivat siinä välittömästi ilmi. Ollakseen niin nuori mies en voinut käsittää, että työhyvinvointi on hänelle hömppää.

Viitasaaren ilmoitus palautti asian mieleen

Akaan kaavoituspäällikkönäkin työskennellyt ja sittemmin Pirkanmaan Liiton suunnitteluarkkitehdiksi valittu Lasse Majuri halusi kertoa uhkauksesta Akaan Seudulle sen jälkeen, kun hän luki Aki Viitasaaren tehneen Akaan kaupungille ilmoituksen häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä häntä kohtaan.

Aki Viitasaari kirjoitti helmikuussa tekemässään häirintäilmoituksessa muun muassa, että kaupunginvaltuutettu Juhani Salin ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jouko Rytkönen saapuivat hänen työhuoneeseensa 2.2.2017 ja esittivät, että hänen tulisi irtisanoutua virastaan tai muutoin valtuusto tulee hänet irtisanomaan.

– Tilanne oli hyvin yllättävä, ahdistava ja uhkaava. Kyseessä oli myös maineeni ja asemani vakava kyseenalaistaminen, Viitasaari kirjoitti ilmoituksessaan.

Jouko Rytkönen kertoi Akaan Seudun yleisönosastolla 14. maaliskuuta, että hän ja valtuuston puheenjohtaja Saila Kallioinen kertoivat jo valtuustoryhmien puheenjohtajien kokouksessa 30.1.2017 avoimesti kaupunginjohtajalle tähän kohdistuvasta luottamuspulasta.

2.2.2017 aamupäivällä Rytkönen sopi Viitasaaren kanssa tekstiviestillä palaveriajankohdan samalle päivälle kello 16.30. Rytkösen mukaan hän ja Juhani Salin olivat sovittuna aikana kaupunginjohtajan työhuoneessa ja esittivät asiansa.

– Viitasaari kertoi, ettei pysty ottamaan näin äkkiseltään kantaa asiaan, vaan hänen on keskusteltava asianajajan kanssa. Sovimme, että hän ilmoittaa näkemyksensä tilanteen ratkaisemiseksi 9.2.2017 puoleen päivään mennessä. Kaupunginjohtaja soitti minulle sovittuna aikana ja kertoi, ettei hän näe mahdolliseksi hakea ratkaisua johtajasopimuksen pohjalta.

Häirintäasian käsittely on kesken

Omassa häirintäilmoituksessaan Aki Viitasaari kertoi myös, että hän on joutunut tapahtuneen takia turvautumaan työterveyslääkärin palveluihin. Viitasaari on ollut sairauslomalla 17.2.2017 alkaen, ja hänen tämänhetkinen sairauslomansa jatkuu 30.6.2017 saakka. Tämän vuoksi häirintäilmoituksen käsittely on edelleen kesken.

Vuonna 2008 tehdyssä johtajasopimuksessa todetaan, että mikäli Akaan kaupunki irtisanoo Viitasaaren ilman laissa määriteltyjä erityisen painavia syitä, kaupunki maksaa kaupunginjohtajalle 12 kuukauden palkkaa vastaavan niin sanotun siirtymäkorvauksen. Viitasaaren palkka on 8 101, 91 euroa, joten korvaus olisi ollut ja on edelleen 97 222,92 euroa.

Aki Viitasaari ei ole vastannut Akaan Seudun puheluihin tai haastattelupyyntöihin.