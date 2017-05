Aki Viitasaari on ollut alaisilleen näkymätön johtaja

Akaan kaupunginjohtajan Aki Viitasaaren toiminta- ja johtamistavoista on Akaassa keskusteltu jo vuosia. Asioiden huonoa ja viime tinkaan jäänyttä valmistelua on arvosteltu julkisestikin muun muassa valtuuston kokouksissa, mutta henkilöstöjohtamisesta on puhuttu pienemmissä piireissä.

Akaan Seutu kysyi alkuvuodesta 2017 ihmisten kokemuksia siitä, minkälaista on työskennellä Aki Viitasaaren alaisena. Useimmista haastatteluista sovittiin jo ennen kuin Viitasaaren irtisanomisaikeista tiedettiin. Suurin osa haastatteluista myös tehtiin ennen kuin Akaan valtuusto 22. helmikuuta asetti tilapäisen valiokunnan valmistelemaan Viitasaaren irtisanomista tai siirtämistä toisiin tehtäviin.

Akaan Seutu on odottanut tilapäisen valiokunnan muistion julkistamista. Koska valiokunta tai käräjäoikeuden haastemies eivät puolentoista kuukauden aikana ole tavoittaneet Aki Viitasaarta hänen kuulemistaan varten, muistion julkistaminen on lykkääntynyt. Viime viikolla muun muassa Akaan valtuuston puheenjohtaja Saila Kallioinen (sd) ja Akaan Kokoomuksen valtuustoryhmä kuitenkin kertoivat julkisuudessa perusteluja Viitasaaren irtisanomiselle. Tässä Akaan Seudun jutussa haastateltavat eivät halunneet esiintyä nimillään.

”En tiedä missä hän aikaansa viettää”

– Semmoinen etäinen. Ei kauheasti halunnut kontaktia ottaa. Ei mitään huumorintajua, kuvailee eräs haastateltava ensivaikutelmaansa Aki Viitasaaresta.

Toisen haastateltavan mukaan Viitasaarta pidettiin aika töykeänä tyyppinä verrattuna edeltäjäänsä Pauli Ihamäkeen, joka saattoi kävellä kaupungintalon käytävillä ja tulla juttelemaan huoneisiin.

– Viitasaari ei ikinä, ei koskaan kulkenut siellä. Hän oli aina vain omassa huoneessaan. Hän ei pitänyt tärkeänä, että olisi käynyt rupattelemassa alaistensa kanssa.

Myöhemmin Viitasaari alkoi eristäytyä vielä enemmän.

– Häntä ei näkynyt työssä, tai sitten hän puuttui asioihin, joihin ei olisi tarvinnut edes puuttua. Hän tuli täysin poliittisen päätöksenteon ulkopuolella sanomaan, mitä pitäisi tehdä, enkä tehnyt. Naureskelin vaan, että kaikkea sinäkin ehdottelet, yksi haastateltava sanoo.

Koska Viitasaaren kiinnostus haastateltavan edustamaa toimialaa kohtaan vaikutti vähäiseltä, tämä tuumi, että kaupunginjohtaja käyttää aikansa muihin asioihin.

– Ajattelin, että jos ei kaupungin omiin toimialoihin, niin varmaan hän on elinkeinoelämän ja yrittäjien kanssa enemmän tekemisissä. Mutta kun yrittäjien kanssa tuli keskustelua aiheesta, niin he sanoivat, että ei häntä näy. En tiedä sitten missä hän aikaansa viettää.

Omia viilauksia toisten teksteihin

Akaan Seudun haastattelemat henkilöt kertoivat oma-aloitteisesti ja toisistaan tietämättä, että Aki Viitasaari on muuttanut luottamuselinten esityslistoilla muiden virkamiesten tekemiä valmistelutekstejä lisäämättä tai vaihtamatta niiden alle omaa nimeään.

– Työkaveri näytti, että katso nyt miten se on häneltä lähtenyt ja miten se on tässä. Siinä oli iso ero. Aika halpamaista pistää jonkun muun kontolle. Silloin ei luoteta henkilökuntaan ja niihin, jotka valmistelevat ja tekevät sitä työkseen, yksi haastateltu kertoi.

Viitasaarelta saatu myönteinen palaute on hänen mukaansa ollut olematonta.

– Se on pelkästään negatiivista. Eihän sen tarvitse olla rahaa tai palkintoa eikä torvisoittoa eikä seremonioita. Kun vaan arjessa tulisi palautetta, että hyvin tehty teidän porukalta tai tiimiltä, mutta kun mitään sellaista ei tule. Kun kaupungillakin suurin resurssi on henkilökunta, niin kannattaisi vähän miettiä, miten sitä kohtelee, koska se tekee tulosta.

Yksi henkilö arvelee, että Viitasaaren oli aika vaikea tulla kaupunginjohtajaksi nuorempana ja kokemattomampana, kun toimialajohtajina oli kokeneita henkilöitä kuten sivistysjohtaja Heikki Tuokko ja tekninen johtaja Jukka Suominen.

– Alun epävarmuuteen liittyen hänellä oli kyllä varmaan kollegoita, joilta hän kyseli, koska välillä tuli sellaisia repliikkejä, jotka olivat kuin kunnanjohtajan käsikirjasta. Mutta alaisiltaan hän ei kyllä alentunut ammentamaan. Se olisi ollut hirveä tilanne näyttää tietämättömyytensä. Talous oli varmaan sellainen, mistä hän koki, että tähän hän pystyy keskittymään ilman jatkuvaa pelkoa siitä, että kokemattomuuttaan tekee jotain hölmöä.

Yksi haastateltava ihmettelee kuitenkin myös sitä, miten Akaan taloudellinen tulos voi olla näin heikko.

– Jos talousosaaminen on hänen osaamisalueensa, en ymmärrä miten sekään näkyy tässä Akaan surkeassa tilanteessa. Akaa on kuitenkin pääväylien varrella ja tosi kivan kokoinen kaupunki. Nyt on heitetty näitä mahdollisuuksia hukkaan hänen osaltaan.

Yhden haastateltavan mukaan talous on myös ollut Viitasaaren perustelu hänen esityksilleen.

– Mutta ei hän koskaan ole mitään laskelmia esittänyt. Ne ovat niitä hänen näkemyksiään. Eivät ne perustu mihinkään, että hän olisi laatinut selvitystä tai kysynyt naapurikunnista tietoa.

Dissaaminen ei tunnu hyvältä

Erään haastateltavan mielestä tämän päivän johtamista ei ole se, että sanellaan ylhäältä vaikka ei välttämättä edes tiedetä asioista.

– Kyllähän koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta tietää myös alan käytännöt, ja siksi dissaaminen ei hyvältä tunnu. Tiedän, että monelle on tullut aikamoista huutia ja mitätöimistä ja sitä, että puhutaan päälle eikä anneta puheenvuoroa. Kyllä huono johtaminen on varmasti aiheuttanut monilla sen, että katsellaan muualta töitä. Paljon on lähtenyt viranhaltijoita pois Akaasta. Ei jakseta tällaista kulttuuria.

Toinenkin haastateltava kuvailee Viitasaaren suhtautumista alaisiinsa dissaamiseksi. Wikisanakirjan tulkinta dissaamisesta on pilkata, halveksia, pitää vähässä arvossa, olla osoittamatta kunnioitusta.

– Jos esitin ammattitaitoni kautta, miten jokin asia pitäisi hoitaa, yleisin vastaus oli, että joo, ei meillä tehdä tällaista. Se ei tullut mistään, että hän olisi tiennyt tai miettinyt. Se tuli vaan siitä, että parempi kun ei tehdä mitään. Että annetaan vaan olla.

Yhden haastateltavan mukaan Viitasaari käyttäytyi häntä kohtaan ainoan kerran todella epäkohteliaasti, kun henkilö oli sanonut julkisuudessa, että kai yritysten houkuttelu Akaaseen kuuluu kaupunginjohtajalle.

– Sen hän otti henkilökohtaisena loukkauksena. Hän ryntäsi huoneeseeni ja sanoi, että eikö tämä resursseista ruikuttaminen voisi jo loppua. Hän oli linjannut organisaation niin, että sellaista henkilöä ei ollut, ja elinkeinopolitiikasta vastasi kaupunginjohtaja. Ja sitä hän ei hoitanut.

”Inhimillinen puoli ei välity”

Yhden haastateltavan mukaan Viitasaari tähtää leikkaamiseen ja säästämiseen eikä halua katsoa pidemmälle. Inhimillinen puoli ei välity.

– Kyllähän asioita pitäisi valmistella niin, että arvioidaan inhimillinen puoli ja vaikutukset. Mutta hän on tunnekylmä, eikä häntä näytä paljon hetkauttavan työntekijän paha olo tai palvelutason laskeminen.

Sama henkilö ei osaa kertoa, mitä Akaa voisi kaupunginjohtaja Viitasaarelle merkitä.

– Rahalähde? Palkanmaksaja? En nyt oikein muuta keksi. Kyllähän kaupunginjohtajan rakkauden kohde pitäisi olla se, mitä hän edustaa. Sitä pitäisi tuoda esille positiivisessa valossa ja markkinoida ja tehdä yrittäjien kanssa yhteistyötä. Kauhean heikossa ovat Viitasaaren ansiot tässä kohtaa.

Haastateltavan mielestä alempi porraskin saa intoa siitä, jos nokkamies tai -nainen on innokas.

– Mutta jos ei ole, siinä lamaantuu koko organisaatio. Se on niin merkittävä psykologinen juttu, minkälainen johtaja on.

Toinen alainen on sitä mieltä, että johtamisessa on tapahtunut vuosien aikana kehitystä.

– Mutta vähän vähättelevästi hän suhtautuu esimerkiksi työsuojeluasioihin, työilmapiiriasioihin ja sisäilmaongelmiin.

”Olisihan hän voinut pikkaisen tsempata”

Eräs haastateltava totesi Akaan kaupungin johtamisesta näin:

– Ai mistä johtamisesta? Tuuliajolla se on laiva ollut.

Toinen henkilö harmittelee sitä, että tilanne ajautui irtisanomisaloitteeseen ja valiokunnan asettamiseen.

– Onhan tämä aika tyhmää. Eikö hän tajua, että ainoa paikka, josta voi saada töitä, on kuntasektori. Yksityiselle sektorille pitää valehdella, että on ollut vankilassa eikä kunnanjohtaja. Sitten siellä voidaan harkita, että olet sinä sentään ihminen. Sektorijohtajat otetaan pihlajalinnoihin ja rakennusyhtiöihin, yleisjohtaja voi ehkä pelastautua Kuntaliittoon.

Kyseisen henkilön mielestä Viitasaaren olisi kannattanut hoitaa asiat toisella tavalla.

– Jos hän on kykenemättömyyttään ajanut itsensä tällaiseen tilanteeseen, minulla on myötätunto hänen puolellaan. Mutta olisi nyt vähän katsellut ympärilleen. Jos nyt on kyse siitä, että hän on suhtautunut piittaamattomasti tekniseen sektoriin ja kouluihin ja näihin, niin olisihan hän voinut pikkaisen tsempata ja olla julkisesti niistä huolestunut. Eihän se olisi ollut iso efortti, oli itse mitä mieltä tahansa. On typerää ajatella, että koska pitää säästää, tämä pitää vaan koittaa tukahduttaa tähän.