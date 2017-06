Akaan pääkirjasto pitää ovensa kiinni lauantaisin

Akaan pääkirjastossa avautui viime viikon maanantaina paikkakunnalla syntyneen Liisa Meier-Virran taidenäyttely Silmäniloo kesällä. Näyttelyssä on esillä taiteilijan herkkiä kukka- ja luontoaiheisia töitä.

Liisa Meier-Virta muutti Saksaan kieltä opiskelemaan vuonna 1961. Alunperin Meier-Virran tarkoitus oli asua Saksassa vain kaksi vuotta. Hän kuitenkin jäi sille tielleen huomattuaan viihtyvänsä Saksassa, saatuaan töitä Siemensiltä ja perustettuaan perheensä. Eläkkeelle jäätyään Meier-Virta palasi Toijalaan kahdeksaksi vuodeksi, jonka jälkeen hän muutti takaisin Saksaan perheensä toiveesta. Nykyisin hän asuu Münchenissä, tosin tällä hetkellä hän on Suomessa lomalla.

– Hiukan havittelen sellaista, että minulla olisi kesäasunto täällä Toijalassa. Talvella en niin välitä olla täällä, kun on niin kauhean liukastakin, Meier-Virta kertoo.

Väri-iloa punaisista marjoista

Kirjaston näyttelyssä on esillä Meier-Virran uutta sekä vanhaa tuotantoa. Maalauksista suurin osa on akvarelleja, mutta joukkoon mahtuu myös muutama arkryylityö. Öljyvärejä Meier-Virta ei töissään käytä.

– Aloitin maalaamisen joskus vuonna 1998 akvarelleillä, koska olin koulussa maalannut vesiväreillä, enkä oikein tuntenut muita tapoja maalata. Eräs kuvataideopettaja sanoi minulle Münchenissä, että hän ei ymmärrä sitä, että lapset laitetaan aloittamaan maalaaminen kaikkein vaikeimmalla tekniikalla. Ei akvarelli minusta ole sen vaikeampi tekniikka kuin mikään muukaan. Kaikki ovat yhtä vaikeita, Meier-Virta miettii.

Vaikka Meier-Virta on maalannut muitakin aiheita, on hän erikoistunut kukka-aiheisiin. Hänen mukaansa kukkia on helppo maalata, sillä niitä on aina saatavilla. Hän haluaa myös tuoda tauluillaan ihmisille iloa, ja erityisesti silmäniloa. Synkät aiheet eivät häntä sykähdytä. Näyttelyssä esillä olevista tauluista hän itse pitää eniten koivuja sekä punaisia marjoja esittävistä töistään.

– Kotini lähellä Münchenissä on siirtolapuutarhoja, joissa kasvaa punaisia viinimarjoja. Kävin ottamassa niistä kuvan, ja maalasin taulun. Mielestäni niissä on väri-iloa, Meier-Virta toteaa.

Meier-Virran näyttelyssä on esillä myös yksi työ, jota hän ei ole itse tehnyt. Kyseessä on veistos, joka esittää häntä itseään.

– Sen on tehnyt Mari Pirkkanen, jonka tapasin Tampereella yhteisnäyttelyssä, jossa oli meidän molempien töitä esillä. Me olimme ainoat toijalalaiset taiteilijat siinä näyttelyssä. Halusin ehdottomasti ostaa veistoksen itselleni. En vain oikein tiedä miten saisin vietyä työn ehjänä Saksaan, Meier-Virta ihmettelee.

Liisa Meier-Virran taidenäyttely Silmäniloo kesällä jatkuu Akaan pääkirjastossa 5. elokuuta asti.