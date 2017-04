Vihreät haluavat Akaan politiikkaan muutoksen

Vaalien ehdoton voittaja Akaassa on Vihreä liitto. Puolue sai 11,8 prosentin kannatuksen ja neljä valtuutettua. Valtuustossa jo Kylmäkosken kunnassa istuneen Heli Piiraisen, 185 ääntä, kanssa valtuuston nousevat Hanni Joronen, 134, Jaana Saramies, 96 ja Brita Salminen, 81.

Tuloksen selvittyä vihreillä on oli valvojaisissa hymy herkässä. Hyvin onnistunut vaalityö palkittiin. Puolue keräsi 889 ääntä. Varavaltuutetuiksi nousivat Petja Kopperoinen, ääniä 72, Kaija-Leena Salovaara, 70, ja Kati Kuusisto, 65, sekä Hilu Toivonen-Alastalo, 57.

– Tätä kampanjaa tehtiin yhdessä ja se näkyy. Tätä porukkaa yhdistää myös se, että kaikilla on kokemusta vaikuttamisesta. Olemme kaikki jo osaltamme muuttaneet maailmaa, kuka isoissa kuka pienissä asioissa, sanoo Hilu Toivonen-Alastalo.

– Ja nyt kaivataan avoimuutta ja muutosta. Akaan kaupungin maine on saatava paremmaksi ja Akaa näkyvämmäksikin, hän jatkaa.

Tulosiltana vihreiden valvojaisissa ilmassa oli vahva muutoksen ilmapiiri. Hyvin monessa puheenvuorossa toivottiin avoimempaa ja rakentavampaa politiikkaa.

– Jos miettii, voittiko vallankumous vai taantumus, niin kyllä minusta tulos on vallankumouksellinen. Kyllä nyt on aika saada aikaan muutos Akaan politiikkaan, sanoo Kati Kuusisto.

Vihreät on kolmanneksi suurin puolue Akaassa yhdessä keskustan kanssa ja aikoo neuvotella itsellensä hyvät asetelmat päätöksentekoon.

– Meillä on ollut sellainen jengi, joka on osannut hyödyntää kampanjoinnissa nykyaikaista teknologiaa, ja sitä tarvitaan myös valtuustossa. Uskon, että vihreät ovat todella yhteistyökykyisiä. Akaasta on saatava avoimempi kaupunki, sanoo Salminen.

– Saamme tällä tuloksella hyvin edustajiamme myös lautakuntiin, sanoo Toivonen-Alastalo.