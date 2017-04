Mopoilu vetää puoleensa

Toijalan Autokoulu on muuttanut Gastropub Neliapilan alakertaan osoitteeseen Valtatie 11. Autokoulun omistaja Anna Bäcklundin mukaan toiminta on uudessa osoitteessa jo täydessä vauhdissa.

– Meillä loppui vuokrasopimus vanhoissa tiloissa Kurkelantiellä, ja sen takia muutimme tänne. Kävimme katsomassa kolmea tai neljää paikkaa Toijalan keskustan liepeiltä, mutta päätin kysyä tämän kiinteistön omistajilta pääsisimmekö tänne vuokralaisiksi, Bäcklund kertoo.

Bäcklundia ei entisistä tiloista muuttaminen enää harmita, sillä uudet tilat vastaavat odotuksia paremmin kuin hyvin.

– Tilat ovat tosi kivat, uudessa rakennuksessa kaikki on puhdasta ja hienoa. Erityisen tyytyväisiä olemme paikan sijaintiin. Tämä on keskeinen paikka ja lähellä kouluja. Asiakkaiden on helppo löytää meidät. Meidän parkkipaikallemme ajetaan Holkerintieltä K-supermarket Akaata vastapäätä, Bäcklund neuvoo.

Markkinaperjantaina luvassa munkkikahvit

Toijalan Autokoulun toimintaan ei ole tiedossa muuton lisäksi muita muutoksia. Vaikka uudet tilat ovatkin hiukan pienemmät kuin vanhat, Anna Bäcklund lupaa, että kaikki halukkaat mahtuvat teoriatunneille.

– Ammattikuljettajien jatkokoulutuksissa saattaa olla paikalla jopa 40 henkeä. Tilat ovat sillä tavalla muuntautumiskykyiset, että kaikkien kyllä pitäisi mahtua, Bäcklund sanoo.

Toijalan Autokoululla on avoimet ovet markkinaperjantaina 10. kesäkuuta kello 10-15. Paikalle voi tulla katsomaan uusia tiloja ja juomaan munkkikahvit.