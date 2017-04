Pääkirjoitus: Jännitystä ilmassa

Ensi sunnuntain kuntavaalit ovat Akaassa hyvin mielenkiintoiset. Ylittyykö viime vaalien 57,5 äänestysprosentti vai laskeeko se. On arvailtu, että ajoittain kiihkeäkin keskustelu Keskustan koulun sisäilmaongelmista ja kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren tulevaisuudesta vaikuttaa äänestysprosenttiin. Sunnuntai-iltana se tiedetään.

Kuka on äänikuningas tai äänikuningatar. Marita Markkula keräsi viime vaaleissa 236 ääntä. Lähelle häntä ei päässyt kukaan. Lyödäänkö Markkulan ennätys ja kuka sen tekee? Myös luopujia on nyt paljon ja heillä kova äänisaalis. Keille valta periytyy, sillä osa keskeisistä luottamushenkilöpaikoista jaetaan Akaassakin henkilökohtaisen äänimäärän perusteella.

Miten käy kokoomuksen, jolla on selkeästi viime vaaleja vähemmän ehdokkaita. Miten käy sosialidemokraattien, jolla on kattava mutta hajanainen lista. Puolueessa riidellään kaupunginjohtajan tulevaisuudesta kiihkeimmin, vaikka vaalien alla liekkejä yritettiin sammuttaakin. Sosialidemokraatit marssittavat puheenjohtajansa Antti Rinteen perjantaiksi Viialaan. Miten tämä vaikuttaa vaalitulokseen. Kristillisdemokraatit saavat ehdokkaansa läpi, mutta mielenkiintoinen tilanne on vasemmistoliitolla, kun ammattiyhdistysliikkeen ehdokkaita on vain yksi. Entä ketkä ovat keskustan kyntömiehiä, vai nouseeko tilalle juurevia emäntiä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini muistutti viime lauantaina Viialan torilla, että näissä vaaleissa ei ratkaista sosiaali- ja terveysuudistuksen tulevaisuutta, vaikka uudistus vaalikeskustelua hallitseekin. Sote tulee, aikataulusta Soinikin esitti ajatuksiaan. Näissä vaaleissa ratkaistaan Soinin mukaan akaalaisten arkisia asioita. Valtuusto päättää muun muassa tuloveroprosentista, jolla valtionapujen ohella kaupunkia rakennetaan.

Varmaa on myös, että Akaan uusi valtuusto on erilainen kuin nykyinen. Siellä on paljon uusia kasvoja. Vihreille povataan menestystä. Valtuusto on nykyistä pienempi, paikkoja on vain 35. Moni vaalikeskusteluihin osallistunut toivoo Akaan kuntapolitiikkaan muutosta, dynamiikkaa, mikä osittain toteutuu jo uusien kasvojen myötä. On sanottu monesta suusta vahvasti, että nykyisen politiikan näytöt on annettu.

Sekin on sanottu moneen kertaan, että Akaan menestys on akaalaisten käsissä. Nahistelevan kyläpolitikoinnin aika on ohi. Akaa rakentaa hyvinvointikeskuksen ja pyrkii saamaan rakentajan myös matkakeskukselle. Myös Keskustan koulu korjataan. Investoinnit ovat aina alkuja. Jotakin uutta tapahtuu. Vaalikeskusteluissa akaalaiset tekivät myös selväksi, että perusopetuksen luokkakoot ovat liian suuret ja tuntikehys vaatimaton. Uusi valtuusto joutuu ensi töikseen paneutumaan tähän hyvin kriittiseen kysymykseen. Voimassa olevassa tasapainottamisohjelmassa on ongelmakohtia, joihin on voitava puuttua. Nyt on vahvoja näyttöjä epäonnistumisista.

Äänioikeus on demokraattisen yhteiskunnan perusoikeuksia. Suomessa on vaikeitakin asioita ratkaistu äänestämällä jo sadan vuoden ajan. Vuonna 1945, heti sodan jälkeen, Suomessa järjestettiin eduskuntavaalit sodan vielä muualla riehuessa. Tämä jos mikä on osoitus halustamme viedä tasavaltaa äänestäen tulevaisuuteen. Nyt jälleen on mahdollisuus näyttää, että Suomessa valta kuuluu sittenkin kansalle.

Vaalipäivä on juhlapäivä 100-vuotisjuhlavuottaan viettävässä tasavallassa.