Mielipide: Akaan taajamien palvelut ja investoinnit vuosina 2011–2016

Kaivoin käsiini tilastotietoa Akaan taajamien palvelusta ja taajamiin tehdyistä investoinneista vuosina 2011–2016. Muistin virkistämiseksi todettakoon, että kuntaliitosten tekohetkillä liittyneiden kuntien asukasluvut olivat: 31.12.2006 Toijala 8 410 ja Viiala 5 554 sekä 31.12.2010 Kylmäkoski 2 606. Näillä asukasluvuilla laskettuna Viialan osuus koko väestöstä on 34 ja Kylmäkosken osuus 16 prosenttia.

Vuosina 2011–2016 Akaassa on tehty taajamiin kohdistettavissa olevia investointeja noin 34 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi on ns. yhteisiä investointeja, kuten esimerkiksi monet eri yhtiöiden osakkeiden hankinnat. 34 miljoonan euron summasta Kylmäkoskelle kohdistuvia investointeja noin 1,2 miljoonaa euroa eli noin 4 prosenttia. Tämän lisäksi on yhteinen Toijalan taajaman ja Kylmäkosken välinen investointi Sontulantien kevyenliikenteen väylästä, arvoltaan reilut 300 000 euroa.

Samana aikana Viialaan on investoitu 10,4 miljoonaa euroa ja 31 prosenttia koko investointisummasta. Toijalaan on puolestaan investoitu 22,5 miljoonaa euroa ja 66 prosenttia koko summasta.

Karu fakta siis on, että kylien välinen tasapaino kehittämisessä ja investoinneissa ei osoita minkäänlaista tasapuolisuutta. Tuleva hyvinvointikeskus tulee muuttamaan edellä esitetyn tilaston vielä vinoutuneemmaksi.

Kun tähän listaan lisätään vielä palveluiden keskittäminen, joka on johtanut esimerkiksi Kylmäkoskella kunnallisten palveluiden romahtamiseen, on kuva vielä synkempi.

Ymmärrän hyvin talouden aiheuttamat ongelmat kuntamme näkökulmasta. Keskittäminen on ilman muuta yksi tie talouden tasapainottamiseen. Esitetyllä investointikaudella ollaan kuitenkin ajauduttu liian vinoutuneeseen tilanteeseen. On ehkä niin, että toiseen suuntaan ei ole enää paluuta, vaikka matka esimerkiksi Toijalasta on Kylmäkoskelle ihan yhtä pitkä kuin toisinkin päin. Toivon kuitenkin tulevien valtuutettujen muistavan nämä tilastot seuraavia päätöksiä tehdessään.

Mikäli erityisesti Kylmäkoskelta vielä vähennetään julkisia palveluja, jäljelle ei jää käytännössä enää mitään, ja koko kylän olemassaolo asettuu hyvinkin kyseenalaiseksi. Uusia muuttajia on turha odottaa, vaikka matkaa esimerkiksi Tampereelle ei ole kuin reilut 40 kilometriä.

Jussi Oksa