Perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini porrastaisi soten voimaantulon parin vuoden aikataululla. Akaassa lauantaina kuntavaalitapahtumassa vieraillut Soini sanoi uudistuksen tulevaisuuden riippuvan ennen kaikkea mallista.

– Jos pystytään aloittamaan sote peruskoulu-uudistuksen tavoin eri alueilta, se voi tulla nopeastikin. Tehdään periaatepttös, että aloitetaan 2019. Jos näin ei pystytä etenemään, täytyy katsoa, onko siihen joitakin muita siirtymäaikoja tehtävissä, sanoo Soini.

Keskusta ja kokoomus näyttävät olevan sote-asiassa lukossa. Timo Soini on samaa mieltä.

– Näin molempien puolueiden puheenjohtajat tuossa ja sanoin heille, että hoidetaan tämä asia kun tämä on hoidettavaksemme annettu. Tosiasiahan on, että kepu haluaa maakuntamallin ja kokoomus haluaa valinnanvapauden. Minulle ei ole tärkeää maakuntamalli eikä valinnanvapauskaan ole itseisarvo. Minulle tärkeintä on se, että saadaan sellainen sote, jolla pärjätään, sanoo Timo Soini.

Kuntavaaleissa ei päätetä sotesta

Kuulijoilleen Timo Soini huomautti, että sosiaali- ja terveysuudistus on keskeisessä roolissa vaalikeskusteluissa, mutta kuntavaaleissa sotesta ei päätetä yhtään mitään.

– Näissä kuntavaaleissa päätetään esimerkiksi Akaan veroprosentista, jonka valtuusto päättää. Valtuustot päättävät muun muassa kaavoituksen. Minne koulut rakennetaan. Mistä tiet menevät. Kaavoitetaanko kerrostaloja vai omakotitaloja tai rivitaloja. Näistä asioista päätetään kunnissa.

Timo Soini otti esimerkiksi kuntien kouluverkkouudistuksen, joka hänen mielestään on herrakieltä ja tarkoittaa tosiasiassa, että joku koulu suljetaan jostakin.

– Ihmisille pitää vaalien alla meidän kertoa vaihtoehtomme. Näissä kuntavaaleissa päätetään myös kuntien elinkeinopolitiikasta. Tuleeko esimerkiksi Akaaseen sellaiset olosuhteet, että tänne syntyy yrityksiä, teollisuutta ja siten työpaikkoja. Tätäkin ohjataan kaavoituksella ja muulla strategisella toiminnalla valtuustosta.

Valtuustossa päätetään Soinin mielestä kaikesta siitä, mitä lähiympäristössä tapahtuu. Äänestämättä jättäminen on tässä tilanteessa huonoin vaihtoehto.

– Kun on presidentinvaalit, kahdeksan kymmenestä menee äänestämään, vaikka presidentin henkilö ei vaikuta siihen, onko Akaassa työtä tai millaiset koulut täällä on. Valtuutetut päättävät meidän tärkeistä lähiasioista.

Gallupit eivät äänestä

Viialan torilla puhunut Timo Soini muistutti, että gallupit eivät äänestä. Kuntavaalit 9. huhtikuuta ovat hänen mielestään ensimmäinen mittari todellisuudesta. Gallupit on kuitenkin luettu ja viimeisimmän mukaan perussuomalaiset ovat todella jyrkässä nousussa.

– En tiedä, pitääkö tämä paikkansa. Olen kuitenkin aika varma, että tämä nousu on saanut monissa meidän ehdokkaissa ja kannattajissa sen aikaan, että pentele, tehdään vaalityötä loppuun asti. Näin syntyi jytky ja jatkojytkykin. Ei niitä missään luvattu, ne tehtiin. Ja tässä toiminnassa jokainen ääni on yhtä arvokas, sanoo puheenjohtaja Timo Soini.

Ulkoministerinä Timo Soini on hyvillään tilanteesta, että Suomi voisi toimia USA:n ja Venäjän presidenttien ensitapaamisen pitopaikkana. Hän itse ei ole ollut tapaamisen sukkuloinnissa mukana, mutta valmistautuu Arktisen neuvoston puheenjohtajuuteen täyttä häkää.