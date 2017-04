Mielipide: Ratkaisu Akaan kunnallispolitiikkaan

Paljon on ollut puhetta lähimmäisen kunnioittamisesta ja lähimmäisen rakastamisesta. Rakkaus on kaiken käyntiin laittava universaali voima. Kaiken takana on rakkaus. Mutta mitä rakkaus on kunnallispolitiikassa? Rakkaus lähtee siitä, että on hyvät ja puhtaat tarkoitukset toimia toisen hyväksi. Rakkaus oli teemana myös Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa sunnuntai-iltana.

Yleensä rakkaus käsitetään suppeassa mielessä miehen ja naisen väliseksi tunnetilaksi. Mutta rakkaus on paljon muutakin. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa kuolla ihmisten puolesta. Aito rakkaus siis antaa kaikkensa, vaikka henkensä toisten hyväksi.

Rakastava kunnallispoliitikko on pitkämielinen, lempeä eikä kadehti, ei kerskaa eikä pöyhkeile. Hän ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu eikä muistele kärsimäänsä pahaa.

Todellinen valtuutettu ja virkamies on iloinen, kun totuus tulee julki. Hän ei iloitse, jos hänen vastustajansa kärsii vääryydestä.

Tässä on ratkaisu Akaassa käytäviin uhkailu- ja vihapuheisiin. Laineet lyövät korkealla, mutta kuka on syyllinen? Se, joka on syytön, heittäköön ensimmäisen kiven. Näin sanoi mies, joka ristiinnaulittiin syyttömänä 2000 vuotta sitten.

Jos katkeruus saa rehottaa, niin siinä pellossa kasvavat kaikki muutkin rikkaruohot: kateus, riita, mustasukkaisuus, epärehellisyys, viha. Vaikutus on niin suuri, ettei kalojakaan ole lähijärvissä.

Ketään muuta, ei voi muuttaa kuin itsensä. Kun seisot peilin edessä, niin vihollinen on edessäsi sinun omissa vaatteissasi. Meidän on muututtava mieleltämme ja sydämeltämme. Tällainen riitely ei ole rakentavaa.

Minä en syytä ketään. Sen sijaan siunaan jokaista luottamushenkilöä ja kaupungin virkamiestä. Me sanomme, että olemme kristittyjä, toimikaamme Raamatun opetuksen mukaisesti rakentaen, hyväksyen toistenkin mielipiteet kunnioittavalla tavalla sivistyneesti. Se on rakkautta.

Nyt tarvitaan nöyrtymistä.

Reino Jurvanen