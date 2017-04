Akaa-Volley otti ensimmäisen kiinnityksen liigapaikkaan

Akaa-Volleyn 1-sarjamiehistön keväthuipennus on käsillä. Liigakarsinnan viimeinen vaihe pyörähti käyntiin perjantaina Toijalan Monarilla. 1-sarjan mestari Akaa-Volley kohtasi liigassa peränpitäjäksi jääneen Pohjois-Karjalan Liiga-Riennon. Akaa-Volley antoi Joensuun pojille melkoisen nousuvaroituksen ottamalla selvän 3–1 (25–20, 18–25, 25–20, 25–22) -voiton. Toista erää lukuun ottamatta peli oli hienoisesti, joskin selvästi Akaan miehistön hallinnassa.

Ensimmäisessä erässä Akaa-Volley aloitti heti isännän elkein. Nopeasti oltiin tilanteessa 8–4, jolloin Riento joutui käyttämään ensimmäisen aikalisänsä. Tekniselle tauolle mentiin kotijoukkueen johtaessa 14–11. Muutaman pisteen erolla kotijoukkueen oli ”helppo” pelata.

Riennolla 208-senttinen hakkuri

Syöttö-vastaanotto-alueilla Akaa-Volley oli Rientoa ensimmäisessä erässä valovuoden edellä. Kotijoukkue rikkoi Riennon vastaanottoa syötöillään. Vastaanoton jäädessä Riennolla 3–5 metrin päähän verkosta tuli heidän hyökkäyspelistään yksipuolista ja helposti luettavaa. Kun Akaan miehistö sai vielä torjunnoilla hyviä vaimennuksia Riennon hakkurin 208-senttisen Nelson Muranqwan hyökkäyksistä, oli akaalaisten puolustuspelaaminen jopa vaivattoman näköistä. Myös Riennon heppoinen syöttöpelaaminen lukuisine virheineen vei terää heidän omasta pelaamisestaan.

Ensimmäisessä erässä Akaan miehistöstä ratkaisijan viittaa harteilleen hamusi eniten nuori keskitorjuja Rami Rekomaa. Rekomaa naputti erään kolme ässäsyöttöä. Rekomaata säesti syöttöruudussa Dmitri Borichev sekä Joni Mikkonen, jotka kirjauttivat myös ässän mieheen.

Niin monesti on nähty, kuinka paljon voi lentopallossa kolmen minuutin erätauolla tapahtua. Niin kävi perjantainakin. Uinuvat lampaat Riennon puolella heräsivät toiseen erään näyttämään, mikä on heidän taitotasonsa. Riennon syöttöpelaaminen lähti uomiinsa ja kotijoukkueen vuoro oli haparoida vastaanotossa ja hyökätä ”isoa laidasta” Riennon ulottuvaa torjuntaa vastaan. Tasaisen alkuerän jälkeen Riento otti muutaman pisteen johdon ja kasvatti sitä tasaisesti erän loppuun asti.

Borichevin hurjat hyökkäspommit

Pitkällä erätauolla kotijoukkueen valmennuskaksikko Lauri Tihinen–Risto Lahti muistutti omiaan sen kuuluisan oman pelaamisen merkityksestä. Kaksi erää oli osoittanut joukkueiden voimasuhteiden olevan äärimmäisen tasan. Jo ennen ottelun alkua katsomokeskustelussa todettiin pelin kulminoituvan isolta osin Akaan hakkurin Dmitri ”Dima” Borichevin onnistumiseen.

Kolmannen erän tasaisen alun kulminaatiopallo nähtiin vieraiden johtaessa 7–9. Libero Sakari Liehu otti pitkässä pallorallissa kaksi huikeata puolustusta ja nostatti hyökkääjien adrenaliinit taistelutasolle. Sen jälkeen nähtiin Akaan Dimalta sellaisia hyökkäyspommeja, ettei miestä noin hurjana ole vielä tällä kaudella nähty. Akaa lasketteli selvään erävoittoon, ja Riento oli käytännössä lyöty.

Neljännessä erässä Riento yritti vielä muutaman kerran pyristellä vastaan, vaihtoi miehitystä ja käytti aikalisänsä, mutta perjantai-iltana Monarilla todellista taistelua nähtiin vain kotijoukkueelta. Pitkät pallorallit toisensa jälkeen päättyivät Akaa-Volleyn tuuletuksiin. Akaan pelaajat hakivat uhrautuvasti jo menetettyjä palloja kentän ulkopuolelta ja jopa verkon toiseltakin puolen takasin peliin ja käänsivät ne edukseen.

Riento aikoo olla tiistaina iskussa

Akaa-Volleylle ansaittu 3–1-voitto ja siten ensimmäinen kiinnitys liigapaikkaan. Ottelusarja ratkeaa paras viidestä -systeemillä, eli kolme voittoa ensin ottanut saa anoa liigapaikkaa.

Nouseeko liigassa tappiosta toiseen kiertänyt Riento tässä karsintasarjassa vielä voittavaksi joukkueeksi?

Ottelun jälkeen Riennon valmentaja Jani Säisä ja kapteeni Joni Savimäki olivat totisena, joskaan eivät vaipuneet synkistelyyn. Molemmat uskoivat, että tulevaksi tiistaiksi Joensuun otteluun Riento saa rivinsä kuntoon.

Savimäki muistutti, että kaksi vuotta sitten samassa karsintatilanteessa Akaa otti ensimmäisen voiton Riennon kotikentällä ja lopulta ottelusarja päätyi Riennolle 3–2. Sekä Säisä että Savimäki totesivat kuitenkin yhteen ääneen, että peliäkään ei voi voittaa, jos syöttöruudussa tulee joka toisessa suorituksessa suora virhe.

– Pienet asiat ratkaisevat, ja nyt täytyy löytyä joukkueesta ne voittoa haluavat vastuunkantajat. Tässä kohtaa kautta ei saa virheitä pelätä, eikä joka välissä voi pelaajiakaan kentälle vaihtaa, pohti Säisä.

Töiden jälkeen kohti Pohjois-Karjalaa

Akaa-Volleyn valmentaja Lauri Tihinen oli luonnollisesti tyytyväinen voitosta. Peli näytti, että voimasuhteet joukkueiden kesken ovat todella tasaiset.

– Mukava on tietenkin pelata, kun paineet ovat vastustajalla. Liigasta putoaminen on melkoisesti isompi taakka, kun liigaan nouseminen. Toki paineita kasautuu myös meille, ja se näkyy otteissa pelin aikana. Parhaimmillaan lataus ja paineet purkautuvat kentällä huippusuorituksiin, ja hetkittäin ne kääntyvät toisen erän kaltaisesti vastaan. Herkillä liikutaan koko aika, ja oikea-aikainen reagointi tilanteisiin on todella tärkeää, analysoi päävalmentaja Tihinen.

Akaa-Volley suuntaa Joensuuhun maanantaina.

– Nyt lähdetään jälleen meille hieman vieraalle maalle, kun seuraava peli on jo tiistaina Joensuussa. Meille ”harrastelijoille” kausi on kuitenkin tähän asti mennyt periaatteella ”vain viikonloppuisin on pelejä”. Maanantaina startataan töiden jälkeen kohti Pohjois-Karjalaa, jotta tiistaina ollaan täydessä iskussa Riennon kotiluolassa. Perjantaina pelataan jälleen Monarilla, joten ottelutahtikin kiihtyy melkoisesti. Siinä omat lisämausteet itse pelaamiseen, aprikoi Tihinen.

Monarilla pelataan perjantaina

Akaa-Volleyn parhaana palkittu Dima Borichev oli pelin jälkeen paitsi tyytyväinen, myös huojentunut.

– Kovaa ja paljon on treenattu, mutta kauden aikana muutamia yksittäisiä eriä lukuun ottamatta tekeminen ei ole ollut ihan toivotun kaltaista. Tänään kuitenkin löytyi passari Ossi Heinon kanssa sellaiset yhteiset sävelet ja passi-hyökkäys-temmot, että kyllä kelpasi antaa Mikasalle kyytiä, naureskeli kentän ykköstykki Borichev.

Liigakarsinta jatkuu siis tiistaina Joensuussa, ja perjantaina pelataan jälleen Monarilla. Perjantain kotipeli alkaa kello 19.00.