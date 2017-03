Akaa-Volley haluaa uuden hallin Viialaan

Miesten lentopallon ykkössarjan välierät alkoivat viikonloppuna. Akaa-Volley kohtasi Maaningan Mahdin kotisalissaan ja otti makean 3–0-voiton. Makean siksi, että joukkue nousi upeasti takaa-ajoasemista sekä toisessa että kolmannessa erässä.

Akaa-Volley lähti välierään hyvistä tunnelmista.

– Ihan hyvältä näyttää. Asenne on aamuharjoitusten perusteella kohdillaan, kertoi Akaa-Volleyn kakkosvalmentaja Risto Lahti lämmittelypallojen sinkoillessa suuntaan ja toiseen.

Myös tunnelma Monarilla oli kohdillaan. Lähes 250-päinen yleisö kannusti omiaan, ja kun ottelun alkuun nähtiin tuomareilta muutama tulkintapallo, jännite salissa nousi pudotuspelin vaatimalle tasolle. Tulkintapallolla tarkoitetaan tässä sitä, että tuomio olisi voinut mennä kummin päin tahansa.

Avauserässä Mahti pysyi matkassa vain muutaman pallon ajan – niin kauan, kuin molemmat joukkueet tekivät aloitusvirheitä. Mutta nopeasti peli repesi kotijoukkueen eduksi.

Numeroihin 25–11 päättyneen erän hahmoiksi nousivat Akaa-Volleysta muutamaan loistavaan puolustukseen venynyt libero Sakari Liehu ja etenkin kovilla hyppysyötöillään Mahdin pehmentänyt Joni Mikkonen.

Upeat loppurutistukset

Toiseen ja kolmanteen erään Mahti tuli todella kovalla otteella, johon kotijoukkueella oli vaikeuksia vastata. Parhaimmillaan vieraat olivat kuuden–seitsemän pisteen johdossa. Mutta niin vaan Akaa-Volley kokosi rivinsä ja pusersi ratkaisuhetkillä ohi.

Akaa-Volleylla on tällä kaudella ykkösen tehokkain keskihyökkäys. Rami Rekomaa ja Teemu Koivunen tekevät kiitettävästi töitä ja vastustajan torjunta on todella kovilla. Mahtia vastaan nämä tehomiehet kirjasivat tehot 9 (+6) ja 7 (+6). Siinä on kolmeen erään saldoa riittämiin.

Keskitorjujien tehot näkyvät vielä selkeämmin, kun huomataan Akaa-Volleyn parhaana palkitun Joni Mikkosen huikeat lukemat 16 (+11) ja toisen laiturin Jimmy Hernandezin 10 (+7). Passarit ruokkivat siis laitahyökkääjiä kuten tapoihin kuuluu. Mutta kun keskelle annetaan mahdollisuus, niin pelimiehet käyttävät sen hyväkseen.

Akaa-Volley nousi siis vaikeuksien jälkeen otteluvoittoon 3–0 (25–11, 25–23, 25–21) ja johtaa välierää 1–0. Seuraava koitos on lauantaina Maaningassa. Loppuotteluun selviää kahdella voitolla. Jos Mahti saa kotisalissaan pidettyä yhtä tiukan otteen koko ottelun ajan, mihin se kykeni ajoittain viime viikonloppuna, välierä ratkeaa vasta tulevana sunnuntaina Monarilla kello 19.

– Parempi rutiini taisi ratkaista tämän matsin meille, tulkitsi Akaa-Volleyn apuvalmentaja Niko Rouvali.

– Toivottavasti ote pitää myös ensi viikonloppuna. Yleisö oli hienosti mukana tänään. Kannustusta kaivataan aina vaan enemmän, mitä lähemmäs sarjan huipennus tulee, Rouvali jatkaa.

Lauantain vieraspeliin Maaningalle lähtee Akaa-Volleyn fanibussi. Lähtö on Viialan torilta kello 8 aamulla ja Toijalan torilta kello 8.20. Ilmoittautumiset bussin kyytiin tulee tehdä Risto Lahdelle puhelinnumeroon 050 525 7009.