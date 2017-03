Eija Kariluoma kuuntelisi asukkaita ja yrittäjiä Akaan tulevaisuutta suunniteltaessa

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston neuvotteleva virkamies Eija Kariluoma on varma, että sosiaali- ja terveysuudistus toteutuu. Uudistuksen valmistelu on jo niin pitkällä, että täydellinen mahalasku on mahdoton. Entinen Viialan kunnan hallintojohtaja Kariluoma puhuukin Akaasta uudistuksen jälkeen. Hänen mielestään vaalikeskustelujakin pitäisi käydä tästä näkövinkkelistä.

– Kuntiin jää valtava määrä arjen palveluita. Varhaiskasvatus, koulut, kulttuuri, kaavoitus, elinkeinopalvelut – nyt pitäisi kiireesti käydä jo keskustelua elinvoimakunnista. Sote-uudistuksen jälkeen kunnissa jää aikaa esimerkiksi elinkeinoelämän aitoon kuuntelemiseen. Tähän asti sosiaali- ja terveystoimen rahoituksen miettimien on vienyt kunnan johdolta kaiken ajan. Todella tärkeä asia, en vähättele sitä yhtään, mutta nyt miettiminen siirtyy maakunnille, sanoo Kariluoma.

Akaassa muutos tarkoittaa Eija Kariluoman mielestä sitä, että kaupungin tulevaisuus mietitään uusiksi.

– Taloudelliset resurssit eivät salli mitään massiivisia muutoksia, mutta pistetään pikkuhiljaa asioita kuntoon. Ensin koulupalvelut, sitten jotakin muuta. Meidän maine on luultua parempi ja nimenomaan varhaiskasvatus- ja koulupalvelut ovat ne, joilla Akaata myydään.

– Kun lapsiperhe miettii asuinpaikkaansa, katsotaan arjen palveluita ei veroprosenttia.

Eija Kariluoma on sosialidemokraatti ja Akaan keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja. Hetken hän harkitsi jopa kuntavaaleissa ehdolla asettumista, mutta jätti tehtävän pojalleen, joka on perussuomalaisten ehdokkaana Lempäälässä. Sote- ja maakuntauudistus muuttaa Kariluomankin työnkuvan. Hän siirtyy valtion lupavirastoon.

– Tällä hetkellä ei ole työntöä eikä vetoa mihinkään suuntaan. Olen jo toista kymmentä vuotta tehnyt valtiolla mielenkiintoisia töitä, kouluttautunut edelleen ja nauttinut. Miksi lähtisin pois kun taas on uutta luvassa.

Akaan ilmapiiri on kiristynyt

Akaan Viiala on Eija Kariluoman mielestä erittäin mukava paikka asua. Hän viihtyy miehensä kanssa täällä hyvin, eikä haikaile Hämeenlinnaan, missä molemmat käyvät töissä.

– Täällä on paljon sellaisia asioita, joita arvostan. Mukavat ihmiset esimerkiksi. Ilmapiiri vain on nyt kiristynyt. En tiedä, vaikuttavatko nämä rajut säästöt ja koulukuviot niin, että osa porukasta on allapäin. Hengenkohotusta tässä kaivattaisiin. Äsken oli hyvä autotapahtuma ja kohta tulee Punaisen maton huumaa.

Myös Akaan vahvuudet pitää tosissaan nostaa esille.

– Tämä on rauhallinen pikkukaupunki hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kaupungilla on päävastuu markkinoinnissa, mutta me kaikki, jotka kuljemme ympäriinsä, olemme myös markkinoijia. Ainakin minä sanon ylpeänä olevani Akaasta.

Joukkoliikenne kunniaan

Akaa on keskeisellä paikalla Helsinki-Hämeenlinna-Tampere vyöhykkeellä. Silti kaupunki on hiljaa ja osallistuminen vyöhykkeen projekteihin on vaatimatonta.

– Sijaintihan ei voisi olla parempi. Akaassa on Etelä-Pirkanmaan ainoa rautatieasemakin. Hunajahulinat ja Vasenkätisten vestivaali tuovat kivaa julkisuutta. Pitäisin vielä enemmän meteliä sijainnistamme ja lisäisin julkisen liikenteen toimintaa ulos ja sisään. Olisihan se hienoa, Tampereelta lähtevän linja-autonkin nokassa lukisi Akaa.

Eija Kariluoma on pendelöijä niin kuin moni muukin akaalainen.

– Kuljen Hämeenlinnaan tällä hetkellä omalla autolla mutta Helsinkiin junalla. VR:n aikataulu-uudistus epäonnistui. Kun pendelöinnistä puhutaan, on puhuttava myös meidän palveluista. Hämeenlinnasta tulee juna, joka on Viialassa kello 17, jolloin päiväkoti menee jo kiinni. Voisiko päiväkoti olla auki hieman myöhempään. HHT-vyöhykkeen asiat ovat useimmiten pieniä.

Akaan hyvinvointikeskus rakennetaan Toijalaan, mikä saa Eija Kariluomalta kiitosta.

– On todella iloinen, että se tulee. Mutta keskukseen pitää saada toimiva joukkoliikenne. Ei kaikilla vanhemmilla ole koskaan mahdollisuutta kuljettaa lapsiaan päivisin hammastarkastukseen. Keskusta ei voi rakentaa henkilöautojen varaan. Nyt saadaan Akaaseen loistava palvelukokonaisuus, mutta pidetään myös huoli, että sinne on helppo tulla.

Toijalasta tehtävä Akaan keskusta

Kissanhännänveto Toijalan ja Viialan välillä on lopetettava. Palvelut keskittyvät. Eija Kariluoma tekisi kaikkiin taajamiin omat strategiansa, joilla niitä kehitettäisiin.

– Toijalan taajama on Akaan keskusta ja vastustus tätä tosiasiaa kohtaan vähenee huomattavasti, jos julkinen liikenne saadaan toimivaksi. Eihän tämä tosiasia sulje pois Kylmäkosken ja Viialan olemassaoloa. Minä selvittäisin kaupunginosien hyvät puolet ja kehittäisin niitä. Kylmäkosken ja Viialan menestyminen niiden omista lähtökohdista suunniteltuna ei ole Toijalalta pois.

Kyläpolitikoinnilla hukataan voimavaroja. Kun resurssit eivät riitä jokaisen taajaman kehittämiseen samanlaisiksi, ei kehitetä sitten mitään.

– Voisi kuunnella vaikka Toijalan ja Viialan yrittäjiä, mitä hyvää heidän mielestään kannattaa nostaa esille. Nyt ajatellaan niin, että toinen saa jotakin, se on toiselta pois. Kaupungintalo on yhdessä paikassa, samoin hyvinvointikeskus. Tosiasiassa nämä kaupunginosat ovat ihan erilaisia ja niiden vahvuudetkin ovat erilaiset, miettii Kariluoma.

Kylmäkoskelta löytyy maaseudun rauhaa, Viialasta idyllinen taajama ja Toijalasta kiva pikkukaupunki.

– Kaikki on kiinni siitä, mitä haluamme. Mikä on Akaan visio? Tämän jälkeen mietitään strategia ja siihen konkreettiset toimenpiteet. Ei tämä niin kovin vaikeaa ole. Nyt halutaan kaikkea kaikille ja pelätään, että Toijala syö kaiken. Strategiaan on myös sitouduttava eikä mentävä omaan kuppikuntaan ampumaan sitä alas.

Kohti Tamperetta

Täällä puhuttiin pitkään Etelä-Pirkanmaan seutukunnastakin mutta Orivesikin haluaa kuulua Tampereen seutukuntaan.

– Viialan perinteinen asiointisuunta on ollut Lempäälä ja Tampere. Entä jos tätä suuntaa voimistettaisiin vaikka joukkoliikenteellä. Kuntaliitosta tehtäessä asiasta keskusteltiin, mutta sitten se jäi. Etelä-Pirkanmaan seutukunta oli poliittinen päätös ja osittain luonnoton. Muutokset ovat mahdollisia.

Eija Kariluoma muistuttaa, että Akaassa on edelleen erittäin hyvä palvelutarjonta ja kaupunki ei ole nukkumalähiö ainakaan kaikille.

– Toiset tulevat tänne nukkumaan. Toiset käyvät täällä yrityksissä töissä ja harrastavat täällä. Kun tulevaisuudessa puhumme elinvoimakunnasta, elinkeinoelämän toiveita on kuunneltava huomattavasti nykyistä paremmin. Ja ei ole mitään järkeä, että meillä on kaupungin keskustassa puuterminaali. Siihen mahtuu monta kerrostaloa.

Valta on aina luottamushenkilöillä

Eija Kariluoma arvostaa valtuutetun tehtävää. Varsinkin tänä aikana tehtävä ei ole helppo. Valtuutetut kuitenkin viimekädessä päättävät halutessaan kaikesta.

– Jos on aktiivinen valtuutettu, käy ryhmäkokouksissa, on lautakuntatyössä mukana, perehtyy itselleen tärkeisiin asioihin laajasti, seuraa kunnan arkea, pystyy vaikuttamaan. Valtuusto näyttää kumileimasimelta, koska harvoin nähdään, mitä ennen valtuuston kokousta on tapahtunut.

Viranhaltijoilla on niin paljon valtaa kuin luottamushenkilöt heille antavat. Kariluoma huomauttaa, että tähän asti viranhaltijat ovat olleet monessa asiassa tiedon auktoriteetteja. Esimerkiksi googlen tulo sai tiedon kaikkien ulottuville.

– Tieto ei ole enää kenenkään yksinoikeus. Asiantuntijuus on tänä päivänä vertaisasiantuntijuutta eikä viranhaltijan valmistelemaa. Uudet kanavat antavat luottamushenkilöille tavattoman etulyöntiaseman. Niitä vain pitää oppia käyttämään, sanoo Kariluoma.

Ihmiset osaavat nykyaikana myös vaatia palveluja ihan eri tavalla kuin ennen. Eija Kariluoma pitää tätä hyvänä asiana, kunhan muistetaan oikeus ja kohtuus.

– Ennen mutistiin korkeintaan kaupan kassalla. Nyt pistetään juttu facebookin, suunnitellaan kansanliike ja saadaan asia Iltasanomiin. Näin on jo tehtykin ja trendi ei ainakaan pienene. Miettisin kuitenkin aina mittasuhteet kohdilleen. Mikä on tärkeää ja mikä ei.

Sisu leviää maailmalla

Suomalainen yhteiskunta on murroksessa. Pitkään jatkunut lama ja sen aiheuttama työttömyys näkyy. Valoa tunnelin päässä näkyy jo, ja hyviä uutisia tulee muun muassa Uudestakaupungista, mutta velka pitää valtion säästöliekillä eikä elvytystä kuulu. Eija Kariluoma ei kuitenkaan näe kriisin merkkejä.

– Sanotaan, että eriarvoisuus lisääntyy, mutta ehkä se kuitenkin vain näkyy selvemmin, koska tieto kulkee nopeammin. Ja nykyisten sosiaalitukien ja etujen ostovoima on pienentynyt, tätä ei voi kiistää, mutta onko eriarvoisuus lisääntynyt, on toinen asia. Minä en siihen usko. Suomalainen yhteiskunta ja sisu kantavat, luotan siihen.

Sisu?

– Sehän on jo kansainvälinen trendi ihan niin kuin hykkekin (Hyvä kasvaa Keravalla). Nyt leviää suomalainen sisu ja se tarkoittaa ihan jotakin muuta kuin sisu-liikettä. Yhteiskunnan perusrakenteet ovat kunnossa ja aika vahva on meidän yhteenkuuluvaisuuden tunnekin.

Toisaalta miljonäärit heittelevät ilmaan, että palkkoja on laskettava 10-15-prosenttia.

– Hyvä ettei tullut joukkopakoa Elisan liittymistä. Tällaisia ylilyöntejä on ollut aina. Ja politiikka on aaltoliikettä. Tällä hetkellä on menossa tietty trendi, huomenna toinen. Esimerkiksi Suomen Keskusta on monta kertaa kuopattu ja tänään se on pääministeripuolue, sanoo neuvotteleva virkamies Eija Kariluoma.

Neuvotteleva virkamies on virkanimike , joka Eija Kariluoman mukaan annetaan henkilölle, kun muuta ei keksitä. Kariluoma on asiantuntijatehtävissä aluehallintoviraston johdon käytössä.