Kuntavaalien ensikertalaiset arvostavat Akaan antamia elämän eväitä, yhteisöllisyyttä ja asumista

Vaalitutkija Sami Borgin ja akatemialehtori Sari Pikkalan laatiman Kuntavaalitrendit-raportin mukaan viime kuntavaaleissa alle 25-vuotiaista nuorista harvempi kuin joka kolmas käytti äänioikeuttaan ja valtuustoissa ja ehdokaskunnassa nuoret ovat edelleen selvästi aliedustettuja.

Akaan nuorisovaltuustossa kolmatta kautta istuva ja sitä johtava Petja Kopperoinen, 19, on nähnyt läheltä, kuinka vaikuttaminen joko kiinnostaa tai ei lainkaan kiinnosta nuoria.

– Se on koko Suomen laajuinen ongelma nuorten keskuudessa. On tietty aktiiviporukka nuoria, jotka osallistuvat paljon ja haluavat aikaan muutosta. Ja loppuja ei kiinnosta, Kopperoinen toteaa.

Kim Peltolan, 18, mukaan muutoksen on lähdettävä nuorista itsestään.

– Halu vaikuttaa, parantaa omaa kuntaa ja Suomea sekä tuoda itseään esiin, on hyvin paljon itsestä kiinni.

Ei pönöttäviä pukumiehiä

Petja Kopperoisen mielestä päätöksentekoa pitäisi markkinoida tavalla, joka herättäisi nuorten kiinnostuksen.

– Ei sillä lailla, että pukumiehet pönöttävät valtuustosalissa.

Milla Heinosen, 19, mukaan yhteiskunnallisesti aktiivisten nuorten pitäisi markkinoida vaikuttamisen mahdollisuuksia omissa kaveripiireissään ja kehottaa ystäviään miettimään, mitä he voisivat saada aikaan omassa kotikunnassaan.

– Varsinkin kuntapolitiikassa ollaan aika lähellä ihmistä, mutta se on tehty vaikeaksi ja kaukaiseksi puhumalla poliittista jargonia. Nuoria pitää lähestyä helpolla ja ihmisläheisellä tavalla ja tuoda politiikka käytännönläheiseksi, koska sitähän se loppujen lopuksi on.

Huolenpito on Akaan valtti

Milla Heinonen (kok), Kim Peltola (kesk) ja Petja Kopperoinen (vihr) ovat kaikki ehdolla Akaan kuntavaaleissa.

Viialassa asuva, Tampereen yhteiskoulun lukion tämän kevään abiturientti Milla Heinonen kertoo lähteneensä ehdolle puoluetovereidensa kannustamana.

– Haluan antaa kotikunnalle takaisin kaikkea sitä, mitä olen saanut. Olen saanut täältä erinomaisen koulutuspohjan ja tuen, jota ei välttämättä muualla olisi pystytty yksilölle antamaan, Heinonen toteaa.

Heinoselle tärkeitä teemoja ovat varhaiskasvatus ja koulutus. Hänen mukaansa kaikille on tarjottava yhdenvertaiset mahdollisuudet.

– Se nimenomaan on ollut Akaan valttikortti, että täällä oikeasti huolehditaan yksilöistä ja lapsen yksiöllisestä kasvusta. Laatu pitäisi pystyä takaamaan kaikesta huolimatta. Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta kaikille pitäisi pystyä turvaamaan hyvät mahdollisuudet elämänsä alussa, Heinonen määrittelee.

Puolue ideologisin perustein

Milla Heinonen on liittynyt kokoomukseen vuonna 2013. Hän kertoo tehneensä valinnan kokoomuksen ja keskustan välillä ja päätyneensä kokoomukseen ideologisin ja filosofisin perustein.

– Oikeistolainen talouspolitiikka on minun mielestäni se, jolla Suomi saataisiin oikeasti nousuun, Heinonen sanoo.

Heinonen on mukana Tampereen kokoomusnuorissa sekä Suomen lukiolaisten liiton toiminnassa. Lukion jälkeen hän aikoo pyrkiä Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan lukemaan politiikkaa ja viestintää.

– Ehdottomasti kiinnostus Akaan asioihin säilyy. Viiala ja Akaa tulevat aina olemaan kotipaikkani. Olen asunut ja elänyt 19 vuotta Viialassa, mikä ei tule kulumaan pois.

Lähiruoka tutuksi akaalaisille

Maaseutuyrittäjäksi Mustialasta viime jouluna valmistunut ja metallialan yrityksessä Tampereella työskentelevä Kim Peltola lähti kuntavaaliehdokkaaksi kiinnostuksesta kunnallispolitiikkaan.

– Haluan nähdä, miten homma toimii ja miten päätöksiä tehdään. Oman kylän toiminta kiinnostaa.

Kylmäkosken Taipaleella asuva, maatilalta kotoisin oleva Peltola haluaa tehdä tunnetuksi erityisesti paikallista lähiruokaa ja sen tuottajia. Myös nuorten näkökulman tuominen päätöksentekoon on hänestä tärkeää.

– Nuoriltakin pitäisi saada mielipiteitä kunnan asioihin ja ottaa heitä huomioon, Peltola toteaa.

Päättäjänä Peltola toisi esiin myös harrastusmahdollisuuksia. Hän kiittelee Kylmäkosken Veikkojen frisbeegolfrataa, joka houkuttelee eri-ikäisiä kävijöitä.

– Savikoskella on aivan loistava frisbeegolfrata, jossa olen itsekin käynyt heittämässä. Siellä liikkuu paljon porukkaa, nuorempaa ja vanhempaa. Se on kaikille mielekäs paikka.

Isän jalanjäljissä keskustaan

Peltolan mielestä Akaan etuna ovat monipuoliset asumismahdollisuudet.

– Täällä on valinnanvaraa, jos haluaa asua vähän rauhallisemmin tai jos haluaa olla kiihkeässä kaupungin keskustassa. Täällä voi valita oman mielensä mukaan.

Puolueen valinnassa Kim Peltolalle oli selvää, että hän seuraa isänsä jalanjälkiä. Akaan valtuustossa istuva Vesa Peltola ei ole ehdolla kevään kuntavaaleissa. Kim Peltolaa pyysi ehdokkaaksi keskustavaikuttaja, valtuutettu Markku Anttila.

– Markku Anttila soitteli ja ehdotti, että Taipaleelta olisi hyvä saada ehdokas. Päätin lähteä, kun muita ei ollut ja kun olen vielä nuori.

Lapset ja nuoret sivussa

Petja Kopperoinen Toijalasta on aiemmin toiminut Vasemmistonuorissa, mutta kun vihreät pyysivät Kopperoista ehdokkaakseen, hän totesi pohdinnan jälkeen vihreiden olevan lähempänä omaa ajatusmaailmaansa. Kopperoinen kertoo yhteydenoton vihreiltä tulleen sen jälkeen, kun puolueen puheenjohtaja Ville Niinistö ja Vihreiden nuorten puheenjohtaja Jaakko Mustakallio 2016 vierailivat Akassa nuorisovaltuuston tapahtumassa.

– Ei mennyt kauaakaan, kun Hilu Toivonen–Alastalo laittoi viestiä, että kiinnostaisiko lähteä kuntavaaleihin ehdokkaaksi. Myös Mustakallion Jaakko otti yhteyttä ja kyseli, että olenko lähdössä ehdolle vihreille, Kopperoinen kertoo.

Kopperoisen mukaan nuorten ja lasten näkemykset on otettava nykyistä paremmin huomioon Akaan päätöksenteossa. Kopperoisen mukaan esimerkiksi skeittiparkin rakentamisessa on kuultu lapsia ja nuoria, mutta isommissa asioissa heidän äänensä ei kuulu.

– Jos tehdään nuoria tai lapsia koskevia päätöksiä valtuustossa, nuorilta pitäisi kerätä kokemusperäistä tietoa ja faktaa, ettei käy niin, että vanhat paapat valtuustossa päättävät, mikä nuorille on parasta. Todellisuudessa niin ei ole, jos nuoria ei kuulla missään vaiheessa.

Kaupunginjohtajan tapaus hämmentää

Osallistuminen nuorisovaltuuston toimintaan on vahvistanut Kopperoisen halua tehdä päätöksiä ja viedä asioita eteenpäin myös valtuustotasolla.

– Akaa on senkokoinen kaupunki, että tavallinen kuntalainen saa äänensä kuuluviin ilman suurempia ongelmia ja Akaassa on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa, Kopperoinen miettii.

Kopperoisen mukaan parannettavaa on avoimuudessa. Hän ei ota tarkemmin kantaa kaupunginjohtajan tapaukseen, mutta toteaa avoimuuden puutteen näkyvän nyt kaupunkilaisten hämmennyksenä.

– Asioita pitäisi tuoda enemmän kuntalaisten kuuluville. Esimerkiksi kaupunginjohtajan tapauksesta ollaan hämmentyneitä, kun on oltu täysin hiljaa kaikesta.

Pieni vetää puoleensa

Kopperoinen harmittelee, että hän on päässyt heikosti tekemään vaalikampanjaa kesäkuussa päättyvän armeijan takia. Ruotuväki-lehdessä työskentelevä Kopperoinen on Akaan Seudun haastattelua edeltävällä viikolla osallistunut toimittajana Lapissa järjestetylle laskuvarjojääkärien selviytymisleirille, jossa teurastettiin ruuaksi kaksi poroa ja nukuttiin lumiluolissa. Seuraavana juttulistalla on näyttelijä Seela Sellan haastattelu.

Kopperoinen aikoo tänä keväänä pyrkiä toistamiseen Teatterikorkeakouluun. Ehdokkaan mukaan kotiseuturakkaus pitää hänet Akaassa, jossa yhteisöllisyys on omaa luokkaansa.

– Vaikka pääsisin Teatterikorkeaan, pienet kaupungit vetävät minua puoleensa. En pysty kuvittelemaan itseäni suuren kaupungin asukkaana.