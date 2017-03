Eero Lapinleimu antaisi kaupunginjohtaja Viitasaarelle kolmen vuoden palkan

Kokoomuksen valtuutettu Eero Lapinleimu käytti keskiviikkona Akaan valtuustossa kaupunginjohtaja Aki Viitasaarta koskevan puheenvuoron. Lapinleimu esitti, että valtuustoryhmien johtajat keskustelisivat keskenään sellaisesta mahdollisuudesta, että lopetettaisiin kaikenlainen hössyily.

– Lopetettaisiin kaikki virallinen ja viran ulkopuolella oleva matalaotsainen ja alamittainen ja minusta tyhmä ja tulokseen johtamaton riitely, ja tehdään esitys kolmen vuoden palkan maksamisesta kaupunginjohtajalle.

Lapinleimun mielestä nyt ollaan epämääräisessä tilanteessa, ja Akaa on kummallisessa valossa lehdistössä.

– Facebook on ilmeisesti aika täynnä sellaista asiaa, joka ei tähän asiaan ollenkaan liity. Se on mennyt henkilökohtaisuuksiin, ja lokaa on kyllä heitetty.

Lapinleimu uskoo, että tämä on kaupunginjohtajalle aika kova tilanne.

– Tässä tulee vaikutettua monella tavalla hänen elämäänsä, nykyisesti ja tulevaisuudessa.

Johtaminen Akaassa on Lapinleimun mukaan jos se ei halvaantunut niin ainakin oleellisesti vaikeutunut ja kuormittaa jäljelle jääneitä virkamiehiä kohtuuttomasti.

– Me hoidamme sellaisia asioita, jotka ovat vaikeita hoitaa. Pitää olla kieli keskellä suuta, ja monella lailla olisi paljon tärkeämpääkin Akaan edistyksen eteen kuin tehdä muistioita ja antaa lausuntoja. Lopputuloksestahan ei tiedä mitään. Tämä saattaa olla monen vuoden juttu, tai sitten tämä päättyy huomenna.

Valiokunta antoi muistion haastemiehille

Edellisessä kokouksessaan 22.2. Akaan valtuusto asetti äänin 31–12 tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä koskevaa asiaa. Keskiviikon kokouksessa valiokunnan puheenjohtaja Mika Pajasmaa (kok) oli ennen Lapinleimun puheenvuoroa kertonut valiokunnan kuulumiset.

– Me laadimme muistion, ja se on tällä hetkellä Pirkanmaan käräjäoikeuden haastemiehillä. Se pitää antaa tiedoksi kaupunginjohtajalle, Pajasmaa sanoi.

– Sitten kun kaupunginjohtaja on saanut sen tiedoksi, hänellä on tietty aika vastata siihen, minkä jälkeen me käsittelemme sen uudestaan ja teemme valtuustolle esityksemme. Se käy myös kaupunginhallituksen kautta. Kun tuntuu hyvin paljon olevan epätietoisuutta, niin tässä mennään tällä hetkellä. Muistiosta en kerro tässä vaiheessa mitään yksityiskohtia, Pajasmaa sanoi.

Viitasaareen ei ole saatu yhteyttä

Eero Lapinleimun jälkeen kokouksen toiseksi viimeisen puheenvuoron piti Jouni Vaittinen (kesk). Vaittisen mukaan Lapinleimun peräänkuuluttamaa sopimista on hänen ja Jaakko Leinosen (kok) toimesta yritetty.

– Minulle ja Jaakolle tuli sellainen epävirallinen tehtävä ottaa kaupunginjohtajaan yhteyttä ja kysyä mahdollisuutta sopimisesta. Tilanne on nyt se, että sitä yhteyttä ei ole saatu, yrityksistä huolimatta. Mutta minäkin näkisin niin kuin Eero, että mieluummin sovitaan kuin riidellään.

Vaittinen ei kuulu tilapäiseen valiokuntaan, mutta Leinonen on valiokunnassa Heli Piiraisen (vihr) henkilökohtainen varajäsen.

Valtuuston kokouksen ja samalla kaupunginjohtajakeskustelun viimeisen puheenvuoron piti valtuuston puheenjohtaja Saila Kallioinen (sd).

– Näin tosiaan on keskusteltu ryhmäpuheenjohtajien ja hallituksen ja valtuuston puheenjohtajien kesken palaverissa, että sopiminen on mahdollista. Näin on toimittu.

Sitä, mistä Viitasaaren kanssa sovittaisiin, Vaittinen tai Kallioinen eivät sanoneet.

Akaan vs. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori kertoi maaliskuun alussa Akaan Seudulle, että kaupunginjohtaja Viitasaari on pois koko maaliskuun ja palaa töihin 3. huhtikuuta. Syytä Viitasaaren poissaoloon Sinivuori ei kommentoinut.

Lähes 300 000 euron kädenpuristus

Akaan kaupunki ja Aki Viitasaari allekirjoittivat 31.3.2008 johtajasopimuksen Akaan kaupungin kehittämisestä, johtamisjärjestelmästä ja yhteistyöstä sekä kaupunginjohtajan avaintehtävistä, palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista. Sopimusta ei ole sen jälkeen tarkistettu.

Johtajasopimuksessa todetaan, että mikäli kaupunki irtisanoo kaupunginjohtajan ilman laissa määriteltyjä erityisen painavia syitä, kaupunki maksaa kaupunginjohtajalle 12 kuukauden palkkaa vastaavan niin sanotun siirtymäkorvauksen. Vuonna 2008 Aki Viitasaaren palkka oli 6 985 euroa kuukaudessa plus puhelinetu. Tällä hetkellä palkka on 8 101, 91 euroa, joten korvaus olisi 97 222,92 euroa.

Jos valtuutettu Eero Lapinleimun esitys kolmen vuoden palkasta toteutuisi, Akaa maksaisi Viitasaarelle niin sanottuna kultaisena kädenpuristuksena 291 668,76 euroa.

Markkula haluaa pois valiokunnasta

Torstaina Aki Viitasaaren irtisanomiseen liittyviä asioita käsittelee Akaan kaupunginhallitus. Listalla on muun muassa perussuomalaisten valtuutetun Marita Markkulan anomus erota väliaikaisen valiokunnan jäsenyydestä.

Markkulan perustelu eropyynnölle on, että hän on yli kahdeksan vuoden ajan yhtäjaksoisesti toiminut Akaan kaupungin eri luottamustehtävissä.

– Mainitun luottamustoimen hoitaminen jo olemassa olevien luottamustoimien lisäksi on osoittautunut minulle kohtuuttomaksi, koska olen kokopäivätyössä ja asun osan ajastani toisella paikkakunnalla, Markkula kirjoittaa kaupungille 15.3.2017 saapuneessa sähköpostiviestissä.

Vs. kaupunginjohtaja Sinivuori esittää hallitukselle, että se esittää valtuustolle, että se myöntää eron Marita Markkulalle väliaikaisen valiokunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen väliaikaiseen valiokuntaan.

Perusteluna on Kuntalain pykälä 38, jonka mukaan luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä muun muassa silloin, jos henkilö on ollut kunnallisessa luottamustoimessa yhteensä kahdeksan vuotta.