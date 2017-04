Pääkirjoitus: Kaupunkistrategia ensin

Sosiaali- ja terveysuudistus sekä maakuntauudistus ovat itsenäisen Suomen suurimpia hallinnollisia uudistuksia, joita toivottavasti ei kiirehtien pilata. Hallitseminen on poliittisia valintoja, joten istuvan hallituksen ehdoilla mennään. Nyt valmistelussa olevat uudistukset ovat vain sitä luokkaa, että niiden kanssa painiskelee myös nykyinen oppositio, joten senkin ajatuksia olisi valmistelussa syytä kuulla, varsinkin kun opposition ja asiantuntijoiden viesti on yhteneväinen. Perusteluksi hallituksen kuuroudelle ei riitä se, että nykyisellä oppositiolla oli mahdollisuutensa.

Uudistukset tulevat ja vuoden 2019 alusta meillä on maakunnat, jotka vastaavat sosiaali- ja terveysasioista. Kunnilta siirtyy tehtäviä, henkilökuntaa ja rahaa pysyvästi pois. Tästä muutoksesta keskustellaan nyt vaalien alla aivan liian vähän. Tulevat valtuutetut luopuvat paljosta, mutta eivät jää toimettomiksi.

Tammikuussa 2018 käydään maakuntavaalit yhdessä presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen kanssa. Tulevat maakuntavaltuutetut eivät edusta valtuustoissa kuntiaan. Maakuntavaltuutettujen tehtävänä on maakunnan etujen valvominen. Uusi maakunta on aivan erilainen toimija kuin esimerkiksi Pirkanmaan liitto. Uuden luominen on varsin julkista, joten asiaan pääsee koska vain käsiksi vaikkapa Pirkanmaan liiton sivuilta. Monille esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä luottamustehtävissä toimineelle on tullut yllätyksenä se, että maakunnan luottamushenkilöt ovat peruskunnista irrallaan olevia toimijoita. Puolueiden on Pirkanmaallakin mitä pikimmin kuntavaalien jälkeen ideoillaan uudesta Pirkanmaasta. Mistä löydämme uuden Pirkanmaan maakuntapoliitikot?

Uusi strategia tarvitaan Pirkanmaalle, mutta myös sen jokaiseen kuntaan. Akaan valtuuston puheenjohtaja Saila Kallioinen osuu ytimeen kirjoittaessaan viime viikolla ilmestyneessä Akaan Demarissa, että kesäkuussa toimintansa aloittavan valtuuston tärkeimpiä tehtäviä on aloittaa strategiatyö. Tehtäviä on Kallioisen luettelemana paljon ja jokaiselle tehtävälle pitää löytää suunta.

”Tulevaisuudessa kunnat vastaavat sivistys-, liikunta-, kulttuuri- ja muista vapaa-ajan palveluista, nuorisotoimesta, paikallisesta maankäytön suunnittelusta ja elinkeinopolitiikasta, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä näitä palveluja tukevasta infrasta.”

Minkälainen kuntapoliitikko tällaisen tehtävälistan haltijaksi tarvitaan? Sen ratkaisevat äänestäjät. Saila Kallioinen vinkkaa, että päättyvällä valtuustokaudella on keskitytty kaupungin talouden tasapainottamiseen ja jatkossa on keskityttävä enemmän kaupungin työllisyysasteen ja väkiluvun kasvattamiseen. Miten tämä tehdään? Puheenjohtaja Kallioisen mielestä aktiivisella elinkeinopolitiikalla ja markkinoinnilla.

Keskeiseen asemaan Akaan strategiatyössä nousee kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkisen johtama uusi kaupunkikehitystoimi. Maailmoja syleilevän yksikön nimen takaa paljastuvat kaavoitus, viestintä- ja markkinointi sekä elinkeinopalvelut. Strategiatyössä on kyse kaupungin kehittämisestä, tulevaisuudestamme. Naftaliinista voidaan kaivaa vaikkapa Toijalan keskustan arkkitehtikilpailun tuloksia ja pistää ensimmäinen palikka liikkeelle.

Kehitystyöhön tarvitaan myös huomisen oivaltavia valtuutettuja. Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa tänään.