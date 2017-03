Mielipide: Lakaistaanko vanhukset maton alle?

Sanotaan, että nyt eletään uutta aikaa. Osaltaan se onkin totta. On tietokoneet, älykännykät, ynnä muut vempeleet. Jos sinä olet ottanut selvää Suomen historiasta, niin havaitset että olemme vahvasti menossa kohti vanhaa aikaa. Vanhukset ja sairaat myydään eniten tarjoavalle. Voi myös käydä niin, että heitä ei hoideta lainkaan. Ennen he kuolivat nälkään tai hoidon puutteeseen. Varmin tapa on tietenkin antaa heille pieni pistos.

Lakaistaanko vanhukset maton alle? Kuitenkin tämä sukupolvi, joka nyt tarvitsee apua, on luonut nykyisen hyvinvoinnin.

Mirja Nieminen