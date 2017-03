Mielipide: Imago tuhkana tuuleen

Häpeissäni olen seurannut tavis-kuntalaisena, miten Akaa on sössinyt imagonsa. Tänne ei halua kukaan tulla töihin, muuttaa tai yrittää. Enkä nykymenolla tätä yhtään ihmettele.

Valtuutetut joutuvat melko pitkälti tekemään päätökset virkamiesten esitysten pohjalta. On itsestään selvää, että jos ne on huolimattomasti tehty, luottamus häviää. Kunnan organisaatiokaaviota ei tarvinne suurennuslasilla lukea, kun jo selviää, että ylin päätäntävalta on kunnan valtuustolla, joten se kai voi erottaa viranhaltijan niin halutessaan. Jos tässä on tehty menettelytapavirhe, on se valtuuston möhläys, mutta melkoinen farssitapaus tämä ”kaupunginjohtajan erottaminen” on.

En osoita sormella ketään vaan kommentoin asiaa yleisesti. Jos joukkueen kapteeni on huono, mitä hänelle tehdään? Erotetaan. Jos suuryrityksen toimitusjohtaja mokaa, mitä hänelle tapahtuu? Erotetaan. Kyllä se vanha sanonta yrityspuolelta sopii kuntiinkin: Tulos tai ulos. Ei julkisella puolella ole enää varaa ylläpitää suojatyöpaikkoja – millään tasolla.

Kuulostaa ehkä kovalta mutta suututtaa tuo ääretön homesotku ja kyvyttömyys hoitaa se. Samoin suututtaa Akaan strategiaa lukiessani, miten sitä on noudatettu. Jos viranhaltija/kaupunginjohtaja luulee vihapuheeksi ja kiusaamiseksi valtuutetun äkkipikaisuuksissaan/turhautuneisuuksissaan sanoman ”seinälle noston”, kertoo se jo ihmisestä jotain. Ja jos sitten lehdissä toinen valtuutettu epäilee tämän kiusaamisen aiheuttavan työkyvyttömyyden erotettavalle, en voi kun nauraa.

A wink a wink: Tulkaa pois sieltä hiekkalaatikolta, lakatkaa huutamasta äitiä ja isiä apuun ja hoitakaa asia niin kuin aikuiset tekevät. Puhumalla ja sopimalla.

Ugh, olen puhunut.

Susanna Riekkinen