Kampanjapäivä huipentui kuntavaalikuhinaan Kylmäkoskella

Kylmäkosken vaalitori yhdisti kuntavaaliehdokkaiden tapaamisen ja kauppareissun Tokmannin parkkipaikalla lauantaina. Kylmäkosken vaalitori oli kaikki kolme taajamaa käsittäneen kampanjapäivän huipennus, joka keräsi paikalle ehdokkaita lähes kaikista puolueista. Kokoomuksen teltalla edustanut Tomi Koistinen tunnustaa katukampanjoinnin tärkeyden.

– Nämä tapahtumat ovat osoitus yhteisöllisyydestä ja puolueiden yhteistyökyvystä. Tärkeistä asioista tullaan mielellään juttelemaan, hän toteaa.

Vaikka Kokoomuksen ehdokasmäärä laski hieman viime kuntavaaleista, odottelee Akaan Kokoomuksen puheenjohtajanakin toimiva Koistinen vaaleja hyvillä mielin. Valtuutettuna hän keskittyisi erityisesti lähipalveluiden toiminnan parantamiseen ja joukkoliikenteen tehostamiseen. Nyt ennen vaaleja hän haluaa saada ihmiset uurnille, sillä vain annettu ääni ratkaisee.

– Aika paljon on äänestysprosentti myös meistä ehdokkaista kiinni, riippuen siitä miten hyvin osaamme tuoda esille sen suunnan, johon Akaata haluamme viedä.

Kohti avoimuutta

Akaan Vihreillä ehdokasmäärä yli kolminkertaistui viime kuntavaaleista. Puolueen Hanni Joronen kiteyttää tavoitteensa avoimuuden ja kuntalaisvaikuttamisen kehittämiseen. Hänkin luottaa katukampanjoinnin voimaan, mutta harmittelee samalla, että kuntalaisten tapaaminen keskittyy liian usein ainoastaan vaalien alle.

Akaan tulevaisuus on Vihreiden mukaan yhteistyössä, ja erityisesti kaupungin ja kuntalaisten välisestä viestinnästä löytyy parannettavaa. Vihreiden listalla sitoutumattomana ehdokkaana oleva Jaana Saramies vaatii kuntalaisten osallistamista päätöksentekoon ja avointa tiedottamista jo asioiden suunnitteluvaiheessa. Valtuutettuna hän myös kuuntelisi heitä, joita päätöksen alla oleva asia koskee.

– Avoimuus ei saa tarkoittaa pelkkiä auditoriokuulemisia, vaan pitää olla työpajatyyppisiä ratkaisuja, joissa ihmiset pääsevät mukaan suunnitteluun, Joronen lisää.

Vaihtoehtoja valtapuolueille

Anton Murola Kurisjärveltä on Liberaalipuolueen ainoa ehdokas Akaassa. Hän on tehnyt poliittisia kannanottoja jo vuosikaudet, mutta on paikallispolitiikassa uusi kasvo. Siksi vaalitorit ovat

hänelle erityisen tärkeitä.

– Some-aktiivisuus on merkittävää tänä päivänä, mutta minullakin on joskus kärkevä kirjoitustyyli ja siinä piilee väärinymmärtämisen riski. Näissä tapahtumissa voin hioa kulmia ja selitellä omia näkemyksiäni, viskiä ja konvehteja tarjoillut Murola nauraa.

Pienpuolueen tie on Murolan mukaan raskas, mutta apunaan hänellä on paitsi puolueen muiden jäsenien tarjoama vertaistuki myös tekninen vaaliliitto Keskustan ja Kristillisdemokraattien kanssa.

Täysin omillaan valtuustoon pyrkii valitsijayhdistyksen Elina Talonen. Hän lähti vaaleihin siksi, ettei löytänyt itselleen mieleistä ja samoja arvoja jakavaa ehdokasta. Kotikaupunkinsa asioista häntä kiinnostaa hyvinvointikeskus ja valtakunnan tasolla Talonen on huolissaan Suomessa vallitsevasta ilmapiiristä, jota hän nimittää liian globaaliksi.

– Uskon, että edustamaani kriittisempää katsantoa on Suomessa paljon, mutta se ei vain pääse esille, hän tuumii.

Likaista politiikkaa?

Irita Virtala tuli tapahtumaan hernekeiton ja seuran houkuttelemana. Hän seuraa kaupungin asioita aktiivisesti lehdistä ja on kiinnostunut myös kuntavaaleista. Tärkeiksi teemoiksi hän nostaa terveyspalveluihin ja lasten päivähoitoon liittyvät kysymykset. Vaikka sopiva ehdokas on jo löytynyt, on Virtalalla antaa ehdokkaille myös kritiikkiä.

– Monet ehdokkaat puhuvat kulttuurin ja teatterin puolesta, mutta harvaa on näkynyt Sampolassa. Siitä iso miinus puolueeseen katsomatta.

Tapio Tuulensuoja päätyi vaalitorille sattumalta. Kuntavaalit kiinnostavat häntä sen verran, että hän aikoo käyttää äänioikeuttaan. Tuulensuoja pelkää, että laajalle levinnyt kaupunginjohtajan tilanteeseen liittyvä uutisointi vaikuttaa äänestysinnokkuuteen laskevasti ja uskoo ihmisten olevan tympääntyneitä likaiseen politiikkaan.

– Ensin on oma etu, sitten on puolueen etu ja viimeisenä tulee vasta kansalaisten etu, hän tiivistää.

Kuntavaaliehdokkaita pääsee tapaamaan seuraavaksi Akaan Seudun Vaalikarnevaalissa Toijalan Monitoimihallilla 30. maaliskuuta.

Oona Eskeli