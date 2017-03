Jeesuksen aikaisia juttuja

Olen alkanut pohtimaan, kuinka nykypäivästä tutut uudenaikaiset asiat ovat ikivanhoja keksintöjä – usea jopa Jeesuksen aikainen tai vanhempi. Ohessa muutama esimerkki.

Mindfullnes ja meditaatio. Vaikka täytyy heti todeta, että en kyllä ollenkaan ymmärrä, miksi mieli pitää täyttää, kun siellä pään sisällä on asioita kutakuinkin paljon jo ennestäänkin. No entä se meditaatio sitten? Ymmärtääkseni meditaatio on syvimmältä olemukseltaan jonkinlaista uskonnollista toimintaa, vähän niin kuin rukouksen tapaista. Rukous on vanha juttu, jo Vanhan testamentin puolella rukoiltiin esimerkiksi Herran siunausta, se on mitä syvin tapa rauhoittua ja pyytää siunausta Jumalalta. Jeesus meni usein yksin rukoilemaan hiljaiseen paikkaan. Tunnetuimmat tätä koskevat Raamatun kohdat ovat heti Vuorisaarnan jälkeen sekä näin paaston aikana Jeesuksen rukoileminen Getsemanen puistossa.

Tuloksellinen johtaminen. Ajattelitko, että se on uusi keksintö? Eipä olekaan. Suuria esikuvallisia johtajia mainitaan Raamatussakin. Vanhan testamentin puolella esimerkiksi Mooses ja Daavid. Paavali taas kehottaa kilpailemaan hyvän kilpailun ja saavuttamaan voittopalkinnon. Siinä meni urheiluhulluus. Ei se olekaan suomalaiskansallinen traditio vaan perinteet tulevat jo ensimmäiseltä kristilliseltä vuosisadalta. Myönnettäköön, että siinä voi olla jotain kreikkalaisia vaikutteita, itse asiassa Uusi testamenttikin kirjoitettiin alun perin kreikaksi.

Vertaistuki. Ensi sunnuntaina katkaisee paaston ajan kirkollinen juhlapyhä nimeltään Marian päivä. Marian päivän evankeliumissa kerrotaan, kuinka neitsyt Maria Jeesus vauvaa odottaessaan lähti käymään serkkunsa Elisabethin luona, joka myös oli raskaana. Akaalaisena tulee tietenkin pohtineeksi, mahtoiko Arvo Ylppö lukea Raamattua. Olisiko kenties mahdollista, että tuo kyseinen Luukkaan evankeliumin kohta olisi ollut yhtenä inspiraation lähteenä monien muiden seikkojen kanssa, jotka saivat aikaan suomalaisen neuvolajärjestelmän?

On valitettavaa, että Raamatun sisältöä ei nykyisin tunneta kovin hyvin, sillä sieltä löytyy paljon mielenkiintoista ja myös uudenlaisia näkökulmia nykyaikaan, kuten tämäkin hartauskirjoitus osoittaa.

Rauli Helenius

Kirjoittaja on seurakuntapastori Akaan seurakunnassa