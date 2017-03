Kesä ei riitä Keskustan koulun korjauksiin

Suuri osa Keskustan koulun lattioista on avattava reilu vuosi sitten valmistuneessa peruskorjauksessa tapahtuneiden virheiden vuoksi. Akaan kaupungin pyynnöstä rakennusta tutkiva Kari Immonen kertoo, että muovimattoja on asennettu kostean betonivalun päälle liian aikaisin.

– Voc-analyyseissä pitoisuudet nousevat suuriksi, ja kaikki suurinumeroiset yksittäiset kohteet viittaavat lattiarakenteen liimaan. Eli liima on reagoinut betonin alkalisen kosteuden kanssa, todetaan Immosen ja hänen tutkimusryhmäänsä kuuluvien Seppo Karveksen ja Raimo Lajusen väliraportissa.

Lattiarakenteiden yhdeksästä näytteestä suuripäästöisiä oli kuusi. Päästöistä suurimpana pitoisuutena esiintyy 2-Butoksietanoli, joka on raportin mukaan voimakas liuotin.

Näytteet otettiin paikoista, joissa pintakosteusmittaus osoitti kohonneita kosteuspitoisuuksia. Yläkerran luokassa kosteutta ei havaittu, sillä betonilattia oli vanha, eikä sitä ollut uusittu.

– Havaintokierros osoitti, että lattioiden vaurioituminen on laaja-alaista. Se koskee todennäköisesti lähes kaikkia uudelleen valettuja muovimattoisia lattioita, todetaan 13.3. mennessä saatujen tietojen perusteella tehdyssä raportissa.

Vaurioiden laajuus tarkentuu, kun tutkijat saavat tiedot siitä, milloin lattioiden valu on tehty, milloin ne on pinnoitettu ja mitä liimaa ja kuinka paljon lattioissa on käytetty. A- ja B-siivissä valtaosa lattioista on muovimattopäällysteisiä.

Väliraportin mukaan muovimattojen asennustyössä on tehty myös virhe, joka toistuu useimmissa tiloissa: Lattiamaton läpi näkyy kammanjälki ja maton alla on nystyjä. Syynä on todennäköisesti irtoaines liimauksen tai tasoitteen alla.

Tunkkaisuutta ja erilaisia hajuja

Kun tutkijaryhmä teki havaintokierroksen Keskustan koululla 27. helmikuuta, pohjakerroksessa tuntui viemärin haju erityisesti A-osan ensimmäisessä kerroksessa porrashuoneesta käytävään siirryttäessä. Tutkijat huomasivat, että A-1-kerroksen käytävällä vessojen ilmanvaihdon poisto ei toimi lainkaan.

Kolmannessa kerroksessa yhden luokan todettiin olevan kylmä, ja myöhemmin syykin selvisi.

– A-osassa luokan A314 yläpohjassa on avoin reikä ullakolle, minkä vuoksi luokan lämpötila on alhainen. Ullakon eristeistä voi tulla epäpuhtauksia luokkaan, raportti kertoo.

B-osan ilmanvaihto oli pois päältä tarkastuksen aikana 28. helmikuuta. Raportti kertoo, että tällöin sisäilman tunkkaisuus ja haitallisuus kohosi erittäin nopeasti ja aistinvaraisestikin tunnistettavaksi voc-päästöjen aiheuttamien oireiden takia opettajain huoneessa ja tekstiilityön luokassa.

Koulun luokkien ja muiden tilojen ilmanvaihtojärjestelmän toimivuutta haittaa se, että tiloja erottavissa seinissä ja välipohjissa on tiivistämättömiä läpivientejä tai valussa jääneitä aukkoja. Haitta-aineiden jatkuva tuuletus ei ole onnistunut, koska luokkien tehotuuletus tai jatkuva täysteho ei ole ollut mahdollista.

– Syynä on ilmeisesti ollut puutteellinen iv-järjestelmän käytön opastus käyttöhenkilökunnalle, raportti kertoo.

Keittiössä ja ruokalassa ilmanvaihtojärjestelmä on toiminut epävakaasti. Välillä on ollut liian kylmää ja välillä liian lämmintä.

– Käyttäjien ilmoittamien puutteiden syyt ovat tutkimatta ja korjaamatta, raportissa sanotaan.

Akaan kaupungilta koululla olivat tutkimuspäivinä työmaavalvoja Mikko Ahlfors ja huoltomiehet, raportti kertoo.

Rakennevaurioita etsitään vielä

Keskustan koulun korjausten on tarkoitus alkaa toukokuussa, mutta väistötiloja tarvitaan vielä ensi syyslukukaudellakin.

– Johtuen koulun suuresta koosta ja mattojen suuresta määrästä korjaustarve on niin pitkäaikainen, että kesä ei riitä, kertoo diplomi-insinööri Kari Immonen.

Jo 21. helmikuuta Hirvialhon koululla pidetyssä yleisötilaisuudessa Immonen kertoi, että Keskustan koululla on peruskorjauksen jälkeen edelleen mikrobivaurioituneita rakenteita, jotka täytyy etsiä, poistaa ja korvata uusilla. Näitäkin vanhojen rakenteiden päästölähteitä on nyt löytynyt, ja niiden lopullinen määrä selviää lähiaikoina.

– Kaikki eivät ole vielä tiedossa, mutta paikkoja ei ole paljon. Niiden osalta tutkimukset jatkuvat, ja olen luvannut vastaukset toukokuun alkuun mennessä, Kari Immonen kertoo.

Väliraportin mukaan ainakin sisääntuloaulan lattian alla on purkamattomia vanhoja eristeitä ja materiaalia tuulettamattomassa kanaalissa. Muuten Kari Immonen ei halua vauriopaikoista kertoa. Kuten lattioiden muovimatot, myös mikrobivaurioituneet rakenteet avataan ja korjataan kesällä.

Oppilaat siirretään kokonaisina luokkina

Kari Immonen kertoo ohjeistaneensa Akaan kaupunkia hankkimaan parakkeja Keskustan koulun väistöiloiksi koulun korjausten ajaksi.

Akaan vs. sivistysjohtajan Tuovi Ronkaisen mukaan kaupunki on saanut kahdelta väistötilojen toimittajalta tarjouksen yhteensä 12 luokkatilasta. Ne saadaan käyttöön toukokuun alussa, ja Ronkaisen mukaan niitä käytetään niin pitkään kuin tarvitaan.

– Oireilevat jäisivät nykyisiin väistötiloihin, joten meillä olisi silloin 15 väistötilaa käytössä. Tämänhetkinen tieto on, että osaa koulusta voitaisiin edelleen käyttää. Toivotaan, että tieto siitä, mitä tiloja voidaan käyttää, saadaan Kari Immoselta torstain sisäilmatyöryhmän kokoukseen mennessä, Ronkainen kertoo.

Ronkaisen mukaan uusia väistötiloja on tarkoitus sijoittaa ainakin Keskustan koulun tenniskentälle. Kaupungin rakennusluvan lisäksi parakeille tarvitaan muun muassa vesi- ja viemäriliittymä, sähköt ja internet-yhteys.

Kun tilat saadaan käyttöön, oppilaat siirretään niihin kokonaisina luokkina. Siirrettävät luokka-asteet päätetään myöhemmin.

Ronkainen ymmärtää, että ihmiset kaipaavat tietoja Keskustan koulusta ja opetuksen järjestämisestä. Asioita kerrotaan sitä mukaa, kun ne varmistuvat.

– Voin aavistaa tuskan mikä johtuu siitä, että tieto koulun kunnosta tulee tipoittain. Tutkimukset tehdään tarkkaan, ja minä olen aina senhetkisen tiedon varassa. Se voi muuttua yllättävänkin nopeasti, Ronkainen sanoo.

Tällä hetkellä Keskustan koulun tavoitteena on olla mahdollisimman paljon ulkona.

– Olen antanut ohjeeksi koululle, että he selvittävät kerhotoiminnan kautta, onko mahdollista saada päiväsaikaan tunteja ulos. Mietimme myös sitä, että apulaisrehtori Kaija-Leena Salovaara katsoisi, onko esimerkiksi Palokärki päiväsaikaan vapaana. Siellä voisi olla koko luontokoulupäivän ulkona ja raittiissa ilmassa.

Koululla ikkunat muutetaan niin, että niistä voi tuulettaa. Tämän jälkeen otetaan välituntituuletus käyttöön.

Jalosen mukaan kuukausi riittää

Akaa ei ole tämän vuoden talousarviossa varautunut väistöparakkien vuokraamiseen ja niiden käyttöönottoon liittyviin töihin. Kaupungin va. kiinteistöpäällikön Juha Jalosen mukaan tarjouskilpailulla saatu parakkien hintatieto ei ole julkinen.

– Kun tiedetään parakkien määrä, siinä vaiheessa tehdään ratkaisu. Tieto tarvittavasta määrästä saadaan kuun lopussa.

Jalonen kertoo, että tämänhetkisen tiedon mukaan on mahdollista, että rakennuslupa järjestyy ja vesi, viemäri ja muut liittymät sekä itse parakit saadaan rakennettua kuukaudessa eli toukokuun alkuun mennessä.

Parakkien paikasta Jalonen kertoo, että se on lähellä Turuntietä, jotta ruokailu onnistuu koulun tiloissa. Tenniskentän lisäksi parakkien paikkana on aiemmin mainittu myös Tosihyvä eli koulun parkkipaikan, Hämeentien ja Turuntien rajaama nurmikenttä.