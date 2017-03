Kaupunginjohtajan kokema häirintä käsitellään uudestaan hallituksessa

Poliisin mielestä kaupungin on selvitettävä omat asiansa

Poliisi ei käynnistä rikostutkintaa Akaan kaupunginjohtajaan Aki Viitasaareen mahdollisesti kohdistuneessa häirinnässä. Valkeakosken poliisin rikoskomisarion Antti Uusipaikan mukaan kyseessä olisi rikoksena asianomistajarikos, eikä kohdehenkilö itse tai aluehallintovirasto ole esittänyt mitään vaatimuksia tai tehnyt tutkintapyyntöä.

– Mikäli niillä tiedoilla, mitä meillä on, kyseessä olisi rikos, kyseessä olisi joku lievä tekomuoto. Jos kiusaamisesta puhutaan rikoksena, se on silloin pahoinpitelyrikos. Kun tämä on lievä tekomuoto, ne ovat asianomistajarikoksia, Uusipaikka kertoo.

Tutkintapyynnön asiassa teki Akaan kaupunki. Kaupunginhallitus päätti 7.3. Hannu Järvisen (sd) esityksestä pyytää poliisia selvittämään, onko kaupunginjohtajaa häiritty. Pontimena oli ilmoitus, jonka Viitasaari teki työnantajalleen Akaan kaupungille 21. helmikuuta.

Järkevien ihmisten tulisi keskustella

Akaan vs. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori esitti kaupunginhallitukselle, että mahdollinen häirintä selvitettäisiin Akaan kaupungin omalla, vuonna 2013 hyväksytyllä henkisen väkivallan toimintamallilla. Kaupunginhallitus tyrmäsi esityksen vajaamiehisenä äänin 6–0.

Poliisin mielestä kaupungin pitäisi selvittää asia itse.

– Ensisijaisesti työnantajan tulisi näissä selvittää tapahtunut kuulemisina ja muuten. Akaan kaupungilla on tähän ohjeistus, mutta jostain syystä nyt on tehty suoraan poliisille tutkintapyyntö, sanoo rikoskomisario Antti Uusipaikka.

Poliisilla ei hänen mukaansa ole myöskään velvollisuutta tutkia yleisellä tasolla, onko jotain väärää mahdollisesti tapahtunut. Jotta poliisi käynnistää tutkinnan, kyseessä täytyy olla poliisille säädetty tehtävä eli mahdollinen rikos tai joku muu epäily. Poliisin tehtävät on säädetty laissa.

– Tämä ei ole mikään poliisivaltio. Yleistä selvitysvelvollisuutta ei ole säädetty poliisin tehtäväksi, ja hyvä niin. Kyllä kaikkien järkevien ihmisten tulee osata keskustella asioista. Jos asiassa olisi selkeä rikos, kannattaa tehdä tutkintapyyntö suoraan poliisille, mutta tämän tutkintapyynnön sisällöstä ei tule mitään sellaista ilmi.

Näyttöä on hankala muodostaa

Mahdollisissa rikoksissa on aina näyttövaatimus. Rikoskomisario Antti Uusipaikan mukaan näytön muodostaminen on haastavaa, kun puhutaan kiusaamisesta.

– Tapahtumat sisältävät paljon henkilöiden välistä keskustelua. Siinä on tullut mahdollisesti väärinymmärryksiä, ja kun henkilöitä jälkeenpäin kuullaan, tapahtuman kulusta on uudet ristiriitaiset käsitykset.

Uusipaikan mukaan Briitta-Liisa Sinivuoren hallituksen velvoittamana tekemä tutkintapyyntö oli muotoiltu niin, että siinä ei syytetä ketään.

– Tutkintapyyntö ei ole ollut ketään koskeva. Siinä vain pyydetään selvittämään asia yleisellä tasolla, mutta sekä yleisten ohjeistusten että Akaan kaupungin ohjeistuksen mukaan kuuleminen on edelleen työnantajan tehtävä.

Hallitus käsittelee asian uudestaan

Akaan vs. kaupunginjohtajan Briitta-Liisa Sinivuoren mukaan Aki Viitasaaren tekemän häirintäilmoituksen käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksessa ilmeisesti 30. maaliskuuta. Sitä Sinivuori ei vielä kommentoi, minkälaisen esityksen hän hallitukselle tällä kertaa tekee.

7.3. pidetyssä kokouksessa häirintäasian käsittelyyn ja päätöksentekoon eivät osallisuusjääveinä osallistuneet hallituksen puheenjohtaja Jouko Rytkönen (kok) ja jäsenet Mari Peräkivi (kesk), Inka Loppi (sd) ja Jukka Salminen (kok) sekä paikalla olleet valtuuston puheenjohtaja Saila Kallioinen (sd) ja 2. varapuheenjohtaja Vesa Liehu (kesk). Kaikkien nimet on mainittu Aki Viitasaaren tekemässä häirintäilmoituksessa, ja Briitta-Liisa Sinivuoren mukaan samat henkilöt ovat jäävejä käsittelemään asiaa myös seuraavassa kokouksessa.

Puolenkymmentä tapausta käsitelty

Vs. kaupunginjohtaja Sinivuoren mukaan Akaan omalla henkisen väkivallan toimintamallilla on neljässä vuodessa ratkaistu neljä tai viisi tapausta. Ne eivät ole tulleet julkisuuteen, koska asiat ovat kaupungin organisaation sisäisiä.

– Tämä häirintäilmoitus mistä nyt keskustellaan, on siinä mielessä erilainen, että kaupunginhallitus on kaupunginjohtajan esimies, Sinivuori perustelee.

Hänen mukaansa väitetyn häirinnän selvittely ilman hallituskäsittelyä olisi ollut vaikeaa, koska esimiehen täytyy olla osallisena toimintamallin mukaisessa käsittelyssä.

Sinivuori ei ota kantaa siihen, voidaanko väitetty häirintä vielä selvittää muulla tavoin kuin kaupungin omalla mallilla nyt, kun poliisi on ilmoittanut, ettei se tutki tapausta.

Kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren on kerrottu olevan pois töistä 3. huhtikuuta saakka. Kun henkilöstökohtaja Briitta-Liisa Sinivuori viime viikolla oli lomalla, vs. kaupunginjohtajana toimi hallintojohtaja Riina Kivistö.