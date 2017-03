Aki Viitasaaren johtamistaitoja epäiltiin jo testeissä ja valittaessa 2007

Akaan valtuusto on valinnut Aki Viitasaaren kaupunginjohtajaksi kaksi kertaa marraskuussa ja joulukuussa 2007. Ensimmäinen äänestys epäonnistui, koska päätöstä tekemässä oli jopa ääntenlaskijana yhden ehdokkaan lähisukulainen. Vasta toinen kokous onnistui.

Loppusuoralle äänestykseen pääsivät Pyhäjärven vt. kaupunginjohtajan Aki Viitasaaren lisäksi Uurasten silloinen hallintojohtaja Jonna Sillman-Sola ja Poliisiammattikorkeakoulun hallintojohtaja Timo Rajala. Kokoomukseen kuulunut Rajala oli tuolloin myös Akaan valtuuston puheenjohtaja. Viitasaari puolestaan ilmoitti olevansa sosialidemokraatti ja hän oli ollut mukana Nokian kunnallispolitiikassa.

Kokenut rekrytoija vaistosi

Ensimmäistä äänestystä edelsi keskustelu, jossa silloinen valtuutettu Jouko Rytkönen (kok) pohdiskeli loppusuoralle päässeiden ehdokkaiden sopivuutta muun muassa soveltuvuustestien ja haastattelujen perusteella. Rytkönen oli samoihin aikoihin luomassa Suomeen hätäkeskusjärjestelmää ja rekrytoi väkeä. Hän itse johti Pirkanmaan hätäkeskusta.

Valtuutettu Jouko Rytkönen sanoi valtuustossa suoraan, että kokenutta kaupunginjohtajaa loppusuoralle päässeiden joukossa ole. Hänestä Sillma-Sola ja Rajala olivat ”kokeneita johtajia kaupungille”.

– Tarkasteltaessa soveltuvuustestin tuloksia, niissä kaikilla osa-alueilla kyvykkyyttä arvioitaessa Timo Rajala on paras ja Sillman-Sola hyvä kakkonen. Poikkeuksen tekee vain talouslaskentaan liittyvä testaus. Tämä on luonnollista, koska kaksi hakijoista on tämän alan ammattilaisia.

Jouko Rytkösen mielestä Akaan kaupunkiorganisaatiossa oli jo 2007 riittävä osaaminen talous- ja laskentatoimen osalta, joten sitä puolta ei enää tarvinnut vahvistaa kaupunginjohtajan osaamispanoksella.

– Korostankin sitä, että olemme valitsemassa kaupunginjohtajaa, johtavaa virkamiestä, jolla on omat substanssiosaamisen vaatimukset. Tästä syystä on haastattelun ja testitulosten osalta on kiinnitettävä erityistä huomioita muun muassa henkilöjohtamiskykyyn ja kokemukseen, vastuunottohaluun, esiintymisvarmuuteen sekä yhteistyökykyyn ja kunnallisen päätöksenteon mekanismien tuntemukseen, sanoi Rytkönen.

Testaajat epäilivät johtamistaitoja

Jouko Rytkönen piti testitulosten analysoijan ja lausunnon kirjoittajan esittämiä varauksia osaamiseen liittyen tärkeänä.

– Testaajayritykset ovat lausunnoissaan varovaisia, joten jos esimies- tai johtotehtäviin valittavan henkilön testituloksissa esitetään varauksia johtamiskyvykkyyden osalta, niin niihin tulee suhtautua vakavasti. Tällaista henkilöä ei yksinkertaisesti tule valita.

Valtuutettujen haastattelussa kertoi Rytkönen Aki Viitasaaren kaupunginjohtajana olevansa ”työmies työmiesten joukossa”, ja ”kaupungin edustaminen on sovittavissa”.

– Eihän se näin ole, vaan kaupunginjohtajan on oltava henkilöstölle johtaja sekä suunnan näyttäjä ja kaupungin edustaminen on hänen perustehtäviinsä kuuluva oikeus ja velvollisuus.

Politiikka paino pätevyyttä enemmän

Todellisuudessa päätöstä tehtäessä vastakkain olivat Timo Rajala ja Aki Viitasaari. Jouko Rytkönen, samoin kuin kokoomus, oli Rajalan kannalla. Viitasaaren taakse ryhmittyi koko vasemmisto, koska he katsoivat kaupunginjohtajan tehtävän kuuluvan kuuluvan heille testin tuloksista huolimatta. Keskiryhmät äänestivät Sillman-Solaa.

– Timo Rajalaa on toiminut Poliisiammattikorkeakoulun hallintojohtajana ja hoitanut sijaisena johtajan virkaa. Koulusta saatujen tietojen mukaan hänen sopeutumisensa työntekijästä entisten työkaverien esimieheksi ja johtajaksi on ollut kivutonta. Siksi ei ole syytä epäillä, että roolinvaihto kunnallisesta luottamushenkilöstä ja johtavassa asemassa olevasta valtion virkamiehestä johtavaksi kuntahallinnon virkamieheksi olisi yhtään isompi haaste. Isompi haaste lieneekin meidän luottamushenkilöiden sopeutumisessa, mietti valtuutettu Jouko Rytkönen.

Toisessa äänestyksessä joulukuussa 2007 Aki Viitasaari sai 44 ääntä, Timo Rajala 15 ääntä ja Jonna Sillman-Salo 3 ääntä. Viitasaarta äänestivät tuolloin muun muassa Saila Kallioinen (sd), Harri Rantala (sd) ja Juhani Salin (sd), jotka nyt ovat kaupunginjohtajan eroa tai siirtämistä toisiin tehtäviin pohtivan tilapäisen toimikunnan kannalla.

Kaupungin johtamisesta Aki Viitasaari sanoi ehdokasasettelun selvittyä Akaan Seudussa 16. marraskuuta määrätietoisesti.

– Yhteistyön pitää toimia moneen suuntaan – luottamushenkilöihin ja moniin sidosryhmiin, omaan henkilöstöön. Hyvin vaativa tehtävä. Jatkuvasti on ajateltava myös oman kaupungin etua ja suhteiden elinkeinoelämäänkin on oltava kunnossa.

Tilapäinen toimikunta miettii nyt, miten kymmenessä vuodessa on käynyt. Valtuuston kokouksessa 29. maaliskuuta kuultaneen tuloksia.