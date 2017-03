Valtuusto ei käsittele kaupunginjohtajan asemaa ensi keskiviikkona

Akaan kaupunginhallitus päätti tiistaina 7.3. äänestyksen jälkeen, että kaupunki ei palkkaa asianajaja, varatuomari Timo Jarmasta tilapäisen valiokunnan neuvonantajaksi. Valtuuston asettama tilapäinen valiokunta valmistelee kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren irtisanomista tai siirtämistä muihin tehtäviin.

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen tilapäinen valiokunta päätti torstaina 9.3., että se ottaa itselleen ulkopuolisen sihteerin, ja valitsi tehtävään asianajaja Timo Jarmaksen. Valiokunta kutsuu sihteerin kokouksiinsa tarvittaessa.

Valtuusto päätti tilapäisen valiokunnan asettamisesta 22.2. Valtuuston päätöksen mukaan valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.

Tilapäinen valiokunta on aloittanut lausumien käsittelyn. Valiokunnan mukaan se ei tule lausumaan asiasta julkisuuteen prosessin aikana.

Kaupunginhallitus hylkäsi oikeudellisen neuvonnan

Vs. kaupunginjohtajana toimiva henkilöstöjohtaja Briitta–Liisa Sinivuori esitti 7.3. kokoontuneelle kaupunginhallitukselle, että se palkkaa asianajaja Timo Jarmaksen tilapäisen valiokunnan neuvonantajaksi ja että kaupunki maksaa Jarmaksen antaman oikeudellisen neuvonnan takautuvasti 15.2.2017 alkaen.

Jarmas on antanut Akaan kaupungin luottamushenkilöorganisaatiolle neuvoja asiassa. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Jouko Rytkösen (kok) mukaan asianajajan apua on käytetty yhden tunnin neuvottelujen verran. Jarmas on Eversheds asianajotoimisto Oy:n asianajaja ja osakas. Asianajotoimiston tuntiveloitus asian hoitamisessa on 280 euroa.

Kaupunginhallitus hylkäsi vs. kaupunginjohtajan esityksen äänin 4–5, yksi tyhjää. Muutosehdotuksen teki Marita Markkula (ps) ja häntä kannattivat Harri Rämö (sd), Hannu Järvinen (sd) ja Jukka Saari (vas). Äänestyksessä Markkulan esityksen kannalla oli myös Tapio Kivistö (ps). Samat henkilöt äänestivät valtuustossa tilapäisen valiokunnan perustamista vastaan.

Asianajajan palkkaamista kaupunginhallituksessa kannattivat Inka Loppi (sd), Mari Peräkivi (kesk), Jouko Rytkönen (kok) ja Jukka Salminen (kok). Tyhjää äänesti Salla Bisterin (sd) varajäsenenä paikalla ollut Hannele Halmela–Taberman (sd). Kaupunginhallituksen jäsenistä Susanna Saxberg (kok) oli poissa, eikä hänellä ollut kokouksessa varajäsentä.

Marita Markkulan mukaan asianajajan palkkaamisesta päättäminen ei kuulu kaupunginhallitukselle vaan valtuustolle.

– Tämä tilapäinen valiokunta on suoraan valtuuston alainen ja minun käsitykseni mukaan tämä asia kuuluu valtuustolle. Jos kaupunginhallitus päättäisi tästä ohi valtuuston, silloin kävellään valtuuston yli, Marita Markkula perustelee.

Markkula ei pidä asianajajan palkkaamista tässä vaiheessa välttämättömänä.

– Tilapäinen valiokunta vasta tutkii perusteita, jotka ovat aloitteen taustalla. Kyllähän se kykenee tämän ilman asianajajaakin tekemään, ainakin on muualla kyennyt. Selasin varmaan kymmenen vastaavaa tapausta kunnista, enkä löytänyt yhtään, missä olisi varten vasten palkattu asianajaja vastaavaan instanssiin.

Markkulan mukaan Akaata vastaan ei ole esitetty vaatimuksia, jotka vaatisivat asianajajaa.

– En sitä varmaan vastusta, jos valtuusto siitä päättää, mutta en pidä sitä välttämättömänä ainakaan tässä vaiheessa. Nyt tehdään tietojen keruuta, tuodaan ne valtuustoon ja katsotaan, kuinka käy.