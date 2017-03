Pääkirjoitus: Vähiten odotettu lopputulos

Keskustan koulun peruskorjaus on epäonnistunut. Tutkimuksissa on paljastunut niin paljon terveydelle vaarallisia virheitä, että koululaiset siirretään parakkeihin. Osa koululaisista on jo nyt evakossa. Kukaan ei odottanut tällaista lopputulosta. Päinvastoin. Peruskorjattuun kouluun muutettiin into piukassa. Oppilaiden, opettajien ja henkilökunnan raastava evakko päättyi vihdoinkin ja koulutyö käynnistyi uutuuttaan hohtavissa tiloissa.

Peruskorjaus venyi ja paukkui. Aikataulut ja kustannusarviot eivät pitäneet ja nyt puhutaan jo kahdeksasta miljoonasta. Se on paljon Akaassa, jossa talouden tasapainottamisohjelmaan vedoten säästetään kaikesta mahdollisesta. Tämän lehden mielipideosastossa OAJ:n ja vanhempien edustajat kertovat, mitä tapahtuu luokissa, jotka ovat nyt poikkeuksellisen suuret.

Joka tapauksessa Keskustan koulua korjataan jälleen. Jälkiviisaus on viisauden lajeista itarin, mutta silti pitää kysyä, kannattiko peruskorjaus ollenkaan. Urjalan kunta paistattelee pitkään myönteisessä julkisuudessa, kun uusi yhtenäiskoulu kohta valmistuu. Koulusta tulee samalla kulttuurikeskus, onhan Urjala kulttuurikunta, jossa vuosittain järjestetään muun muassa Pentinkulman päivät.

Julkisuus Akaassa on toisenlainen. Keskustan koulun lasten vanhemmat muun muassa miettivät, miten evakoista häiriintynyt opetus vaikuttaa koululaisten tulevaisuuteen. Päättäjät luimistelevat toistensa selän takana ja toivovat, että kukaan ei kysy mitään. Kaupungin tekninen keskus, joka ajat sitten on menettänyt tilanteen herruuden, haukkuu paikallislehteä toisenlaisen totuuden kertomisesta, kun lehti muun muassa kertoo, mitä tekninen johtaja on kirjoittanut ministeriölle. Näyttää siltä, että Kylmäkosken terveysaseman kunnostakin on olemassa kaksi totuutta.

Pelehdintä Keskustan koulun ympärillä on jo nyt maksanut miljoonia. Kun seuraava korjausaalto aikanaan päättyy, ovat yhteenlasketut kustannukset huomattavasti suuremmat kuin investointi uuteen kouluun. Nyt pitää vaalikentillä kysyä, tekikö valtuusto aikanaan oikean päätöksen päättäessään korjata koulun. Tämä on sitä poliittista keskustelua, jota Akaassa pitää vihdoinkin käydä. Sopivien päättäjien valitseminen pätevien sijaan tulee veronmaksajille kalliiksi.

Kun sopivat päättäjät pääsevät valitsemaan mieleisiään viranhaltijoita, lopputulos näkyy muun muassa Kirkonkylän ja Keskustan kouluissa. Akaasta ei tällä hetkellä löydy ammattitaitoa valvoa ja johtaa vaativia peruskorjauksia. Nyt täällä leikitään ihmisten terveydellä. Ja jos talomies ei osaa käyttää ilmanvaihtokonetta, hän on väärässä tehtävässä tai väärin opastettu. Esimies, huipullakin, on viime kädessä aina vastuussa organisaation toiminnasta.

Akaan työnsä kohta päättävä tekninen lautakunta on kokoonpanoltaan mielenkiintoinen. Se koostuu kaikista muista, paitsi tekniikan ja rakennusalan ammattilaisista. Jäsenten, veromaksajien edustajien, usko viranhaltijoihin on järkähtämätön. Asiakirjoihin ei perehdytä ja tutkimustuloksia vähätellään. Kaiken lisäksi lautakunta suojaa teknisen keskuksen väkeä, he kun työskentelevät niin suuren paineen alla.

Kysymys kuuluu, missä suomalaisessa työpaikassa ei tänä päivänä työskennellä suuren paineen alla. Ja oikein johdettu ammattilaisten joukko vain innostuu paineesta. Haasteet on tehty aina voitettaviksi, ei vähäteltäviksi.