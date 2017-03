Poliisi kelpaa, juristi ei

Tiistaina (7.3.2017) kaupunginhallituksessa oli mielenkiintoisia asioita esillä. Olin hieman myöhässä, kun töistä suoraan kiiruhdin kaupungintalolle. Ovella vastaan tulivat valtuuston puheenjohtaja Kallioinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Rytkönen, hallituksen jäsenet Peräkivi, Salminen ja valtuuston toinen varapuheenjohtaja Liehu. Kysyin, että eikös meillä ole kokous. Totesivat olevansa jäävejä. Istahdin tuoliin ja heti kaupunginhallituksen jäsenen toimesta sanottiin: ”Leinonen olet jäävi”. Ihmettelin ja totesin, että kertokaa peruste, niin lähden menemään. Perusteita ei tullut ja hallintopäällikkö Kivistö totesi, että en ole jäävi. Tarkoituksena oli ilmeisesti saada ainoa kokoomuslainen ulos salista. Asiana käsiteltiin kaupunginjohtaja Viitasaaren häirintäilmoitusta, jossa hän väittää, että häntä kiusataan (87 § Ilmoitus häirintäasiassa / kaupunginjohtaja Aki Viitasaari).

En voi keskusteluja sen enempää kommentoida, koska hallituksen kokouksen keskustelut eivät ole julkisia. Totean vain, että tämän pykälän käsittelyssä paikalla olleet (huomio) sosiaalidemokraattien hallituksen jäsenet eivät tainneet ihan loppuun asti miettiä, kun kaupungin toimintamalli häirintäasiassa ei kelvannut, tarvitaan poliisi. ”Keskustelun aikana Hannu Järvinen esitti, että kaupunginhallitus siirtää häirintäasian poliisin tutkittavaksi, jotta asiassa saadaan puolueeton selvitys. Vs. kaupunginjohtaja velvoitetaan tekemään asiassa tutkintapyyntö poliisille.” Äänestys: ”Varapuheenjohtaja totesi, että ne jotka kannattavat pohjaehdotusta, vastaavat ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Hannu Järvisen muutosesitystä, vastaavat ”EI”. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa pohjaehdotusta ei kannattanut yhtään jäsentä ja Hannu Järvisen muutosesitystä kannatti 6 jäsentä (Järvinen, Kivistö, Markkula, Rämö, Saari ja Roininen), yksi jäsen äänesti tyhjää. Varapuheenjohtaja totesi, että on annettu 0 JAA-ääntä ja 6 EI-ääntä sekä yksi tyhjä ääni. Varapuheenjohtaja totesi, että Hannu Järvisen muutosehdotus oli voittanut äänestyksen.”

Poliisitutkintaa vaativat ottavat myös henkilökohtaisesti suuren riskin, koska velvoittavat vs. kaupunginjohtajaa tekemään tutkintapyynnön poliisille asiasta, jossa valtuutetut käyttävät laillista toimivaltaa. No he vastannevat seuraamuksista.

Seuraava mielenkiintoinen asia oli tilapäisen valiokunnan resurssikysymys. Pohjaesityksenä: Vs. kaupunginjohtaja: ”Kaupunginhallitus päättää, että se palkkaa asianajaja Timo Jarmaksen tilapäisen valiokunnan neuvonantajaksi ja että Akaan kaupunki maksaa Jarmaksen antaman oikeudellisen neuvonnan takautuvasti alkaen 15.2.2017”. Keskustelun aikana Marita Markkula esitti, että kaupunginhallitus päättää, että se ei palkkaa asianajaja Timo Jarmasta tilapäisen valiokunnan neuvonantajaksi ja että Akaan kaupunki ei maksa Timo Jarmaksen antamaa oikeudellista neuvontaa. Harri Rämö, Hannu Järvinen ja Jukka Saari kannattivat Marita Markkulan muutosesitystä. Äänestys 4-5. Eli kaupunginhallitus ei myönnä resursseja tilapäiselle valiokunnalle, jonka asetti valtuusto. Huh huh.

On käsittämätöntä, miksi nämä hallituksen jäsenet haluavat vaikeuttaa valiokunnan työtä ja heittävät kapulaa rattaisiin. Ihmettelen, miksi tässä äänestyksessä EI äänestäneet eivät kunnioita valtuuston tahtotilaa. Valtuusto on kunnan ylin päättävä elin. He myös vaarantavat valiokunnan työskentelyn edellytyksiä. Itse asiassa he vaarantavat akaalaisten edun ja samalla kaupunginjohtajan oikeusturvan. Olen valmis valtuustossa päättämään, että tarvittaessa valtuusto myöntää erillisen määrärahan valiokunnan toimintaedellytyksien turvaamiseen. Valiokunta tekee tärkeää työtä ja sille pitää antaa työrauha ja resurssit.

Jaakko Leinonen

Akaan valtuuston 1. varapuheenjohtaja (kok)