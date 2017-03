Hannu Järvinen pelkää kaupunginjohtajan sairaseläkettä

Kaupunginhallituksen jäsen Hannu Järvinen (sd) esitti viime viikon kokouksessa, että kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren kokema häirintä annetaan poliisin selvitettäväksi. Järvisen esityksen mukaisen, äänin 6–0, 1 tyhjä, syntyneen päätöksen perusteluna mainitaan se, että näin saataisiin asiassa puolueeton selvitys.

Vs. kaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori esitti, että mahdollinen häirintä selvitettäisiin Akaan kaupungin omalla, vuonna 2013 hyväksytyllä henkisen väkivallan toimintamallilla. Hannu Järvisen mukaan kaupungin toimintamallilla ei voida ratkaista kaupunginjohtajan ja poliittisten päättäjien välistä kiusaamisepäilyä.

– Tässä on kysymyksessä kaupunginjohtaja vastaan virkamiesvastuulla toimivat luottamushenkilöt. Me lähdemme siitä, että jonkun vähän lukeneemman täytyisi meille kertoa, kuka tämän ratkaisee, Järvinen sanoo.

Hänen mukaansa asian käsitelleet kaupunginhallituksen jäsenet päättivät tutkintapyynnön teettämisestä tunnin pohdinnan jälkeen. Hallituksen neljä osallisjääviä jäsentä olivat tämän ajan kokoushuoneen ulkopuolella. Heitä Viitasaari syyttää häirinnästä.

Jos poliisin tutkintakynnys ei ylity, kaupunginhallituksessa määritellään Järvisen mukaan seuraava liike, miten häirintä asiassa edetään.

– Kaikkein parasta tietysti olisi, jos poliisi ei löydä mitään rikokseen viittaavaa.

Järvinen pohtii Viitasaaren työkykyä

Aki Viitasaaren tekemässä häirintäilmoituksessa kaupungin tulee työnantajana vastata siihen, miten asiaa on selvitelty työnantajan toimesta ja mikä on työnantajan ratkaisu. Hannu Järvisen mielestä tutkintapyynnön tekeminen poliisille merkitsee sitä, että kaupunki on puuttunut epäiltyyn häirintään vakavasti.

Järvistä hirvittävät eniten mahdolliset kaupungille jatkossa koituvat kulut. Hän toistaa monesti sen mahdollisuuden, että kaupunginjohtaja Aki Viitasaari ei koskaan toivu työkykyiseksi.

– Hän on todennut, että hän ei ole työkykyinen, ja tuleeko työkykyiseksi, sitä me emme työnantajana tiedä. Jos hän eläköityisi, siinä olisi hirveä korvausvastuu kaupungilla. Nyt on eliminoitava kaikki se, mistä tulee maksuja, Järvinen sanoo.

Järvisen mukaan kaupunki ei voi kuulla Viitasaarta häirintäasiassa tämän sairasloman aikana.

– Täytyisi odottaa niin kauan, että hän tulee työelämään.

Järvinen kertoo, että hän ei ole itse keskustellut Viitasaaren kanssa tämän tilasta ja työkyvystä.

Tutkintapyyntö jakaa demarileirin

Aki Viitasaari mainitsi Akaan kaupungille tekemässään ilmoituksessa, että hän on katsonut joutuneensa työssään häirinnän ja epäasiallisen kohtelun kohteeksi Akaan valtuuston kokouksessa 25.1.2017 ja omassa työhuoneessaan 2.2. sekä useissa muissakin yhteyksissä.

Valtuuston kokouksessa 25.1. valtuutettu Susanna Saxberg on Viitasaaren mukaan ”todennut, että hän haluaisi nostaa nämä kaksi herraa seinälle, tarkoittaen minua ja tekninen johtaja Antti Kemiä”.

Viitasaaren mukaan kyseessä on törkeä vihapuhe, uhka henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaamisesta ja virkamiehen uhkailu. Myös Hannu Järvinen mukaan nämä syytökset ovat kaikkein pahimpia eikä niitä voida työnantajan toimesta sovitella.

– Eikös siellä ole se, että nostetaan seinälle. Sitä pidän yhtenä vakavimpana. Siinähän on semmoinen, josta on Suomessa tuomioita annettu, Järvinen sanoo.

Aki Viitasaaren ilmoituksen mukaan häirintään ovat syyllistyneet kaikki 13 valtuutettua, jotka esittivät tilapäisen valiokunnan perustamista valmistelemaan hänen irtisanomistaan. Hannu Järvinen ei pidä kuntalain mukaisen aloitteen allekirjoittamista poliisitutkinnan aiheena.

Vs. kaupunginjohtajan Briitta-Liisa Sinivuoren mukaan hänen poliisille tekemässään tutkintapyynnössä mainitaan kuitenkin kaikki Viitasaaren nimeämät valtuutetut. Hannu Järvinen ei osaa sanoa, miten esimerkiksi Akaan demareiden toimintaan vaikuttaa se, että hän, Harri Rämö ja Saija Roininen pyytävät poliisia tutkimaan Juhani Salinin, Henna Rantasen, Henri Palmin, Saila Kallioisen, Harri Rantalan, Salla Bisterin ja Inka Lopin tekoja.

– Vaikeatahan tämä on nyt.

Järvisen mukaan Akaan demarit käyvät kaikesta huolimatta kuntavaalikampanjaan yhtenäisenä rintamana.

– Asiat riitelevät, ei ihmiset.