Akaan seurakunta järjestää ensi vuonna kaikki rippikoulut seurakunnan omissa tiloissa eli Toukolan ja Kumpulan leirikeskuksissa. Tunturirippikoulun korvaa hiihtolomaripari Toukolassa. Myös Virroilla sijaitsevan Marttisten käytöstä luovutaan.

Kirkkoherra Ali Kulhian mukaan muualla järjestetyt rippikoulut tulevat seurakunnalle kalliiksi, kun samaan aikaan seurakunnan omia tiloja on tyhjillään ja verotulot laskevat.

– Esimerkiksi Marttisten ripari oli huikean hintainen, bussimatkoineen 15 000 euron nurkilla. Varmasti järjestämme rippikoulun halvemmalla Kumpulassa, joka on samaan aikaan tyhjänä. Kun rippikoululainen maksaa rippikoulusta satasen, ja osa saa maksuvapautuksen, jää seurakunnalle vielä maksettavaa.

Tunturirippikoulusta rippikoululainen maksaa 250 euroa sekä laskettelulipun hinnan. Kirkkoherra arvioi maksun valikoivan lähtijöitä.

– Totta kai se rajoittaa, koska monelle satanenkin on liikaa.

Kulhian mukaan myös Toukolan hiihtolomariparilta voidaan tehdä päiväretki laskettelurinteeseen, jos siihen on kiinnostusta.

Akaan seurakunta järjestää ensi vuonna kaikkiaan seitsemän rippileiriä ja yhden päivärippikoulun. Toukolassa järjestetään kuusi rippileiriä, joista kaksi on talvella. Näistä toinen on joululomalla ja toinen hiihtolomalla. Ensimmäisen talvirippikoulun konfirmaatio on toukokuussa helatorstaina ja hiihtolomariparin toisena pääsiäispäivänä 28.3.