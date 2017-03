Jokeri Pokeri Box esiintyy Akaassa

Jokeri Pokeri Box eli taikuri Simo Aalto esiintyy Arvo Ylpön koululla torstaina 16.3. kello 18 alkaen. Simon Parhaat taikashow´ssa Simo Aalto tarjoilee taika-ilopillerin yhdessä avustajavaimonsa Kirstin kanssa.

Uudessa, koko perheen taikashow´ssa nähdään mestaritaikurin osaamisen koko kirjo: vaativista sorminäppäryystempuista aina hämmästyttäviin illuusioihin saakka. Mukana on myös taikuriparin eläinystäviä.

Esitys kestää tunnin. Lippuja myydään ennakkoon Nina´s Café Placessa sekä ovelta alkaen tuntia ennen esitystä.

Simo Aallon taikamaailmaan ovat tutustuneet eri-ikäiset suomalaiset 1980-luvulta lähtien niin televisiossa kuin lavallakin. Ensi vuonna Aalto viettää 40-vuotistaiteilijajuhlaansa. Aalto on luonut myös kansainvälisesti merkittävän uran erityisesti close up -taikuudellaan, joka viittaa lähitemppuihin. Aalto on tämän taikuuden erityisalan huippua, ja hän on saavuttanut kolme MM-mitalia.

Aallon taiteilijaperheestä on Simo Aallon ja isänsä kuvataiteilija ja dokumentaristi Eeli Aallon lisäksi noussut suuren yleisön tietoisuuteen nuorta polvea: X-Factorista tutuksi tullut Aallon veljentytär laulaja Saara Aalto ja Suomen Talentissa kakkoseksi yltänyt tytär, vatsastapuhuja Sari Aalto.