Akaan on selvitettävä Kirkonkylän koulun sisäilmaongelmat aluehallintovirastolle

Akaan kaupunki on laiminlyönyt Kirkonkylän koululla monia sisäilmaan, rakennuksen korjaukseen ja kunnossapitoon sekä tiedottamiseen ja työhyvinvointiin liittyviä asioita. Tämä käy ilmi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (avi) työsuojelun vastuualueen tarkastuskertomuksesta. Työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena.

Avi teki Kirkonkylän koululla työsuojelutarkastuksen 31.1.2017, ja tarkastuskertomus valmistui 8.3.2017. Avin Akaalle antamat kehotukset koskevat koulun rakenteita ja materiaaleja sekä sisäilman aiheuttamaa terveysvaaraa. Akaan saamat toimintaohjeet puolestaan liittyvät ilmanvaihtoon, psykososiaaliseen kuormitukseen ja työsuojeluvaltuutettujen oikeuteen saada tietoa.

Korjausten vaikutusta ei ole selvitetty

Avin mukaan Akaan kaupunki ei työnantajana ole selvittänyt, arvioinut tai seurannut korjaustoimenpiteiden ja vaiheittaisten korjausten vaikutusta työpaikan altistumisolosuhteisiin. Esimerkiksi kesän 2013 korjausten vaikutus sisäilman epäpuhtauksille altistumisessa jäi työsuojelutarkastuksella epäselväksi.

Tämän vuoksi Akaa sai kehotuksen selvittää Kirkonkylän koulun rakenteiden ja materiaalien turvallisuus ja terveellisyys ja arvioida työpaikan sisäilman epäpuhtauksille altistumisolosuhteiden todennäköisyys tällä hetkellä. Akaan on ryhdyttävä toimenpiteisiin kehotuksen noudattamiseksi, ja asian on oltava kunnossa 30.4.2017.

Vastaukseen tulee liittää jäljennökset asiakirjoista tai muista vastaavista dokumenteista, joihin kaupunki vastauksessaan vetoaa. Kaupungin on myös varmistuttava, että altistumisolosuhteiden arvioijalla on riittävä pätevyys ja muut edellytykset tehtävän asianmukaiseen suorittamiseen.

Toisen kehotuksen mukaan kaupungin on selvitettävä työntekijöiden terveydelle sisäilman laadusta aiheutuva haitta tai vaara yhteistyössä työterveyshuollon tai muun terveydenhuollon asiantuntijan kanssa. Kaupungin on myös toimitettava asiantuntijan laatima lausunto sisäilman aiheuttamasta terveysvaarasta sekä selvitys työntekijöiden jatkamisedellytyksistä. Akaan on ryhdyttävä toimenpiteisiin kehotuksen noudattamiseksi, ja asian on oltava kunnossa 15.5.2017.

Ilmanvaihdossa ongelmia ja epäselvyyttä

Kirkonkylän koulun ilmanvaihdosta avi kertoo, että kellarikerroksen ilmanvaihdon ilmankorvausreittien riittävyys on epävarmaa, kellarikerroksessa on useita vuotoreittejä ja ongelmia ilmanpainesuhteissa. Raportissa kerrotaan, että Sweco Talotekniikka Oy:n mukaan kiinteistönhoitajalla oli epäselvyyttä ilmanvaihtokoneiden käyttöajoista etenkin öiden ja viikonloppujen osalta.

Sisäilmaongelmasta työntekijöille mahdollisesti aiheutuvaa kuormitusta Akaan kaupunki ei ole selvittänyt eikä arvioinut. Kirkonkylän koulun sisäilmaongelmat ovat jatkuneet vuodesta 2003, ja Avin raportin mukaan psykososiaalista kuormitusta aiheutuu esimerkiksi siitä, että työntekijät väsyvät ongelman jatkumiseen ja korjausten pitkittymiseen. Työntekijät kantavat myös huolta sisäilmaongelmien vaikutuksesta omaan terveyteen eivätkä tiedä, mitä kysyttäessä voi tai saa kertoa. Kohdekohtaisessa sisäilmatyöryhmässä sovittua tiedottamista oppilaiden huoltajille ei sitäkään ole hoidettu.

Kaupungin on selvitettävä Kirkonkylän koululla työhön liittyvät psykososiaaliset kuormitustekijät ja arvioitava niiden merkitys työntekijöiden terveydelle. Mikäli arvioinnissa tunnistetaan haitallisia kuormitustekijöitä, on kaupungin ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin terveysvaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi.

Työsuojeluvaltuutetut eivät saa tietoa

Avi toteaa myös, että työsuojeluvaltuutettujen tiedonsaannissa on puutteita. Kaupungin työsuojeluvaltuutetut ovat kertoneet, että he eivät saa työnantajalta tietoja ja asiakirjoja työpaikoilla tehtävistä tutkimuksista ja selvityksistä elleivät he osaa niitä erikseen pyytää.

Laki määrää, että työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada työnantajalta tarpeelliset tiedot yhteistoimintatehtäviensä hoitamista varten ja tutustua työnantajan hallussa oleviin työympäristön ja työyhteisön tilaan liittyviin työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin asiakirjoihin.

Aluehallintovirastosta Kirkonkylän koulun työsuojelutarkastukseen osallistui tarkastaja Kirsi Vattulainen. Akaan kaupungin edustajina olivat muun muassa koulun johtaja Heli Hotti-Paananen, vt. sivistysjohtaja Tuovi Ronkainen, tekninen johtaja Antti Kemi, vt. kiinteistöpäällikkö Juha Jalonen, työsuojelupäällikkö Briitta–Liisa Sinivuori, työsuojeluvaltuutettu Jutta Kuitunen ja työsuojeluvaltuutettu Reija Kykkänen-Riskumäki. Mukana olivat myös työterveyshoitaja Hanna Seppälä Terveystalosta ja terveystarkastaja Tiina Leppänen Tampereen kaupungin ympäristöterveydestä.

Tarkastuksella läsnä olleilla oli mahdollisuus esittää käsityksensä tarkastuksella esille tulleista asioista ja tarkastaja Kirsi Vattulaisen tekemistä havainnoista. Vattulaisen mukaan läsnä olleilla ei ollut huomautettavaa.

Toimintaohjeet annettiin asioista, jotka tarkastaja havaitsi lainsäädännön vastaiseksi.

Kehotukset annetiin asioista, jotka tarkastaja havaitsi lainsäädännön vastaiseksi ja

josta aiheutuva vaara tai haitta on vähäistä suurempi.

Kehotuksen noudattamatta jättäminen asetetun määräajan kuluessa voi johtaa työsuojeluviranomaisen velvoittavaan päätökseen. Työsuojeluviranomainen voi määrätä velvoitteen tehosteeksi uhkasakon tai teettämis- tai keskeyttämisuhan.