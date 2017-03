Kurisjärven koulun tontin riita-asian käsittely alkaa sovittelulla

Pirkanmaan käräjäoikeus on pyytänyt Akaan kaupungilta vastausta Arolan kartanon isännän Arto Arolan käräjäoikeuteen jättämään kanteeseen entisen Kurisjärven koulun paikasta, 3000 neliömetrin määräalasta, jonka Arto Arola katsoo kuuluvan itselleen.

Arto Arola lähtee siitä, että lahjakirjalla 4.12.1900 Kalle Arolan suomalaiselle kansakoululle lahjoittama määräala ei ole enää siinä käytössä, jonka Kalle Arola asetti ehdoksi. Saman määräalan yhteyteen ovat Pirkko ja Väinö Arola lahjoittaneet myöhemmin kahteen kertaan maata lisää, että näissä asiakirjoissa ole mitään ehtoja. Lisäksi koulun yhteyteyteen on ostettu maita kahdelta muultakin omistajalta.

Akaan kunta, myöhemmin Kylmäkosken kunta ja viimeksi Akaan kaupunki ylläpitivät Kalle Arolan lahjoittamalla määräalalla sijaitsevassa Kurisjärven koulussa kansa- ja peruskoulua vuosina 1901–2011. Tällä hetkellä kiinteistö on vuokrattu.

Akaan kaupungin vastauksen käräjäoikeudelle on laatinut varatuomari Annukka Lagerstam asianajotoimisto Facta Oy:stä. Tämä mukaan Arto Arolalle ei ole oikeutta vaatia lahjoitusta purettavaksi eikä omistusoikeutta lahjoitettuun määräalaan vahvistettavaksi itselleen. Arto Arolalle ei ole kanneoikeutta asiassa.

Arto Arola vetoaa kanteessaan ns. purkavaan ehtoon. Varatuomari Annukka Lagerstamin mielestä tämä ei toimi. Irtaimen omaisuuden lahjaan voidaan liittää purkava ehto, jonka toteutuessa lahjansaajan on palautettava omaisuus takaisin lahjanantajalle. On epäselvää, voidaanko purkavaa ehtoa ylipäätään liittää kiinteästä omaisuudesta annettuun lahjaan, eli onko purkava ehto pätevä.

”Tässä tapauksessa kantaja ei ole lahjanantaja eikä oikeus vaatia lahjaa peräytettäväksi seuraa kiinteistön omistusta. Kantajalta puuttuu siten asialegitimaatio, minkä vuoksi kanne on jätettävä tutkimatta.”

Akaan mielestä Arto Arola ei edes omista sitä kantatilaa, josta määräala on alunperin lahjoitettu. Uudessa maakaaressa taas on purkava ehto sallittu sekä kiinteistön kaupassa että lahjassa, mutta ehto on voimassa enintään viisi vuotta kaupantekohetkestä.

Akaa huomauttaa myös, että purkavaksi ehdoksi Arto Arolan kanteessa väitettyä ja lahjakirjassa olevaa Kalle Arolan vaatimusta ei ole kirjattu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

”Rekisterin julkisen luotettavuuden vuoksi purkavan ehdon ei voida katsoa tulleen kolmansien osapuolten tietoon, toisin kuin kantaja väittää.”