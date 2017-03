Akaan kaupunki ei palkkaa asianajajaa neuvomaan kaupunginjohtajan irtisanomisasiassa

Akaan kaupunki ei palkkaa asianajaja, varatuomari Timo Jarmasta tilapäisen valiokunnan neuvonantajaksi eikä kaupunki maksa Jarmaksen antamaa oikeudellista neuvontaa. Kaupunginhallitus päätti asiasta 7.3. kokouksessaan äänin 4–5, yhden jäsenen äänestäessä tyhjää.

Akaan valtuusto päätti kokouksessaan 22.2. asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren irtisanomista tai siirtämistä muihin tehtäviin. Asianajaja Timo Jarvas on antanut Akaan kaupungin luottamushenkilöorganisaatiolle neuvoja asiassa. Jarmas on Eversheds asianajotoimisto Oy:n asianajaja ja osakas. Asianajotoimiston tuntiveloitus asian hoitamisessa on 280 euroa.

Vs. kaupunginjohtajana toimiva henkilöstöjohtaja Briitta–Liisa Sinivuori esitti kaupunginhallitukselle, että se palkkaa Jarmaksen tilapäiväisen valiokunnan neuvonantajaksi ja että kaupunki maksaa Jarmaksen antaman oikeudellisen neuvonnan takautuvasti 15.2.2017 alkaen.

Äänestyksen voittaneen muutosehdotuksen teki Marita Markkula (ps) ja häntä kannattivat Harri Rämö (sd), Hannu Järvinen (sd) ja Jukka Saari (vas). Äänestyksessä Markkulan esityksen kannalla oli myös Tapio Kivistö (ps). Samat henkilöt äänestivät valtuustossa tilapäisen valiokunnan perustamista vastaan.

Asianajajan palkkaamista kannattivat Inka Loppi (sd), Mari Peräkivi (kesk), Jouko Rytkönen (kok) ja Jukka Salminen (kok). Tyhjää äänesti Salla Bisterin (sd) varajäsenenä paikalla ollut Hannele Halmela–Taberman (sd). Kaupunginhallituksen jäsenistä Susanna Saxberg (kok) oli poissa, eikä hänellä ollut kokouksessa varajäsentä.