Akaalaiset autoalan yrittäjät repäisevät lauantaina

Akaan Rengas Centerillä Toijalan Hallamäentiellä järjestetään lauantaina koko perheen autotapahtuma. Akaalaiset autoihin ja autoiluun liittyvät yritykset esittelevät toimintaansa, minkä lisäksi ohjelmassa on muun muassa talutusratsastusta kello 12-14 ja tarjouksia. Ilmaista lohisoppaa tarjotaan 400 ensimmäiselle, ja 100 ensimmäistä saa ämpärin.

– Tämä on vähän niin kuin Akaan autopuolen Punaisten mattojen huuma. Käytännössä tapahtuma on järjestetty kuukaudessa, ja tästä on tarkoitus tehdä vuosittainen. Ainakin nyt kaikki lähtivät heti mukaan, kun kysyin, kertoo Akaan Rengas Centerin toimitusjohtaja Risto Kalliainen.

Vielä tällä viikolla varmistui se, että paikalla on koko tapahtuman ajan eli 10–14 noin 400 000 euron arvoinen Lamborghini Huracán -superauto. Sen vahausta esittelee Toni Lähteenmäen yritys TL Autopesu.