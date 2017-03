Sinivuori rikostutkintapyynnöstä: ”Varsin outo virkatehtävä”

Akaan valtuusto päätti viime keskiviikkona asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren irtisanomista tai siirtämistä muihin tehtäviin. Päätös syntyi äänin 31–12.

Valiokunnan asettamista vastustanut Matti Humaloja (vas) perusteli kantaansa sillä, että mahdolliselle epäluottamukselle kaupunginjohtajaa kohtaan ei ole sanottu mitään syytä.

– Valtuustoryhmien puheenjohtajat voivat keskustella asioista, ja se lähtee siitä ryhmien valtuutetuille ja silloin heillä olisi tietoa. Nyt kellään ei ole mitään tietoa, Humaloja sanoi.

Humalojan mielestä kaupunginjohtaja on jo nyt ryvetetty. Humalojan esitystä kannattanut Niina Koivuniemi (vas) puhui jopa kaupunginjohtajaan kohdistuneesta lynkkauksesta.

– Allekirjoittajien oikeusturvan kannalta olisi todella hyvä, että tämä aloite hylättäisiin, koska te olette nyt oikeasti menneet tekemään sellaisen asian, mistä te joudutte itse jopa vastuuseen. Jos kaupunginjohtaja on tehnyt jotain sellaista vakavaa, mistä häntä pitää näin julkisesti ryöpyttää, niin siihen on ihan eri kanavat olemassa kuin nämä.

Sote-sopimukset hoidettava ensin

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtajan Jukka Saaren mukaan hän on tuonut ryhmälleen tietoa kokouksista, eikä ryhmä ole ollut pimennossa. Myös Saari äänesti kuitenkin irtisanomisen valmistelua vastaan. Hänen perustelunsa oli, että ajankohta on väärä.

– Meidän nykyisen kaupunginjohtajan vahvuudet ovat sellaisessa paperityössä, mikä liittyy esimerkiksi sopimuksiin. 2018 meidän pitää käydä semmoinen sopimusviidakko läpi, mitä arvelen tulevan sotesta, että se on todella mittava, Saari sanoi.

Saaren käsityksen mukaan kaupunginjohtaja on jopa arvostusta saaden vetänyt Akaan talouden tasapainottamisohjelmaa, ja hänellä pitäisi olla myös mahdollisuus olla ohjelman loppuun.

– Siinä voisi sitten tarvittaessa käyttää tällaisia toimenpiteitä, mitä esimerkiksi joku työpaikkakiusaaminen edellyttäisi, jos sellaiseen on tarvetta, Saari sanoi ja jatkoi samasta aiheesta.

– Muistetaan nyt, että se on ihmisten asia viedä työpaikkakiusaamisasioita eteenpäin. Ei se voi toimia niin, että kannellaan valtuutetulle, joka käyttää niin raskasta pykälää kuin nyt käytetty pykälä on.

Demareista irtisanomisen valmistelua kannatti kymmenen ja vastusti kuusi valtuutettua. Vastustajista Jouni Salonen sanoi, että hänelle ei ole kerrottu syitä valiokunnan perustamiseksi eikä hän ole menettänyt luottamustaan kaupunginjohtajaan.

– Olen monesti ollut eri mieltä kaupunginjohtaja Viitasaaren kanssa ja olen sanonut sen ääneen. En ole aina ollut tyytyväinen hänen valmisteluunsa, mutta tämä on minun mielestäni ihan normaalia.

Salonen kertoi myös käyneensä Viitasaaren kanssa asiasta puolen tunnin keskustelun tämän työhuoneessa pari viikkoa sitten.

– Viitasaari on minulle sanonut, että hän ymmärtäisi tämän kanavan, mutta kun hänkään ei tiedä, mitä hän on tehnyt väärin. Toinen juttu mikä meillä tuli siinä keskustelussa esiin, on se, että eikö tämmöisessä asiassa pitäisi menetellä niin, että jos on jotain huomautettavaa, se käydään kehityskeskustelussa tai jossain muussa tilaisuudessa läpi, sanoi Salonen.

Provosointia ja karrikointia

Kaupunginhallituksen esitystä kannattaneista valtuutetuista Susanna Saxberg (kok) totesi, että nyt asetetaan valiokunta, ja valiokunta tutkii.

– Sinne voi piipittää kukin vuorollaan ja kertoa, onko luottamusta vai ei. Jos joku luottaa kaupunginjohtajaan, niin se on ihan fine.

Kokoomuksen tavoin myös keskustan ryhmässä kaikki olivat valiokunnan asettamisen kannalla. Jouni Vaittisen (kesk) mukaan sekä hänen että ryhmän lähtökohta tilanteeseen on käytännönläheinen.

– Täällä on vastakkain se, että osalla valtuutetuista on epäluottamusta kaupunginjohtajaa kohtaan, ja se, että

kaupunginjohtaja syyttää osaa valtuutetuista kiusaamisesta. Minun mielestäni tästä ei millään päästä eteenpäin ilman että asia tutkitaan.

Matti Humaloja käytti irtisanomisen valmistelua vastustaessaan myös puheenvuoroja, jotka koskivat kaupunginhallituksen puheenjohtajan, kokoomuksen Jouko Rytkösen oletettua toimintaa.

– Hallituksen puheenjohtajalla on varmaan valtuudet mennä sanomaan, että sata tuhatta saat käteen, kun lähdet oma-aloitteisesti tai muuten valtuusto äänestää sinut pihalle suljetulla lippuäänestyksellä. Minä tässä vähän niin kuin provosoin ja karrikoin asioita, mutta näinhän on todellakin varmaankin tapahtunut, Humaloja sanoi ja sai myöhemmin Rytköseltä vastauksen.

– Valtuutettu Humaloja täällä esittää olettamuksia. Minä pysyttelen faktoissa. Minä en arvaile, mitä on tapahtunut jossakin keskustelussa, enkä minä voi luottamuksellisia keskusteluja avata tässä.

Eero Lapinleimu (kok) kertoi pohtineensa asiaa paljon ja keskustelleensa valtuustoryhmässä jopa siitä, voiko äänestää tyhjää. Lapinleimun mielestä luottamusta joko on tai ei ole, eikä sitä tarvitse tässä vaiheessa kertoa. Valiokunnan asettaminen oli kuitenkin hänen mielestään perusteltua.

– Nyt ollaan riittävän syvällä. Antaisin valiokunnalle vahvan tehtävän pyrkiä tekemään sopimus, Lapinleimu sanoi ja sai valiokuntaa vastustaneilta Hannu Järviseltä (sd) ja Harri Rämöltä (sd) spontaanin vastauksen.

– Liian myöhäistä!

Analyysi

Näin puhui Matti

Valtuutettu Niina Koivuniemi (vas) aloitti keskiviikkona 22.2.2017 Akaan valtuuston kokouksessa oman puheenvuoronsa kehumalla ryhmätoveri Matti Humalojaa: ”Matille: Paras puhe ikinä, mitä olet täällä vetänyt. Kannatan sitä todella lämpimästi.”

Mitä Matti sitten puhui?

Aluksi valtuutetut ja muut läsnäolijat kuulivat kaksi minuuttia ja kolmekymmentäyksi sekuntia Matin itse kuulakärkikynällä kirjoittamaa tekstiä. Sen jälkeen tuli kolmen sekunnin tauko.

Tauon jälkeen Matti luki valtuustolle kolme minuuttia kaksitoista sekuntia kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren ilmoitusta työnantajalle häirintäasiassa. Kertojana oli yksikön ensimmäinen persoona, mutta kirjoittajaa Matti ei maininnut. Sen sijaan hän lisäsi virallisen asiakirjan tekstin sekaan muun muassa seuraavat omat kommentit niitä kuitenkaan omiksi kommenteiksi mainitsematta: ”Siis poliittinen ajojahti tässä tapauksessa”, ”Näin on Saxberg sanonut” ja ”Siis kaupunginjohtajaa, ei minua mutta kaupunginjohtajaa, ettei tule väärää käsitystä Saxbergille”.

Kaupunginjohtajan ilmoituksen perään Matti luki – lähdettä mainitsematta – minuutin ja yhden sekunnin pituisen tekstin. Teksti oli Akaassa asuvan freelancetoimittajan Juhani Vallin 22.2.2017 Valkeakosken Sanomissa julkaistun kolumnin keskiosa, joka alkoi: ”Koko prosessin kulku ei kestä kovin korkeita arvosanoja.”

Näin syntyi triptyykki, jossa Matin itse kirjoittama osuus tuki ja lainasi Aki Viitasaaren ja Juhani Vallin kokemuksia ja mielipiteitä ja ammensi niistä todeten muun muassa, että ”Aloitteen voi mahdollisesti kyseenalaistaa, sillä tietävätkö aloitteen allekirjoittaneet edes syytä, johonka ovat nimensä laittaneet.”

Sekä Matin että Niinan kokemaan tietämättömyyteen tarttui valiokunnan asettamiseen liittyneen keskustelun viimeisessä puheenvuorossa Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Jukka Saari:

”Näin olen kyllä käsittänyt, että myös ryhmäni on nähnyt, että yhteydenpito on ollut riittävän hyvää tämän asian eteenpäin viemiseksi. Teen tämän tarkistuksen siksi, ettei keskusteluista synny sellaista käsitystä, että olen ollut tyhjänpanttina ryhmäpuheenjohtajien kokouksissa ja oma ryhmäni on ollut jotenkin pimennossa. Näin ei ole.

Mikko Peltoniemi