Oma Säästöpankki ottaa käyttöön videoneuvottelumahdollisuuden

Tamperelainen Veli-Pekka Sihvonen tulee Oma Säästöpankin Akaan-konttorin palvelupäälliköksi 1.1.2017 alkaen. Nykyinen konttorinjohtaja Minna Nyström puolestaan siirtyy saman pankin konttorinjohtajaksi Hämeenlinnaan.

Siirrot ovat osa Oma Säästöpankin henkilöstöjärjestelyjä. Pankin yt-neuvottelut päättyivät marraskuun lopussa, ja niiden lopputulemana ketään ei irtisanota, mutta esimerkiksi Rengossa konttori lopetetaan ja henkilökunta siirtyy Hämeenlinnaan.

– Kierrätämme myös jonkun verran tehtäviä, ja tämä oli luonnollinen kiertokulku. Minnalla on taustaa Hämeenlinnasta, ja Veli-Pekka taas on pirkanmaalainen kaveri ja hänkin on täällä kotikentällään, kertoo aluejohtaja Jussi Pohto.

Vapaa-aika menee lasten kanssa

Veli-Pekka Sihvonen on ollut pankkialalla kuusi vuotta. Ensimmäiset tehtävät olivat Kaarinassa, mistä Sihvonen siirtyi naisystävän ja uuden työn perässä Tampereelle.

– Oma Säästöpankin leivissä olen ollut kaksi ja puoli vuotta, ja eniten olen tehnyt sijoituspuolen hommia. Esimiestehtävissä olen ollut Hämeenlinnan päässä vajaan vuoden.

Sihvonen on käynyt Akaassa muutaman kerran ja toivoo pääsevänsä nopeasti tutustumaan paikallisiin ihmisiin ja nykyisiin ja uusiin yhteistyökumppaneihin.

– Tämähän on mukava, elinvoimainen paikkakunta hyvien yhteyksien varrella, Sihvonen kiteyttää mielikuvansa Akaasta.

– Olin aiemmin Tampereen-konttorilla pari vuotta asiakaspalvelutehtävissä, ja silloin tuli tuttuja, jotka asioivat sekä Akaassa että Tampereella.

Veli-Pekka Sihvonen ajelee Tampereen Ristinarkusta Akaaseen puolisen tuntia. Työmatkan lyhentyminen tuo päivään hivenen enemmän vapaa-aikaa, mutta mies ei aio aloittaa uusia harrastuksia.

– Töiden jälkeen aika menee lasten kanssa leikkiessä ja lasten hoitoon osallistuessa. Meillä on poika, joka on kaksi vuotta kaksi kuukautta, ja tyttö on kaksi kuukautta.

Minna Nyström puolestaan asuu jatkossakin perheineen Akaassa ja ottaa innolla vastaan uuden tehtävän.

– Hämeenlinna on kaupunkina ja markkina-alueena isompi. Se on minulle tuttu kaupunki lapsuudesta ja nuoruudesta, ja on työnantajalta tosi iso kädenojennus, että tarjotaan paikkoja, joissa on mahdollisuus kehittää itseään.

Hämeenlinnassa Nyström käy nykyäänkin usein.

– Olen Hämeenlinnassa Sotilaskotiyhdistyksessä mukana ja olen ajellut siellä kokouksissa ja harrastamassa. Matkahan ei ole pitkä.

Muutto ja remontti ankkuroivat Akaaseen

Aluejohtaja Jussi Pohdon mukaan Oma Säästöpankki pyrkii entistä paremmin löytämään ne kanavat, joita pitkin asiakkaat haluavat heitä palveltavan. Akaalaisessa arjessa pankki haluaa näkyä monin tavoin.

– Minna on omalla työllään luonut pankille hyvän roolin Akaan yhteisössä ja ollut menestyksekkäästi monessa jutussa mukana. Haluamme tietysti, että Veli-Pekka jatkaa samaa työtä. Haluamme näkyä paikallisessa liike-elämässä ja elämänmenossa, Pohto sanoo.

Kolmen viime vuoden aikana Oma Säästöpankki on laajentunut voimakkaasti. Siihen on yhdistynyt muita Säästöpankkeja, mutta myös Joroisten Osuuspankki ja Pyhäselän Paikallisosuuspankki luovuttivat liiketoimintansa Oma Säästöpankki Oyj:lle.

– Tämä vuosi on osoittanut, että fuusiot ja liiketoimintojen yhdistymiset ovat olleet onnistuneita. Olemme saaneet vahvistettua kaikkia liiketoiminta-alueita, ja Suomen suurimpana säästöpankkina meillä on myös enemmän toimintamahdollisuuksia yritysasiakkaiden kanssa. Saavutamme noin 20 miljoonan euron liiketuloksen ja olemme hyvin niissä tavoitteissa, jotka olemme asettaneet, aluejohtaja Pohto kertoo.

Palvelut lisääntyvät ennen kaikkea verkossa, mutta myös konttoreihin on investoitu.

– Konttoriverkosto on nyt kertaalleen tarkasti tutkittu. Ne yksiköt, mitkä jäljelle jäävät, ovat elinvoimaisia ja tulevat toimimaan pitkään niillä paikoilla, missä ne nyt ovat. Konttoriremontti ja muutto ovat Akaassakin olleet iso satsaus.

Myös Minna Nyström on nähnyt, että paikan vaihto entisiin ja kokonaan uusittuihin Toijalan Postin tiloihin on onnistunut.

– Olemme olleet itse tyytyväisiä, ja myös asiakkaat ovat ottaneet muuttomme hyvin vastaan. Tässä on ollut kivasti virtaa, ja saranat ovat kuluneet meille päin, Nyström kuvailee.

Veli-Pekka Sihvonen tarjoaa akaalaisille tervetuliais-kakkukahvit Oma Säästöpankin konttorissa Valtatiellä torstaina 19. tammikuuta.