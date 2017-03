Todella mielenkiintoiset vaalit

Akaan valtuusto muuttuu tulevissa kuntavaaleissa paljon. Valtuutettuja valitaan vain 35 nykyisten 43 sijasta. Ehdolla on 134, kun viime vaaleissa valtuustoon yritti 157. Myös moni huomattavalla äänimäärällä valtuustoon 2012 valittu luopuu.

Viime vaaleissa perussuomalaiset, keskusta ja kristillisdemokraatit muodostivat vaaliliiton, joka yhteensä nappasi valtuustoon 11 paikkaa. Entä nyt?

Vaalit eivät ole veljeksiä ja perussuomalaisten listalta puuttuu paljon. Sieltä puuttuu äänikuningatar Marita Markkula, joka viime vaaleissa keräsi peräti 236 ääntä. Hyvin vaalit menivät myös Risto Kajannolta, joka sai 178 ääntä. Kajanto tosin alkukohelluksen jälkeen jätti valtuuston. Kolmas tältä listalta valittu Henri Palm, 86 ääntä, loikkasi sosialidemokraatteihin. Kansa päättää, nouseeko Toijalan Sitoutumattomien riveissä taannoin valtuustossa istunut rovasti Sauli Turja takaisin ja mihin asemaan. Perussuomalaisten kuntapolitiikka on ollut kuluvalla kaudellakin näkymätöntä.

Keskustalla on 20 nimeä kasassa. Viime vaalien ääniharava 189 äänellä Mari Peräkivi puuttuu. Kyntömiehistä valtuuston jättää Vesa Peltola, mutta valtuustoon yrittää takaisin vanha sotaratsu Ossi Kuparinen. Shakkimestari Kuparinen taitaa pelin politiikan ja hän hyvä apu kuntapolitiikan raskaaseen sarjaan nousseelle Jouni Vaittiselle. Keskusta on tekijä tulevassakin valtuustossa, onhan ehdokkaana myös itsenäinen ajattelija Markku Anttila.

Ilta-aurinko näyttää Akaassa laskevan kristillisdemokraateille. Viimeksi oli ehdokkaita viisi ja valtuustoonkin nousi kaksi, Mika Setälä ja Eija Taurén. Nyt puolue saa keskityksen tuloksena ainoan ehdokkaansa Setälän sisään, mutta sen pituinen se.

Yhtään sen parempi tilanne ei ole vasemmistoliitossa. Pysyykö puolueella neljä paikkaa? Ay-taistelijat Mikko Virolainen, 177 ääntä, Niina Koivuniemi, 112, ja Antti Maijala, 77, ovat poissa ja puolueen menestys on Jukka Saaren varassa. Oman tiensä kulkija Matti Humaloja keittää useasti soppaa, jota Toijalan taajamassa ei haluta syödä.

Kokoomuksella on tarkan politiikan aika. Valtuuston jättää niin moni pitkäaikainen kokoomusvaikuttaja, joten on suoranainen ihme jos puolue säilyttää asemansa, varsinkin kun ehdokkaiden joukosta puuttuu kiintopiste. Eero Lapinleimu, 160 ääntä, Sirpa Ahlfors, 132, Susanna Saxberg, 116, sekä Tuomo Smått, 109, ovat olleet tähän asti politiikan tekijöitä, vaikka suunta on ollut joskus epäselvä. Nyt ehdokkaita on vain 27. Ryhmä joko uudesti syntyy tai romahtaa.

Sosialidemokraateilla tilanne on entisensä. Ehdokkaita on eniten, 44. Valtuuston jättää istuvista valtuutetuista vain 172 äänen ääniharava Juhani Salin sekä uutterat Arja Raiski ja Henna Rantanen. Sosialidemokraatit on Akaassa rankimmin kyläpuolue, yhtenäistä Akaata ei sille ole olemassa. Salinin lähdettyä yhtenäistä Akaata pyrkivät rakentamaan aviopari Saila Kallioinen ja Harri Rantala. Tällä ehdokasjoukolla ei uudistunutta ryhmää synny. Ja niinkin voi käydä, että kaupunginjohtajaprosessi repii vielä puolueen hajalle.

Mielenkiintoinen yllätys on Vihreiden 16 ehdokkaan lista. Tässä joukossa on monenlaista osaamista, jonka soisi tulevan vaalikentillä esille. Jo se, että ehdokkaita on roimasti enemmän kuin 2012, kertoo siitä, että kiinnostusta liikettä kohtaan on olemassa. Tähän asti puolueen ainoa airut on ollut uutterasti Heli Piirainen. Vihreät voi Akaassa yllättää. Menestys riippuu siitä, saadaanko väki uurnille. Joka tapauksessa Vihreät ei ole Akaassa niin sanottu vanha puolue.

Valitsijayhdistyksellä valtuustoon pyrkii yksin Elina Talonen. Hän laittaisi rajat kiinni.

Vuoden 2012 kuntavaalien äänestysprosentti Akaassa oli 57,5. Ääniä annettiin yhteensä 7 646. Suunta on ollut laskeva. Kunta on kansalaisen lähin palveluyksikkö ja on väärin luulla, että valtuustolla ei olisi vaikutuksia palveluihin. Akaan varhaiskasvatus, koulut ja kaavoitus sekä elinkeinopolitiikka tarvitsevat tuekseen osaavaa ja oivaltavaa politiikkaa.