Saako mummut ja papat lukea?

Olen ollut mukana päättämässä suuresta mokasta. Nimittäin Kylmäkosken liittämisestä Akaaseen. Jos se kerran tarkoittaa sitä, että Kylmäkoskelta lähtee kaikki palvelut. Kouluja ja kirjasto on lopetettu. Kunnantalo huutaa viidettä vuotta ostajaa, posti on lähtenyt ja terkkari lähdössä. Kaupat ja pankit on tietty aikapäiviä hävinneet muualle. Onneksi on sentään Tokmanni, muuten kylä olisi täysin kuollut.

Jos kunta oli niin köyhä, että liitos oli pakko tehdä, niin miksei ymmärretty edes liittyä Lempäälään tai Urjalaan, jonne sentään pääsee paunulaisella asioimaan parin tunnin välein eestaas.

Se kirjasto! Uskon että monet muorit vielä mieluusti lukevat kirjoja, vaikka nuoriso tuntuukin hylänneen lukemisen. Kylmäkosken lähin kirjasto on Viialassa. Niin, olenko jo kertonut, että legendaarinen Ladani, joka työllisti monta korjaamoyrittäjää Kylmäkoskella, tuli elinkaarensa päähän. Liikun nyt siis julkisilla, kuten luonnonystävän kuuluukin. Hermoon se kyllä joskus ottaa, niin että toivoisin keskeisten palvelujen löytyvän omalta kylältä.

Viialan kirjastoon pääsee paunulaisella ysitieltä. Eikös kirjaston kuitenkin kuuluisi olla ilmainen kansalaispalvelu. Bussireissu eestaas Viialaan maksaa noin 15 euroa. Yhdellä reissulla saa kuskattua parin viikon lukemiset (pysäkillekin on matkaa, joten täpötäyttä repullista ei saa kerralla rahdattua.) Laskeskelen haluanko jatkuvasti maksaa 50 euroa kuussa muutaman kirjan lukaisemisesta, minkä siis pitäisi olla ilmainen oikeuteni.

Viime kirjastoreissulla totesin että bussia kotiin päin olisi odotettava pari tuntia. Tuumin että jumankauta tässähän ollaan vielä reipas ja jalkava muori, ja tallasin loassa ja räntäroiskeissa 5 kilon kirjareppu selässäni Viialasta Kylmäkoskelle. Ihmettelin kyllä, miksei Kylmäkoskelle ole edes kirjastoautoa hommattu. Voin tunnustaa, että kun loikkasin tukkirekan tieltä ojan sohjoon ja loskaa satoi päälleni, niin melkein vitutti. Ihmettelin myös, että jos kasikymppisenäkin mielellään vielä lukisi, miten kirjastoreissut silloin onnistuisivat.

Kylmäkoskellekin jotakin

Ollessani Kylmäkosken valtuustossa elättelin kuvitelmaa, että kylä ja kunta on nousussa ja voidaan rakentaa viihtyisäksi ja palvelut säilyttää, Ehdottelin rakennuslautakunnassa, että Tarpiajoen rannalle rakennetaan virkistyspolku, joka sopii niin rollaattorille kuin pyörätuolille ja lastenvaunuille. Polun vieren istutetaan omenapuita ja marjapensaita kaikkien käyttöön , ja ehkäpä siinä kannattaisi pieni kesäkahviokin. Polku olisi parin kevyen sillan yhdistämä muutaman kilometrin ympyrä, ja matonpesupaikka ja uimarantakin sopivasti polun varrella. Siinä olisi liikuntarajoitteisten, vanhojen ja vaivaisten ja muittenkin kuntalaisten mukava tavata ja ulkoilla eikä vaan tallailla eestaas Haavistontietä.

Kylmäkoskelle on viime vuosina tullut paljon uusia asukkaita, taloja on rakennettu ja lapsiperheitä näkyy raitilla. Uusia veronmaksajiakin siis on. Heillekään ei ole tarjolla juuri mitään. Ehkä nuoret eivät palveluja niin kaipaakaan, koska monet käyvät Tampereella töissä ja hoitavat asiansa siellä. Heille kylä on lähinnä nukkumalähiö. Ihmettelen silti, onko pakko kuristaa kylä kokonaan hengettömäksi.

Pirkko Seppi