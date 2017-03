Kaupunginjohtajan irtisanomisprosessista

Kaupunginjohtajan irtisanominen tai siirtäminen muihin tehtäviin perustuu Kuntalain 43 §:n mukaan siihen, että kaupunginjohtaja on menettänyt valtuuston luottamuksen. Yksittäinen valtuutettu voi arvioida asiaa vain itsenäisesti, itseltään kysyen: ”Nauttiiko kaupunginjohtaja Aki Viitasaari minun luottamustani”. Oma vastaukseni tuohon kysymykseen on, että kyllä nauttii.

Asioista olemme olleet kaupunginjohtaja Viitasaaren kanssa kuluneen yhdeksän vuoden aikana useamminkin erimielisiä, mutta se kuuluu kunnalliseen päätöksentekoon asetelmassa virkamies – luottamushenkilö. Se, että kaupunginjohtaja esitti kaupunginhallitukselle, että Toijalan vuodeosasto siirretään Valkeakoskelle tai että hän esitti, että Mäntymäen vanhainkodin palvelut kilpailutetaan, ei voi tarkoittaa sitä, että en luottaisi häneen. Ei siitäkään huolimatta, että olen julkisesti ja vahvasti puolustanut vuodeosaston säilyttämistä Toijalassa sekä sitä, että Mäntymäkeä ei kilpailuteta. Se, että Viitasaari ei ole ollut yltiöpäinen palveluiden ulkoistamisen kannattaja, on toki saattanut joitakin valtuutettuja jäädä kaihertamaan.

Enkä menettänyt luottamustani kaupunginjohtajaan, vaikka hän alkujaan esitti kaupunginhallitukselle, että Hakalehdon vanhainkodista peruskorjattaisiin Akaalle Hyvinvointikeskus. Ja kannattihan hänen esitystään valtuustossa saakka 19 valtuutettua, joista muistini mukaan 10 oli kokoomuslaisia.

Enkä ole menettänyt häneen luottamustani Keskustan koululla vielä peruskorjauksen jälkeen esiintyneiden sisäilmaongelmien vuoksi, koska niitä ei voi lukea kaupunginjohtajan syyksi. Valtuutettuna olin itse päättämässä vanhan koulurakennuksen peruskorjauksesta, mikä tuolloin näytti kokonaisuus huomioiden parhaalta vaihtoehdolta.

Nuo kaikki ovat täysin minun henkilökohtaisia näkemyksiäni, eivätkä ne kyllä ole kaupunginjohtajan irtisanomisperusteita. Mutta tosiasia on se, että kaupunginjohtaja Viitasaari ei ole syyllistynyt velvoitteiden vakavaan rikkomiseen, eikä hän ole vakavasti laiminlyönyt velvollisuuksiaan. Kaupunginhallitus ei ole joutunut antamaan hänelle huomautuksia tai kirjallisesti häntä varoittamaan.

Mielestäni kaupunginjohtajan irtisanomisessa joudutaan huomioimaan myös Laki kunnallisesta viranhaltijasta, niiltä osin, mitä siellä todetaan viranhaltijan irtisanomisesta pykälässä 35. Tai ainakin näin minä asian näen. Irtisanomiseen pitää siis olla myös puolueettomasti (objektiivisesti) kokonaisuus arvioiden tosiasialliset ja aikanaan myös asianmukaisesti dokumentoidut syyt ja perusteet.

Kaupunginjohtaja Viitasaari on jo vuosia tehnyt ansiokkaasti töitä Akaan talouden tervehdyttämiseksi ja tuossa työssä valtuutetut ovat harvinaisen yksimielisesti olleet mukana. Kaupunginjohtaja on luottanut Akaan tulevaisuuteen ja siihen, että Akaa pärjää hyvin myös siirryttäessä sote-aikakauteen, minkä hän on myös puheissaan tuonut esiin. Vuoden 2016 tilinpäätös tullee olemaan ylijäämäinen noin 30 000 euroa, mikä on erittäin hyvä tulos, kun ottaa huomioon aiempien vuosien alijäämäiset tilinpäätökset.

Vuodelta 2008 olevan johtajasopimuksen mukaan kehittämiskeskustelut (kehityskeskustelut) kaupunginjohtajan kanssa käy kaupunginhallitus. Tällä valtuustokaudella kehityskeskustelut on kuitenkin käynyt jokin, ilmeisesti kokoonpanoltaan jopa vaihtunut ryhmä luottamushenkilöitä, jonka jäsenistä kaupunginhallitukselle ei ole edes tiedotettu. Eikä asiasta ole tehty mitään virallista päätöstä, joten kyse lienee jopa kyseisen sopimuksen rikkomisesta.

Koska kehityskeskustelut ovat luottamuksellisia, keskustelujakaan ei ole tuotu kaupunginhallituksen tietoon. Mutta olen ymmärtänyt, että niissä ei ole noussut esiin ainakaan mitään isoja ongelmia ja että Viitasaari on myös saavuttanut vuosittain hänelle asetetut tavoitteet. Mistään ongelmista liittyen kehityskeskustelun tavoitteisiin ei siis ainakaan kaupunginhallitukselle ole kerrottu.

Kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren tekemän häirintäilmoituksen mukaan hänelle on käyty tarjoamassa kahta vaihtoehtoa. Eli joko vapaaehtoinen irtisanoutuminen tai valtuusto tulee irtisanomaan. Tuosta saattaisi saada jopa sellaisen käsityksen, että olisi jo etukäteen varmistettu valtuuston tuleva päätös. Jos kaupunginjohtajalle tarjotaan johtajasopimukseen liittyen vapaaehtoista irtisanomista korvauksineen, tulee asiasta ensin kaupunginhallituksen tehdä päätös, missä esitetään valtuustolle jotakin vapaaehtoista irtisanomiskorvausta. Ja kun valtuusto on asiasta päättänyt, käy kaupunginhallitus tai sen päättämät edustajat kaupunginjohtajan kanssa neuvottelut. Näin ollen 2.2. kaupunginjohtajan luona käynyt delegaatio ei ole ollut asiassa virallinen neuvottelijataho.

Myöskään tilapäisen valiokunnan toimivaltaan eikä tehtäviin ei kuulu käydä asiasta mitään sopimusneuvotteluja kaupunginjohtajan kanssa, koska ne kuuluvat siis kaupunginhallitukselle.

Kun kaupunginhallitus 14.2.2017 päätti äänestyksen jälkeen asettaa tilapäisen valiokunnan, ei tuossa kokouksessa jäsenille edes kerrottu, että jo 2.2. oli jo käyty kaupunginjohtajan kanssa keskustelemassa ja tarjottu hänelle edellä mainitut kaksi vaihtoehtoa.

Harri Rämö

valtuutettu

kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja