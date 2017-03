Fioressa joukkuevoimistellaan tosissaan, mutta hyvällä hengellä

Pramea pinkki tervehti lauantaina Toijalan Monitoimihallille 90-vuotiasta seuraa juhlimaan saapunutta juhlaväkeä. Pinkki koristi niin juhlavieraille tarjottavan kahvipöydän kuppikakkuja kuin vieraita vastaanottaneen johtokunnan jäsenten hiuksiakin.

Pitkien puheiden, muodollisuuksien tai ansiomerkkien jakamisen sijaan vuonna 1924 Toijalan naisvoimistelijoiden nimellä perustettu Toijalan Voimistelu ja Liikunta ry näytti puolitoistatuntisella juhlaohjelmallaan, mistä seura on tehty. Tervetuliaissanat lausunut seuran puheenjohtaja Anu Kallionpää toivoi, että juhlaohjelmasta välittyisi seuralle ominainen yhdessä tekemisen meininki.

– Toivon, että kuuntelette myös esitysten taustalla soivan musiikin sanomaa, Kallionpää esitti.

Naisenergiaa ja telinevoimistelua

Henry Mancinin Baby Elefant Walkin tahtiin saliin marssineet 3–80-vuotiaat tovolilaiset näyttivät kukin vuorollaan, että seuran riveistä löytyy niin notkeutta, sulokkuutta, yhteispeliä, taitoa, tanssin riemua, voimaa, spagaatteja, arabeskeja, kärrynpyöriä, kuperkeikkoja, lihan kuria, liikunnan ja esiintymisen iloa sekä ehdottomasti seuran perustamisvuosista alkaen jatkunutta naisenergiaa.

Johtokunnan jäsenten vetämän tanssityylit lähimuistista -osuuden aikana myös yleisö pääsi muistelemaan muun muassa twistin, tiputanssin, macarenan, ja parin vuoden takaisen korealaisen räppärin Psyn ja You Tuben megahitin Gangnam Stylen liikkeitä. Läpitanssituiksi tulivat myös kaikkien aikojen parhaimmat tanssikappaleet Michael Jacksonin Thrilleristä Kool and the Gangin Celebrationiin.

Kehärummusta katutanssiin

Historiallisen katsauksen juhlaan toivat Irmeli Ahosen ladyt ja seniorit, jotka näyttivät esityksellään viime vuosisadan naisvoimistelun mallia kehärummun tahdissa. Pilke silmäkulmassa tietenkin, sillä vaikka ryhmäläisistä osa on jo ylittänyt 80-vuoden iän, ovat viikoittaiset ladyjen tunnit vankasti nykyaikaa.

Palan Espanjan aurinkoa arjen harmauteen toivat Niina Ovaskaisen Bailamos-ryhmäläiset, joiden lennokas burleskivaikutteinen show toi saliin sopivasti hurvittelua. Sitä rampapampam -astetta hullummaksi veivät Titta Torkelin ohjaamat zumbaajat. Asennetta peliin toi aikuisten lisäksi myös 11–14 -vuotiaiden street dance -ryhmä.

Joukkuevoimistelun 7–8-vuotiaat Prillat palauttivat yleisön rempseästä menosta taidokkaiden pörrötukkaisten luolaihmisten päivään, ja Katri Uolamon bailando I -ryhmäläiset julistivat tanssin riemua tulkitsemalla Pussycat Dollsien versiota intialaisen A.R. Rahmanin Slummien miljonääri -elokuvan tunnuskappaleesta Jai Ho (You are my Destiny). Hindunkielinen Jai Ho kääntyy vapaasti suomennettuna fraasiin tulkoon voitto.

Intohimoisen ja kohtalomaisen kutsun esiintymiseen ovat kuulleet myös ToVoLin lippulaivaksi tituleeratun Luminous-ryhmän joukkuevoimistelijat, joiden ryhmä on koottu akaalaisista 14–16-vuotiaista tytöistä Hirsikankaan molemmin puolin. Jenni Tuomisen ja Hanna Inhan valmentaman ryhmän jäsenistä osa on voimistellut mukana jo 6-vuotiaasta, ja tähtäin on korkealla. Valovoimaiset voimistelijat päättivät lauantaisen juhlan taiten ja tyylillä kuten 90-vuotiaan arvolle sopii.