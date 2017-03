Alex Hukki luisteli Viialan ulkojäiltä Mestikseen vuodessa

Toijalassa syntynyt Sasu Hovi torjui rullakiekon maailmanmestaruuskilpailuissa hopeaa napanneen Suomen joukkueen maalilla. Hovi kehuu vuolaasti Tampereella pelattuja kilpailuja.

– Täällä oli kaikki hoidettu ammattimaisesti. Kisat tuntuivat oikeasti isoilta. Kun yleisö vielä löysi halliin, niin luulen näiden olleen kaikkien aikojen rullakiekkokilpailut, Hovi iloitsee.

Hovi on jo vuosia pelannut kesäisin rullakiekkoa Pahalammen joukkueessa, minkä lisäksi 32-vuotias maalivahti on myös ollut viemässä lajia eteenpäin.

– Olen ollut pitkään mukana kehittämässä lajia. Kun sain kunnolla kipinän rullakiekkoon, lähdin Pahalammessa pyörittämispuolellekin. Totesin, että lajille pitää saada tukea, jotta yleisökin kävisi katsomassa. Ajattelin, että nautin lajista enemmän, kun saan samalla puskea sitä eteenpäin.

Hovi pelasi jääkiekkoa työkseen reilun kymmenen vuoden ajan, mutta nyt tienestit tulevat yritysmaailmasta. Rullakiekon MM-kilpailuissa Hovin yritys Jersey53.fi oli näkyvästi esillä, minkä lisäksi Hovi on mukana muissakin yrityksissä. Nykyisin Tampereella asuva mies oli myös kisojen järjestäjäpuolella.

– Yritykseni kanssa vastasin fanitavaroista, joita kilpailuissa myytiin. Olimme myös yhtenä sponsorina. Lisäksi olin suunnittelemassa ja järjestämässä näitä kisoja. Teen kaikkeni lajin eteen, Hovi toteaa tyytyväisenä.

Rullakiekko oli pitkään jääkiekkomaalivahdille yksi tärkeimmistä kesäharjoittelumuodoista.

– Laji on kuitenkin niin lähellä jääkiekkoa, että koordinaatio, mailankäsittely ja kaikki osa-alueet harjaantuvat. Kun se on vielä fyysisesti jääkiekkoa raskaampi, niin rullakiekko on ihanteellinen kesälaji.

Parhaat kiekkovuodet Tšekissä ja Slovakiassa

Yritysmaailma oli myös suuri syy jääkiekkouran loppumiseen ainakin toistaiseksi.

– Jääkiekkoa en ole nyt vuoteen pelannut ollenkaan. Oma yritys alkoi vuosi sitten työllistää niin paljon, että olisi ollut riskialtista odotella hyviä sopimustarjouksia liian pitkään. Oli tärkeämpää olla yrityksessä mukana täysillä.

Suomessa Hovi pelasi viimeksi kaudella 2004–2005 Tapparan ja Mestis-seura Kajaanin Hokin riveissä. Ensimmäinen ulkomaan kausi sujui Tšekin HC Vsetinissä.

Hyvin sujuneen loppukauden jälkeen Tapparan kasvatti sai kolmen vuoden sopimuksen Slovakian suurseuraan Slovan Bratislavaan. Tuomisina näiltä kausilta oli kaksi Slovakian mestaruutta, kaksi kertaa valinta sarjan tähdistökentälliseen ja Hovin itsensä mielestä kovin saavutus.

– Olimme Slovanin kanssa Super Six -turnauksessa, jossa pelasivat Euroopan sarjojen edelliskauden mestarit. Minut valittiin turnauksen parhaaksi maalivahdiksi. Kun Vladislav Tretjak antoi palkinnon jäällä, niin henkilökohtaisesti se oli iso juttu, Hovi hymyilee.

Slovakian kausien jälkeen Hovi vietti seuraavat kolme vuotta jälleen Tšekissä, Kometa Brnon paidassa. Kauden 2012–2013 Hovi piti taukoa kiekkoilusta, jolloin myös yritystoiminta pyörähti käyntiin. Yhden välikauden jälkeen Hovi oli lähellä paluuta Suomeen, sillä veskari oli kesän ja alkusyksyn aikana Ilveksen harjoitusringissä. Lopulta vuoden sopimus syntyi Itävallan sarjassa pelaavaan tšekkiläisen Orli Znojmoon. Näillä näkymin viimeiset viralliset jääkiekko-ottelunsa Sasu Hovi pelasi keväällä 2014.

Julkkis Keski-Euroopassa

Tšekin ja Slovakian sarjoissa on vähän ulkomaalaisvahvistuksia, mutta Hovi sopeutui alkukangertelun jälkeen opettelemalla kielen hyvin.

– Itsellänikin oli aluksi hankalaa, kun ei ollut yhteistä kieltä, ja seura etsi paikallista maalivahtia koko ajan. Tein sinnikkäästi hommia, ja loppukaudesta pääsin kunnolla näyttämään.

Hovi pystyi kääntämään heikkouden vahvuudeksi.

– Ensimmäisen kauden jälkeen olin jo oikeastaan yksi paikallisista, eikä ongelmaa enää ollut. Se kääntyi oikeastaan edukseni, kun olin ulkomaalainen mutta kuitenkin ikään kuin paikallinen.

Koska harva ulkomaalainen on onnistunut Tšekin ja Slovakian sarjoissa, Hovi on vuosien saatossa noussut näissä maissa tunnetuksi ja on erittäin suosittu etenkin Slovakiassa.

– Olen joo, Hovi naurahtaa.

– Siellä ollaan todella intohimoisia urheilun seuraajia. Asumiseni siellä oli aika näkyvää mediassa, ja media antoi muutenkin erikoishuomiota. Olin hyvin tunnettu.

Yksi Hovin yrityskuvioista on teränhuoltoyritys pelaajille Tšekissä. Maan kielen, kulttuurin ja toimintatapojen tuntemisesta sekä siitä, että nimi on jo valmiiksi tuttu, on hyötyä yritystoiminnassa.

Toijalasta ensieväät uralle

Lapsuutensa ja nuoruutensa Sasu Hovi asui Toijalassa. Hovi uskoo, että Toijalan tarjoamat liikuntamahdollisuudet auttoivat häntä uralla merkittävästi.

– En tiedä, kuinka lahjakas olin oikeasti, mutta tuntui, etten ollut ihan lahjakkaimpia. Koska Toijalassa pääsi joka päivä liikkumaan, se auttoi uralla. Kentillä oli aina pelit menossa, kouluille pääsi sisälle pelaamaan sählyä ja omalla pihalla oli oma kenttä. Minulla oli myös muita enemmän harjoitusintoa, Hovi kertoo.

Nykyisin Hovi asuu Tampereella perheensä kanssa, johon kuuluvat 7-vuotias tyttö ja 4-vuotias poika.

– Omien kokemusten vuoksi toivon, että Tampereella järjestyisi heille jotain vastaavaa kuin minulle Toijalassa, mutta aika haastavalta näyttää, Hovi harmittelee.

Hovin vanhemmat asuvat edelleen Toijalassa.

– Kyllä me aina käymme mummulassa, kun vain ehdimme. Vanhemmilla on kiva koti siellä, ja lapset viihtyvät.

Kulkuyhteydet Toijalaan ovat parantuneet Hovin omista nuoruusvuosista.

– Kun itse asui siellä, Toijala oli eristyksissä Tampereesta. Vanhemmille oli iso urakka käyttää minua Tampereella pelaamassa ilman moottoritietä. Nyt kun katsoo, niin moottoritie ja yhteydet ovat tuoneet uutta porukkaa asumaan, ja sijainti on tavallaan muuttunut paljon paremmaksi. Omiin silmiin näyttää, että Toijalalla ja Akaalla menee ihan mukavasti, Hovi hymyilee.