Asianajaja Timo Jarmas neuvoo kaupunginjohtajan irtisanomisasiassa

Akaan vs. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori esittää kaupunginhallitukselle, että se palkkaa asianajaja Timo Jarmaksen tilapäisen valiokunnan neuvonantajaksi ja että Akaan kaupunki maksaa Jarmaksen antaman oikeudellisen neuvonnan takautuvasti alkaen 15.2.2017.

Akaan valtuusto päätti 22. helmikuuta asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä, ja asianajaja, varatuomari Jarmas on antanut Akaan kaupungin luottamushenkilöorganisaatiolle neuvoja asiassa.

Timo Jarmas on Eversheds asianajotoimisto Oy:n asianajaja ja osakas. Heidän tuntiveloituksensa asian hoitamisessa on 280 euroa. Esityksen mukaan valtuuston tilapäinen valiokunta/asian- ajajan toimeksianto on luonteeltaan sellainen hankinta, josta on tarkoituksenmukaista tehdä päätös kaupunginhallituksessa.