Akaan sisäisen bussiliikenteen aikataulu jaetaan jokaiseen kotiin

Akaan kaupungin järjestämä markkinavuoropuhelu uudesta hyvinvointikeskuksesta herätti kiinnostusta ja keskustelua. Arviolta 11,5 miljoonan euron hanketta esiteltiin valtuustosalissa kaikille halukkaille elinkeinoelämän edustajille, jotka saivat sen jälkeen kysellä lisää Akaan suunnitelmista.

Tilaisuuden vetänyt hyvinvointikeskuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Jaakko Leinonen (kok) lietsoi paikalla olleita kiinteistösijoittamisen, rakentamisen ja terveyspalvelubisneksen asiantuntijoita ottamaan kantaa siihen, miten ja millaisena hyvinvointikeskus kannattaisi toteuttaa. Myös Akaan apteekkareita ja muita yrittäjiä oli saapunut paikalle.

Sijainti houkuttelee myös valkeakoskelaisia

Koskiklinikan johtavalla lääkärillä ja Dextran muitakin lääkäriasemia vetävällä Teija Kulmalalla oli akaalaisille kaksi ydinviestiä. Toinen oli se, että Pihlajalinna-konsernilla on monia yhteistoimintamalleja, joista se mielellään keskustelee kaupungin kanssa. Toinen oli Akaan hyvinvointikeskuksen paikka, jonka Kulmala uskoo houkuttelevan asiakkaita koko Etelä-Pirkanmaalta, jos sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapaus toteutuu.

– Tämä on tulevaisuuden hanke, jossa on kolme tärkeää asiaa. Sijainti, sijainti ja sijainti. Komppaan tätä radanvarsisijaintia vahvasti. Teidän on katsottava pitkälle tulevaisuuteen.

Teija Kulmala vastasi myös Jaakko Leinosen kysymykseen siitä, onko Pihlajalinnalla haluja esimerkiksi vuokrata Akaan hyvinvointikeskuksen tiloja iltaisin. Vastaus oli, että ilman muuta ja ehdottomasti.

– Meillähän on ollut Akaassa reilut kymmenen vuotta erittäin vilkas Dextra-lääkäriasema. Asiakaslähtöistä on, että tarjotaan palvelua silloin, kun kysyntäkin on kova. Palvelujen pitäisi olla auki kello 20–21:een, jotta vältetään turhia päivystyskäyntejä Acutaan tai Valkeakoskelle.

Kulmala kertoi myös aiempaan työuraansa viitaten, että kuntapuolen terveyspalvelujohtajana hän lähinnä torjui asiakkuuksia.

– Terveydenhuollossahan on ollut sellainen traditio, että se ei ole ollut asiakaslähtöistä vaan se on ollut työntekijälähtöistä, että palvelut olisivat vain kahdeksasta kuuteentoista.

Northern Horizon on kiinnostunut

Kiinteistösijoittajan näkökulmaa markkinavuoropuheluun toi rakennusneuvos Jukka Terhonen joka toimii yksityisenä konsulttina mutta edusti Akaassa myös Northern Horizon -sijoitusyhtiötä. Northern Horizon on tehnyt sopimuksia hyvinvointikohteiden rakennuttamisesta ja ostosta muun muassa Rakennusliike Lehdon kanssa. Lehto rakentaa Akaaseen tällä hetkellä päiväkotia ja näillä näkymin jatkossa myös Attendon hoivakoteja.

– Tämä on erinomainen ajatus, että lähdetään ensin kartoittamaan kumppanit ja tilatarpeet. Olen melko varma, että aika pitkälle päästään jo siinä keskustelussa. On myös hyvä, että ei lähdetä tekemään vain terveyskeskusta vaan muutakin toimintaa. Mitä enemmän on asiakasvirtaa, sitä enemmän tulee kaupallisia toimintoja, ja ihmiset viihtyvät niissä tiloissa muutenkin, Terhonen sanoo.

Asemakaavamuutoksen suhteen kannattaa Terhosen mielestä miettiä, mitä kaikkea muuta alueelle voidaan sijoittaa.

– Ensin prosessi, sitten kaava ja sitten rakentaminen. Tällaisilla ajatuksilla mekin kyllä olemme mielellään mukana jatkossa.

Vain 15 prosenttia on kiinteistökustannuksia

Rakennuttaja- ja rakentajapuolen edustajista sekä Swecon projektipäällikkö Juha Lehtonen että hankesuunnitteluarkkitehti Juri Pelkonen Arttuasunnot Oy:stä esittivät kysymyksiä ja kommentteja hankkeen vetämisestä. Juha Lehtosen mielestä jarruja pitäisi aluksi olla mahdollisimman vähän.

– Jos on projektipäällikkö ja rakennuttajakonsultti ja alikonsultti ja konsultti, niin se menee vaikeaksi. Rakennuttaminen ei ole ongelma, mutta kuka tekee kilpailuttamisen parhaiten? on kysymys, jota Lehtosen mielestä tulee miettiä.

Juri Pelkonen piti hyvinvointikeskuksen prosessien mallintamista ja uusien toimintatapojen miettimistä ehdottoman tärkeänä ja lausui hänkin kokemuksiinsa perustuen pari varoituksen sanaa.

– Arttu asunnoilla on noin 40 hoivakiinteistöä ympäri Suomea, enkä paljasta mitään valtavaa liikesalaisuutta, jos kerron, että hoivayksikön vuotuisista kustannuksista noin 15 prosenttia on kiinteistökustannuksia. Kaikki muu tulee toiminnasta. Jos tällainen hanke poljetaan käyntiin hirveällä höökillä ja sitten todetaan, että tiloissa ei kaikki palikat ole ihan kohdillaan, niin kannattavuus murenee hyvin nopeasti.

Yksityishenkilönä Pelkonen antoi Akaalle myös hyvinvointikeskus-hankkeeseen liittyvän neuvon.

– Toivottavasti kukaan kuntapuolen toimija ei pahoita mieltänsä, mutta kun olen saanut seurata näitä hoivakotihankkeita, niin ne lähtevät hyvin helposti laukalle, kun ruvetaan keräämään sitä toiveiden tynnyriä, mitkä olisivat kaikkien mahdollisten osapuolten kaikki unelmat. Toivottavasti saatte raudanlujan projektipäällikön tähän. Se henkilö on avainasemassa, Juri Pelkonen vakuutti.

– Yhdyn näihin sanoihin, ja on meillä myös lakiasiantoimisto mukana, vastasi ohjausryhmän puheenjohtaja Jaakko Leinonen.