Eero Lehtonen jatkaa Akaan Seudun Suomi-Viro Seuran johdossa

Kirja Tehtävä Tallinnassa, neuvostopropagandaa ja itsenäisyysinnostusta on kertomus siitä, miten Tallinnan radiossa ja ennen muuta Kansan Uutisten kirjeenvaihtajana vuosia työskennellyt konkaritoimittaja Pekka Lehtonen on kokenut Tallinnan ja miksi se on hänelle maailman kaupungeista läheisin.

Neuvostoliitto aloitti Tallinnan radiossa Suomeen suunnatut lähetykset syksyllä 1940, pian sen jälkeen kun Virosta oli tullut neuvostotasavalta. Lähetykset kestivät yli 50 vuoden ajan ja viimeinen jo itsenäisen Viron soome keelne saade lähetettiin kesäkuussa 1998.

Lehtosen työjakso ajoittui vuosiin 1966–1969. Mikä tehtävä oli? Hänen kuului korjata suomenkieliset ohjelmat korrektille kielelle ja useimmiten lukea ne. Myöhemmin, viroa opittuaan, hän saattoi ryhtyä tekemään omia ohjelmia. Lähetyksiä oli varsin runsaasti ja niiden tarkoituksena oli Neuvosto-Virosta uutisia ja tietoja antamalla luoda Suomessa suopeaa mielialaa Neuvostoliittoa ja kommunistista järjestelmää kohtaan.

Suurimmaksi eroksi aiempaan toimittajanatyöhönsä Lehtonen kuvaa sen, ettei yhdelläkään toimittajalla ollut omaa kirjoituskonetta. Sihteerit kirjoittivat jutut puhtaiksi.

Lehtosen kirja on ammattitoimittajan vauhdikas muistelus työskentelyvuosista Tallinnassa, radio- ja televisiotoiminnasta mieleen painuneine kollegoineen, mieleen syöpyneistä tapahtumista ja niiden uutisoinneista, uusista ohjelma-avauksista, Viron hitaan avautumisen historiasta, dramaattisista tapahtumista jotka johtivat Viron itsenäistymiseen sekä itsenäisyytensä palauttaneen Viron ensi vuosista talous- ja eläkeongelmineen sekä eturivin poliitikoista. Viron lähihistorian tärkeitä vaiheita Lehtonen kuvaa päivätarkkuudella ja journalistin värikkäällä otteella.