Akaan seurakunnan ensi vuotta värittävät monet juhlat. Uskonpuhdistus eli reformaatio täyttää 500 vuotta, uusi Akaan seurakunta 10 vuotta, Akaan kirkko 200 vuotta ja Suomi 100 vuotta.

Akaassa reformaation juhlavuoden päätapahtuma järjestetään Seitsemän kirkon pyörälenkin yhteydessä helatorstaina. Kirkoilla on silloin ohjelmaa muillekin kuin pyöräilijöille.

– Yritämme saada perheet tulemaan sinä päivänä kirkonmäelle. Myös rippikoululaiset tullaan kutsumaan mukaan sankoin joukoin, kirkkoherra Ali Kulhia kertoo.

200-vuotiasta Akaan kirkkoa juhlistetaan sekä loppukesän ulkoilmatapahtumalla että ensimmäisen adventin juhlajumalanpalveluksella. Akaan kirkko on vihitty käyttöön ensimmäisenä adventtina 1817. Juhlajumalanpalvelukseen on jo kutsuttu Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo, joka on jo vahvistanut tulonsa. Kirkkoherra Ali Kulhia suunnittelee vieraiden kutsumista myös Virosta, Kontupohjan ja Tapan Jaakobin seurakunnista, jotka ovat Akaan ystävyysseurakuntia. Akaan seurakunta avustaa kumpaakin ystävyysseurakuntaa pappien palkkauskuluissa 2000 eurolla vuodessa.

Pakottaminen ei sovi seurakunnalle

Kirkkoherra Ali Kulhian mukaan 10-vuotiaassa Akaan seurakunnassa kehitetään työyhteisöä ja etsitään yhteisiä nimittäjiä.

– Yhdistyminen oli pakkoliitos Kirkkohallituksen päätöksellä. Se oli vanhan Akaan toive, mutta ei Viialan eikä Kylmäkosken seurakuntien toive. Haavoja ei hoidettu aluksi kovin hyvin, vaan kaikki yritettiin pakottaa samaan muottiin. Nyt uusi Akaan seurakunta suo jokaiselle luvan olla omanlaisensa.

Kulhian mukaan pakottaminen ei kuulu seurakunnan luonteeseen.

– Esimerkiksi kun meillä oli piispantarkastus, juhlat olivat Akaan kirkossa ja muut kirkot olivat kiinni. Järjestimme Viialasta ja Kylmäkoskelta linja-autokuljetuksen Toijalaan, mutta Viialan kirkolta bussiin nousi seitsemän ihmistä ja Kylmäkoskelta ei yhtään. Ihmiset äänestävät jaloillaan – jos heitä ei miellytä, eivät he tule, Kulhia toteaa.