Tajusinko vai näenkö peilistä jonkun toisen?

Teatteritoimittaja Kirsikka Moring on teatterin keskeisiä vaikuttajia Suomessa. Hän on se pelätty, kunnioitettu ja odotettu suuri yksinäinen, jonka läsnäolon kaikki salissa havaitsevat, mutta joka saa silti olla rauhassa. Moringin kirjoitukset vaikuttavat, ovat vaikuttaneet jo vuosikymmeniä. Hän on teatteritaiteessa sisällä. Ja kun ytimestä puhuu, saattaa joskus sattua.

Teatterin nenä on vino, mutta siitä on turha syyttää peliä. Se kuultiin Kylmäkosken kirkossa viime viikolla. Läpileikkaus nähtyyn oli mielenkiintoista ja kannustavaa. Utopia vai dystopia – kas siinä pulma.

Eipä ollut akaalaisia teatterintekijöitä Kylmäkosken kulttuurikirkossa. Matka on niin pitkä ja muutakin hauskaa tekemistä. Toisaalta sitähän voisi jopa oppia jotakin, jos vaikka kerrankin kuuntelisi. Vähemmällä pääsee jos tietää valmiiksi nauravansa.

Vanhus katsoo meitä

Vanhuksemme ovat heitteillä. Tämän hetken teatteri kertoo Kirsikka Moringin mielestä totuuden liiankin realistisesti.

– Näytelmissä pohditaan omaisten – lasten tai lastenlasten asemaa kun vanhukset dementoituvat ja tiedä missä kulkevat ja keitä ovat. Tukijärjestelmät pettävät, ei ole hoitopaikkoja. Vanhukset sinnittelevät kotioloissa, joissa ei enää pitäisi missään nimessä olla. Dystopia – aika ikävä kuva Suomesta.

Helsingin kaupunginteatterissa menee tällä hetkellä Florian Zellerin näytelmä Isä, jota Moring suosittelee.

– Varmaan tämä tulee muuallekin, hieno näytelmä. Isää näyttelee Jari Pehkonen, joka on Jouko Turkan kouluttama näyttelijä – joskus punatukkainen ja leiskuva nuori mies, joka Turkalla näytteli kaikki herrasmiehen roolit. Yleensähän näissä kerrotaan se vanhuksen tarina ja kaikkiahan sen tietää, että siinä käy lopulta huonosti. Isä on tehtykin niin, että vanhus katsoo meiltä. Koko tarina kerrotaan sairastuneen vanhuksen silmin.

Miltähän se tuntuisi, jos omat vanhempamme ehtoonsa viimeisinä hetkinä kyselisivät koko ajan meiltä: hei kuka sinä olet.

– Koko sairauden tragedia tulee aivan toisella tavalla esiin kun pääsemmekin vanhuksen pään sisälle. Mikä tuska ihmisellä onkaan, kun hän ei tiedä missä on tai keitä ihmisiä on ympärillä. Entäpä se tuska kun viedään puoliväkisin hoitolaitokseen. He luulevat menevänsä suoraan hautaan. Älkää ihmetelkö kun apatiaa on, miettii Moring.

Turku tekee veljekset jälleen

Kesällä 2015 ohjasi akaalainen Minna Kangas Toijalan Näyttämön kesäteatteriin Seitsemän veljestä. Tätä ennen veljessarjaa ei nähty näyttämöllä sitten 1970-luvun, jolloin Turun Kaupunginteatterissa pyöri täysille katsomoille Kalle Holmbergien ohjaus, johon musiikin oli säveltänyt Kaj Chydenius.

– Suomi 100-juhlavuosi näkyy kaikissa teattereissa. Tulee enimmäkseen suurmiehiä, mutta on siellä Minna Ganth Kansallisteatterissa. Ensi syksynä on Turkuun tulossa kansallinen klassikko, uusi tulkinta Seitsemästä veljeksestä. Esityksen ohjaa Lauri Maijala, joka on KOM-teatterin uusi nuori johtaja – rämäpää.

Kirsikka Moring sanoo Lauri Maijalaa tämän ajalle Kalle Holmbergiksi.

– Kalle Holmbergin ohjaus räjäytti Aleksis Kiven näytelmien tulkinnan Suomessa. Takkutukat karkasivat vallesmannia metsiin. Entä uusi sukupolvi. Tapasin Lauri Maijalan muutama päivä sitten. Kysyin, mitä Turkuun tulee? Aikoo sotkea kuviot täydellisesti. Ei seitsemän veljestä metsäläisiä olleet, jotka riehuivat omissa oloissaan. He olivat hyvin älykkäitä, hyvin toimeen tulevia ja heillä oli tulevaisuus edessään. He eivät vain halunneet aikuistua. Pojista oli mukava riehua metsissä kuin istua lukkarin penkissä elämää opiskelemassa.

Totta. Kirsikka Moring huomauttaa, että Aleksis Kiven veljeksillä on hallussaan koko kansallinen tarusto. Seitsemän miehen yksikön yhteen hiottua toimintaa on huikeaa lukea.

Entä muuta 100-vuotiaan Suomen kunniaksi?

– Helsingin kaupunginteatteriin tulee Myrskyluodon Maija, klassikko. Mutta koskaan aikaisemmin sitä ei ole teatterissa esitetty Lasse Mårtensonin musiikilla. Hän on tähän asti sen kieltänyt, koska sävelsi sen elokuvaan. Nyt tulee.

Asko Sarkola, Mårtensonin ystävä, joka vielä viime vuonna oli teatterin johtaja, tapasi Mårtensonin vähän ennen tämän kuolemaa. Myrskyluodon Maija on kolme vuotta remontissa olleen teatterin avajaismusikaali suurella näyttämöllä.

– Voin kuvitella, että siitä tulee aivan huikea. Anni Blomqvistin tarina on niin totta, järkyttävä, niin hieno. Ja vielä Mårtensonin musiikki.

Ja vielä. Kokkolan työväennäyttämö esittää näytelmää Hiljaista tietoa. Sen on ohjannut Jarkko Lahti (Nyrkkeilijä-elokuvan tähti).

– Siihen on koottu kokkolalaisten omia tarinoita. Sellaisia tarinoita sodasta, joita nämä eivät ole halunneet aikaisemmin kertoa. Niitä ei ole julkaistu missään. Näitä tarinoita ei ole ennen pystytty kertomaan. Hieno ja järkyttäväkin esitys, hehkuttaa Moring.

Paperiton ei ole olemassa

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet eivät välttämättä poistu Suomesta. Kirsikka Moring pohtii maailman tilaa, ihmisiä katoaa. Suomesta halutaan palauttaa ihmisiä Afganistaniin, joka Moringin mielestä on häpeällistä. Helsingin rautatientorin mielenosoitus on vain jäävuoren huippu

– Eivät he voi palata sinne. Kaikki tiedämme, että siviilejä kuolee ihan missä sattuu. Jos Afganistan on vielä vuosi sitten ollut rauhallinen maa, niin ei ole tällä hetkellä. Säädökset tulevat viiveellä. Tällaisia asioita meidän pitää ottaa kansalaisina haltuumme ja ryhtyä toimimaan. Tämä jos mikä on dystopian ja utopian välinen dialogi. Kun toisaalla tapahtuu pahaa, toisaalla voi tapahtua hyvää. Ja meillä kaikilla on mahdollisuus mennä hyvän puolelle, sanoo Moring.

Teatterin tehtävä on nostaa asioita keskusteluun. Jos se ei sitä tee, kysymyksessä on vain pelkkä hauskan pito, jota Kirsikka Moring ei halua edistää. Hän ei halua olla myyntimies. Teatterikritiikki sattuu pahimmin silloin, kun esityksessä on falskiutta.

Mansikki toimisi edelleen

Jouko Turkka ohjasi 1979 Joensuun kaupunginteatteriin aikalaiskuvauksen Hyvästi mansikki. Pohjois-Karjala autioitui, väki pakeni Ruotsiin töihin.

– Näytelmä kertoi pientilallisesta, joka sinnitteli. Hän haluaa epätoivosta huolimatta jatkaa. Mutta ei vain ole toimeentuloa enää. Kaikki yksiköt kasvavat isoiksi ja Valio ei enää hae yhtä tonkkaa maitoa. Näytelmä huipentuu viimeisen lehmän Mansikin hyvästelyyn. Viimeinen repliikki: hyvästi Mansikki.

Ja mitä tapahtui?

– Koko katsomo purskahtaa itkuun. Ymmärsin, että tässä on jotakin niiden ihmisten elämästä. Näytelmä avasi ihmistä luukun, joka oli suljettu. Se oli terapeuttista teatteria. Sen jälkeen ihmiset saattoivat katsoa toisiaan silmiin ja kysyä: kävikö sinullekin näin.

Kirsikka Moring kaipaa terapeuttista teatteria edelleen. Hän odottaa, koska tästä ajasta syntyy uutta vahvaa teatteria. Osaksi niitä ovat jo vanhusaiheet.

Suomi ei ymmärrä Aki Kaurismäkeä

Aki Kaurimäen Toivon tulla puolen –elokuva on Moringin mielestä pitkästä aikaa näyte tarttumisesta hetkeen, tähän armottomaan aikaan.

– Se on niin Aki Kaurismäen elokuva kuin vain voi olla, hyvin samankaltainen kuin hänen aikaisemmat. Tarkkaan suunniteltuja kuvakulmia ja kamera-ajoja. Vanha aika ja uusia aika risteävät historiallisissa valoissa. Tähän kuvastoon hän sijoittaa akuutit tämän päivän tapahtumat.

Toivon tulla puolen ei ole saanut kriitikoilta kehuja. Suomen Kuvalehti ja Aamulehti antoivat elokuvalle kaksi tähteä, Helsingin Sanomat kolme. Kirsikka Moringin mielestä tähdillä ei voi perustella yhtään mitään.

– Hienoin elokuva jonka ole aikoihin nähnyt. Suomessa Kaurismäen elokuvat on nitistetty. Berlinin elokuvajuhlilla äsken Aki Kaurismäki sai tästä elokuvasta Euroopan parhaimman ohjaajan palkinnon. Miksi suomalaiset vihaavat omia taiteilijoitaan, kysyy Moring.

– Jos Suomessa yksi on päätään pitempi muita, miksi näin ei saisi olla.

Kaurismäen viimeisintä elokuvaa syytettiin siitäkin, että siinä on kaksi juonta. Kirsikka Moringin kyseenalaistaa kritiikin sanomalla, että William Shakespearen näytelmissä oli 15 juonta päällekkäin.

– Elokuva kertoo sydämeen käyvän tarinan turvapaikanhakijasta, joka on Syyriasta. Siitähän meteli syntyi, ei ketään Suomesta Syyriaan palauteta. Menin maahanmuuttoviraston sivulle heidän avoimia tilastoja tutkimaan. Sieltä näkyi, että 47 syyrialaista on saanut kielteisen päätöksen, 81 ei ole vielä tutkittu ja 22 on jo palautettu. Kaurismäelle tämä oli yksi esimerkki, yhtä hyvin täältä olisi voitu palauttaa palavaan Jupiteriin. Ongelma on siinä, että ihminen palautetaan paikkaan, jossa hänellä ei ole mahdollisuutta selviytyä, miettii Moring.

Tulinen järvi vai kultainen kaupunki?

