Siunaa ja varjele meitä – Isänmaallinen konsertti Akaan kirkossa

Akaan kirkossa kajahtaa basso ja soi piano, kun Heikki Sassi ja Jouni Somero pitävät isänmaallisen konsertin 15. maaliskuuta kello 19. Hengellisten laulujen lisänä konsertissa kuullaan Sibeliuksen Ristilukki, sekä muun muassa Oskar Merikannon kauniita lauluja ja pianosooloja.

Heikki Sassi on Iistä kotoisin oleva bassolaulaja. Hän on laulanut muun muassa oopperassa ja konsertoinut kotimaassa esimerkiksi Leif Segerstamin, Folke Gräsbeckin ja Seeli Toivion kanssa, sekä ulkomailla muun muassa Belgiassa, Kongossa ja Espanjassa.

Pianisti Jouni Somero on ahkera esiintyjä koti- ja ulkomailla. Hän on esiintynyt muun muassa Juha Kotilaisen ja Tomi Metsäkedon kanssa ja hän levyttää säännöllisesti myös harvinaisempaakin pianomusiikkia. Konserttiin on vapaa pääsy.