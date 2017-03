Joskus nukahtaa Homeroskin

Työttömyys on noin tuhannen akaalaisen arkea. Yksi heistä on ohjelmointitehtävissä työskennellyt Tomi Koistinen, 44, joka irtisanottiin joulukuussa 2014.

Turun yliopistossa fysiikkaa, elektroniikkaa ja tietotekniikka opiskellut filosofian maisteri aloitti 1998 Turussa Ericssonin verkkopuolen yksikössä, joka myytiin Elektrobitille, nykyiselle Bittiumille, vuonna 2006. Kun Elektrobit lopetti 2009 Turussa, Koistinen sai siirron yrityksen Tampereen-yksikköön.

– Tampereella meni viisi vuotta. Sitten tuli perus-yt:t, joissa irtisanominen osui omalle kohdalle. Lähtö ei ollut siinä mielessä yllätys, että olin viiden vuoden aikana ollut pari kertaa lomautettuna. Paljon on kiinni siitä, minkälaisiin projekteihin sattuu pääsemään. Silloin en ollut mukana asiakasprojektissa, joten irtisanomista osasi vähän odottaa, Koistinen kertoo.

Yritys maksoi lähtijälle taloudellista tukea paketin muodossa. Koistinen arvelee, että aavistus töiden loppumisesta helpotti sopeutumista muutokseen. Myös yleinen suhtautuminen työttömyyteen on hänen mukaansa muuttunut.

– Työttömyyttä ei pidetä niin kielteisenä asiana kuin ehkä joskus on pidetty. ihmiset ymmärtävät, että taloudellinen tilanne globaalisti ja Suomessa on haastava eikä kaikille riitä koko ajan juuri omaa osaamista vastaavaa työtä.

Luottamustoimet ja perhe pitävät Akaassa

Toijalassa asuva Tomi Koistinen hakee ohjelmointiin ja ohjelmointitestaukseen liittyviä töitä ensisijaisesti Tampereen seudulta. Myös Hämeenlinnan suunta on mahdollinen, mutta päivittäistä reissaamista Helsinkiin asti hän puntaroisi tarkasti.

Yhdistystoiminnan, kunnallisten luottamustehtävien ja lähestyvien kuntavaalien vuoksi Koistinen ei ole halukas muuttamaan töiden perässä pois Akaasta. Hän johtaa Akaan Kokoomusta, istuu koulutuslautakunnassa sekä kuuluu Nahkialanvuoren liikuntayhdistykseen. Sinkkumiehelle tärkeitä ovat myös Toijalassa asuvat vanhemmat ja siskonperhe.

Forssassa syntynyt Tomi Koistinen on Akaassa kaksinkertainen junan tuoma. Hän muutti ensimmäisen kerran Toijalaan vanhempiensa mukana 1970-luvulla Nurmijärveltä. Toijalaan hän palasi Turun-vuosien jälkeen 2009, kun työpaikka siirtyi Tampereelle.

Verkostot ovat avuksi työnhaussa

Tomi Koistinen ei ole laskenut lähettämiään työhakemuksia, mutta työhaastatteluja on takana muutamia. Erottuminen joukosta on haastavaa, kun Nokian ja Microsoftin irtisanomisten myötä saman alan työnhakijoita on paljon.

– Kun Hämeenlinnassa toimivassa yrityksessä oli haussa kaksi paikkaa, tuli niihin yli 70 hakemusta. Se on vielä kohtuullinen määrä, Koistinen arvioi.

Hän muistuttaa, etteivät yritykset välttämättä edes julkaise kaikkia avoimia työpaikkojaan eivätkä piilotyöpaikat löydy TE-palvelujen sivuilta.

– Se ei riitä, että käy MOLin sivuilla katsomassa, mitä on auki. Tietoa avoimista työpaikoista kulkee myös LinkedInissä ja sosiaalisessa mediassa, ja yritykset palkkaavat osaajia suoraan toisista yrityksistä. Verkostot muodostuvat esimerkiksi opiskelukavereista ja eri yrityksissä työskentelevistä tutuista.

Ohjelmointiharrastus on eduksi

Tänä vuonna Koistinen on osallistunut TE-toimiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun järjestämään puolen vuoden täydennyskoulutukseen, jonka aiheena oli Internet of Things, esineiden internet. Koulutukseen liittyneen kolmen kuukauden työharjoittelun hän teki ohjelmistotalo Ixonoksessa Tampereella. Koistisen mukaan koulutus päivitti osaamista ja tarjosi tilaisuuden tehdä itseään tunnetuksi työharjoitteluyritykselle.

– Nyt siellä ainakin tiedetään, minkälainen kaveri olen. Todennäköisesti voisin hakeakin sinne jossain vaiheessa.

Koistisen mukaan työkokemuksen ja koulutuksen lisäksi yritykset arvostavat myös ohjelmointiharrastusta. Osaamista ylläpitääkseen hän on hankkinut pankkikortin kokoisen korttitietokoneen, johon voi liittää erilaisia laitteita.

– Tarkoituksenani on koodata tietokoneohjelmia, jotka pyörivät korttitietokoneella. Esimerkiksi kun siihen kytkee lämpötila-anturin ja kosteusanturin, voi tehdä oman sääaseman ja sitä pyörittävän ohjelmiston.

Tomi Koistinen aikoo jatkaa työnhakua ohjelmointialalla. Ammatinvaihtoa tai yrittäjäksi ryhtymistä hän ei pidä omalla kohdallaan todennäköisenä.

– Yrittäjyydessä tuoteidean tai palvelukonseptin pitäisi olla sellainen, että sillä myös saisi asiakkaita, hän miettii.