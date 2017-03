Ensivaikutelma auttaa mukavan tunnelman luomisessa

Akaan Konditoria Oy on hakeutunut konkurssiin 17. helmikuuta, jolloin Akaan Konditorian hallitus ilmoitti yrityksen olevan maksukyvytön. Pirkanmaan käräjäoikeus asetti yrityksen konkurssiin maanantaina 23. helmikuuta ja määräsi pesänhoitajaksi asianajaja Heikki Penttilän. Yrityksen ylivoimaisesti suurin velkoja on Oma Säästöpankki Oy, jolla on asianajaja Heikki Penttilän mukaan saatavia noin 200 000 euroa. Velan takuuna on yrityksen omaisuutta, jota ryhdytään nyt Penttilän mukaan realisoimaan, ellei yritykselle löydy jatkajaa.

– Sellaista nyt selvitellään, mutta nykyisellään konditoria- ja leipomoala on hyvin kilpailtu ala, ja yritysten liikevaihdot ovat huomattavasti laskeneet. Oman haasteensa tuo tämä huono aika, Heikki Penttilä arvioi.

Varmiolan kahvilat konkurssin ulkopuolella

Akaan Konditoria Oy:n toimitusjohtaja Leo Virtasen mukaan konkurssi koskee yhtiön leipomoa, joka on tunnettu Varmiolan Leipomon nimellä. Leipomo on perustettu vuonna 1963, ja se toimi Toijalassa vuoteen 1998 asti, jolloin se siirtyi nykyiselle paikalleen Kylmäkosken Yrittäjäntielle nykyisen Tokmannin naapuriin. Leipomo on työllistänyt Mirva Varmiolan ja Leo Virtasen lisäksi yhteensä alle kymmenen työntekijää.

Varmiolan kahvilat toimivat omina yrityksinään, joten ne ovat kokonaan konkurssin ulkopuolella.

– Tietenkin kahviloiden pitää nyt hankkia leipomotuotteet muilta toimittajilta, sillä konkurssipesä ei pysty jatkamaan leipomotoimintaa, pesänhoitaja Heikki Penttilä selvittää.

Toijalan Valtatien varrella sijaitsevaa Varmiolan kahvilaa, Nina’s Cafe Placea pyörittää Mirva Varmiolan ja Leo Virtasen tytär, Nina Weltzien. Kylmäkosken kaksi kahvilaa ovat puolestaan Mirva Varmiolan Varvi Cafen nimissä. Mirva Varmiola laajensi syksyllä kahvilatoimintansa myös Kylmäkosken kauppakeskuksessa toimivaan lounaskahvilaan, jonka yhteydessä toimii myös Akaan kaupunginkirjaston lehtienlukupiste.