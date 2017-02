Toijalassa 103 verenluovuttajaa

Toijalan SPR etsii kovalla kiireellä uutta paikkaa Toijalassa järjestettäville verenluovutustilaisuuksille, koska Akaan vapaa-aikalautakunta päätti toukokuun lopulla, että tilaisuuksia ei voi enää järjestää Monitoimihallilla. Päätöksen taustalla on pula sisäliikuntapaikoista.

SPR:n Toijalan osaston puheenjohtaja Sirpa Koivisto myöntää osaston olevan pettynyt vapaa-aikalautakunnan 30. toukokuuta tekemään päätökseen. Puheenjohtaja on harmissaan myös kaupungin ontuvasta tiedotuksesta asianosaisille. Tiedon päätöksestä Koivisto sai Akaan Seudun toimittajalta kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Viime tiistaina 25.6. osasto ei edelleenkään ollut saanut kirjallista tietoa lautakunnan päätöksestä pyynnöistä huolimatta.

– Emme edelleenkään ole saaneet virallista kirjallista tietoa asiasta. Olemme saaneet suusanallisen tiedon sivistysjohtaja Heikki Tuokolta, että Punaisen Ristin verenluovutustilaisuudet on siirrettävä pois Monitoimihallilta ja suullisesti on myös kerrottu, että päätös on voimassa elokuun puolivälistä alkaen. Lautakunnassa keskustelua oli käyty siitä, että koska Akaan kouluja on käyttökiellossa sisäilmaongelmien vuoksi, seurojen ja yhdistysten käyttövuoroja harkitaan uudelleen ja muita toimintoja näissä tiloissa karsitaan, Sirpa Koivisto kertoo.

Veripalvelu järjestäjänä

Verenluovutustilaisuuksia ei järjestä SPR:n Toijalan osasto, vaan valtakunnallinen Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu, joka tekee yhteistyötä SPR:n paikallisosastojen kanssa. Osastot avustavat Veripalvelua luovutustilan löytämisessä, markkinoivat luovutusta ja vastaavat luovuttajien kahvituksesta. Monitoimihallin käytöstä luovutuspaikkana on sopinut Veripalvelun Pirkanmaan alueen vastuuhenkilö. Kuluvan vuoden verenluovutuspäivät on lyöty lukkoon viime vuonna.

– Veripalvelu sopii aikataulut ja sitoo verenluovutusta varten henkilöstön ja kaluston. Verenluovutukset eivät ole osaston järjestämää toimintaa, joka voitaisiin noin vain perua, vaan luovutuskerrat ja paikat on sovittu vuonna 2012, selvittää Koivisto.

Monitoimihalli on toiminut Toijalassa verenluovutuspaikkana jo vuosia. Tilaisuuksia järjestetään vuosittain 5–6, joissa käy luovuttajia 70–80/kerta. Viime vuonna uusia luovuttajia oli 30.

Uudella paikalla jo kiire

Veripalvelu on seuraavan kerran tulossa Toijalaan torstaina 22.8., johon mennessä verenluovutukselle on löydyttävä uusi paikka.

– Kesäloma-ajan takia on äärimmäisen haasteellista löytää tähän hätään niin isoa tilaa, joka olisi silloin vapaana. Nyt tarvitsemmekin kaupunkilaisilta vinkkiä siitä, missä verenluovutus voitaisiin järjestää, Sirpa Koivisto vetoaa.

SPR:n Toijalan osastolla on oma tila, Syke, Valtatien varrella Toijalan keskustassa. Verenluovutustilaisuuksien järjestämiseen tila on kuitenkin liian pieni. Verenluovutuksia on järjestetty aikoinaan myös seurakuntasalissa, mutta Sirpa Koivisto epäilee tilan käyvän sielläkin ahtaaksi.

Nyt SPR etsiikin paikkaa, jossa on tilaa järjestää luovuttajien ilmoittautuminen, terveystietojen selvittäminen, hemoglobiinin mittaus, varsinainen verenluovutus sekä kahvitus ja mehupiste. Lisäksi tarvitaan wc-tilat henkilökunnalle ja luovuttajille.

– Jos tila ei ole katutasossa, tarvitaan myös hissi, koska Veripalvelun henkilökunnan pitää pystyä kuljettamaan mukanaan viittä rullakkoa ja muuta pikkutavaraa. Verenluovuttajien näkökulmasta olisi tietenkin tärkeää, että paikka on helposti tavoitettavissa ja lähellä on parkkipaikkoja.

Veripalvelun henkilökunta saapuu luovutuspäivinä puolen päivän aikaan laittamaan luovutuspaikkaa kuntoon ja poistuu noin iltakahdeksalta. Verenluovutus ajoittuu Toijalassa kello 14:n ja 19:n välille.

SPR:n Toijalan osaston puheenjohtajan Sirpa Koivisto toivoo hartaasti uuden paikan löytyvän ajoissa.

– On tosi tärkeää, että verivalmisteita saadaan tasaisesti ja niiden riittävyys turvattua. Verta tarvitaan jatkuvasti 1000 pussia päivässä sillä verivalmisteilla on rajallinen käyttöaika, verihiutaleilla ainoastaan viisi vuorokautta. Toivonkin, että voimme nyt kaupunkilaisten ja tilantarjoajien kanssa kartoittaa mahdollisia paikkoja verenluovutuksen järjestämiseen. Meillä on vakiintunut luovuttajakunta, joka on ollut kovin huolissaan, mistä tila löytyy. Olemme saaneet myös Veripalvelulta palautetta siitä, että olemme yksi hyvistä luovutuspaikkakunnista, hän muistuttaa.

Sirpa Koivisto toivoo yhteydenottoja ja ehdotuksia verenluovutuspaikasta sähköpostilla osoitteeseen spr.toijala@netti.fi

Elokuun verenluovutustilaisuuden jälkeen seuraava luovutuskerta on Toijalassa ohjelman mukaan 24. lokakuuta.