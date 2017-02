Vuodenajat soivat Viialan kirkossa

Entisten nuorten Majataloiltaa vietetään Viialan kirkolla sunnuntaina 19.2. kello 17 alkaen teemalla omaa paikkaa etsimässä. Illassa pohditaan elämämme valintoja ja käänteitä Jumalan johdatuksen näkökulmasta. Mitä Jeesus tarkoitti sillä, että toiset ovat maan muokkaajia, kylväjiä tai leikkaajia? Musiikkivieras on eteläpohjalainen duo Eve & Ossi. Duon muodostavat aviopari, jonka elämässä musiikilla on merkittävä asema. Ahkerasti kirkoissa ja seurakunnissa esiintyvä duo on julkaissut äskettäin sekä virsilevyn että omia hengellisiä lauluja sisältävän äänitteen.

Puhujavieraaksi saapuu Kangasalla seurakuntapastorina toimiva Marko Sagulin. Vuosia sitten televisiossa pyöri Suuri seikkailu -niminen sarja, jossa pudotettiin viikoittain muutama henkilö pois. Metsässä toimineesta yhteisöstä loppusuoralle asti mukana roikkui rohkea teologian opiskelija, joka uskalsi esittää mielipiteensä asioista kohteliaasti, mutta suoraan ja reilusti. Nämä elementit ovat seuranneet Marko Sagulinia myös seurakuntapastorina. Hän on Kangasalan nuorten keskuudessa erittäin pidetty nuorisopastori sekä laajemminkin arvostettu teologi ja Raamatun opettaja.

Yhteislauluja säestää tutusti Majatalon houseband. Lapsille on pyhäkoulu ja lastenhoito sekä varhaisnuorille oma Backstage-klubi. Tarjolla on kahvia ja pientä suolaista. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.